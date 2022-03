Schwerer Unfall auf A3 bei Regensburg: Frau fährt ungebremst auf LKW auf

Von: Tanja Kipke

Das Auto der Frau wurde durch den Aufprall stark demoliert. © Vifogra

Schwerer Verkehrsunfall auf der A3 bei Regensburg: Eine Frau fuhr am Mittwoch ungebremst auf einen stehenden LKW auf. Durch den Unfall wurde sie schwer verletzt.

Regensburg - Ein schwerer Unfall beschäftigt aktuell die Polizei Regensburg. Eine 39-jährige Frau war am Mittwoch auf der A3 bei Regensburg in Richtung Nürnberg unterwegs. Die Frau fuhr dort auf einen stehend LKW auf der rechten Spur auf, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall wurde sie schwer verletzt.

Schwerer Unfall auf der A3 bei Regensburg: Feuerwehr muss Frau aus Auto befreien

Durch den Unfall sei die Frau in ihrem Auto eingeklemmt worden. Einsatzkräfte befreiten sie und brachten sie ins Krankenhaus. In diesem Bereich komme es wegen der Vorbereitungen auf den Ausbau der Autobahn häufiger zu stockendem Verkehr oder Stau, so die Polizei. Deshalb habe der Lastwagen auf der rechten Spur gestanden. Warum die 39-Jährige auf den Lastwagen auffuhr, ist noch unklar. Auch zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Einschätzung geben. Die A3 war im Unfallbereich kurzzeitig gesperrt, wurde dann allerdings wieder freigegeben. (tkip mit dpa)

