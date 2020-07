Tragischer Unfall bei Regensburg: Autofahrerin übersieht Motorrad - Biker (21) stirbt noch vor Ort

Tochter (10) sitzt mit im Auto

Zu einem tödlichen Unfall kam es in der Nähe von Regensburg: Eine Autofahrerin, die mit ihrer Tochter (10) im Wagen saß, übersah das Motorrad eines 21-Jährigen.

Zu einem tragischen Unfall kam es in Lappersdorf bei Regensburg*.

Eine Autofahrerin, die mit ihrer 10-jährigen Tochter im Wagen saß, übersah beim Abbiegen ein Motorrad.

Der Fahrer des Motorrads starb noch an der Unfallstelle.

Regensburg - Zu einem Zusammenstoß mit schrecklichen Folgen kam es am Donnerstag (23. Juli) im Landkreis Regensburg. Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer kam bei dem Unfall ums Leben.

Laut Mitteilung der Polizei ereignete sich der Verkehrsunfall in Lappersdorf im Landkreis Regensburg. Eine 46-jährige Frau war ersten Angaben zufolge gegen 19.30 Uhr mit ihrem Auto der Marke Kia auf der Kreisstraße R15 in Richtung Regensburg unterwegs. Mit im Auto saß ihre 10 Jahre alte Tochter. Zur gleichen Zeit fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Motorrad der Marke Ducati in die entgegengesetzte Richtung.

Bei Regensburg: Autofahrerin übersieht Motorrad - Fahrer (21) stirbt noch vor Ort

Als die Autofahrerin nach rechts abbiegen wollte, übersah sie laut Polizei das entgegenkommende Motorrad. Der Fahrer der Ducati prallte in die rechte Seite des Wagens und wurde von der Fahrbahn geschleudert. Trotz wiederholter Reanimationsversuche starb er noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

+ Schwerer Unfall im Landkreis Regensburg: Eine Autofahrerin übersah beim Abbiegen ein Motorrad. © Alexander Auer

Die Autofahrerin und ihre Tochter wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurden beide in ein Krankenhaus in Regensburg gebracht. Im Einsatz am Unfallort waren Polizei und Feuerwehr sowie der Rettungsdienst und Notfallseelsorger. Die Kreisstraße R15 war zwischenzeitlich komplett gesperrt. Die Staatsanwaltschaft Regensburg ordnete zur Klärung der genauen Unfallursache die Hinzuziehung eines Sachverständigen an. (nema)

