Erfolg bei Regensburger Vergewaltigungsfällen: „Intensive Ermittlungen“ führen zu Festnahme

Ermittlungserfolg für die Regensburger Kripo: In den Vergewaltigungsfällen aus dem Jahr 2020 in Regensburg wurde ein dringend Tatverdächtiger festgenommen (Symbolbild).

„Dringend Tatverdächtiger festgenommen“

Von Felix Herz

Zwei versuchte und eine vollendete Vergewaltigung erschütterten Ende 2020 die Stadt Regensburg. Nun meldete die Polizei einen Ermittlungserfolg.

Regensburg – In einer Pressekonferenz am Mittwoch, 11. Januar, informierte das Polizeipräsidium Oberpfalz über einen Ermittlungserfolg. Ende 2020 war es in Regensburg zu zwei versuchten und einer vollendeten „schweren Vergewaltigung“ gekommen, erklärte Polizeivizepräsident Thomas Schöniger. Die Opfer waren allesamt Studentinnen, der lange Zeit unbekannte Täter nutzte jeweils einen gezogenen Revolver.

Festnahme in Regensburger Vergewaltigungsfall: 33-Jähriger in U-Haft

Vor allem die Vergewaltigung im Regensburger Westpark Anfang November 2020 erschütterte die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Dass dabei eine Waffe im Spiel war, sorgte für weitere Verunsicherung, berichtete Schöniger in der Pressekonferenz. Umso wichtiger daher die heutige Verkündung: In Thüringen wurde ein dringend Tatverdächtiger, ein 33-jähriger Mann, festgenommen.

Am 5. Januar wurde der Tatverdächtige festgenommen. Zuvor hatte er einem freiwilligen Mundhöhlenabstrich zugestimmt. Der Abgleich der entnommenen Spuren mit jenen aus der vollendeten Vergewaltigung im Jahr 2020 „ergab eine zweifelsfreie Übereinstimmung“, berichtete Schöniger auf der Pressekonferenz. Nun sitzt der 33-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Polizei sucht mit Fahndungsplakaten nach Vergewaltiger

Tatverdächtiger schweigt – Polizeivizepräsident mit großem Dank

Zu den Vorwürfen äußerte sich der Mann bisher nicht, teilte der Oberpfälzer Polizeivizepräsident Schöniger mit. Anschließend bedankte er sich bei der Kriminalpolizei Regensburg für die aufwändige und hartnäckige Ermittlungsarbeit, die letztlich zur Ergreifung des dringend tatverdächtigen Mannes geführt hatte. Wie sich herausstellte, hatte der Mann von 2018 bis 2022 im Regensburger Westen gewohnt und war dann im vergangenen Sommer nach Thüringen gezogen.

„Die Kolleginnen und Kollegen haben unnachgiebig und konsequent an diesem Fall gearbeitet, und konnten dadurch nun einen Durchbruch erreichen“, lobte Schöniger. Auch wenn sich die Ermittlungen in solch komplexen Fällen manchmal über einen längeren Zeitraum erstrecke, zeige sich, dass die Arbeit der Kripo Regensburg erfolgreich sei, so der Vizepräsident. (fhz)

