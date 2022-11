Schwerer Verkehrsunfall in Regensburg: Auto überschlägt sich nach Frontalzusammenstoß

Bei einem heftigen Frontalzusammenstoß in Regensburg wurden drei Menschen verletzt. © vifogra / Moller-Schuh

Auf der Grünthaler Straße in Regensburg kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Autos stießen frontal zusammen, die drei Beteiligten wurden leicht verletzt.

Regensburg – Im Norden von Regensburg kam es am Donnerstag (24. November) in den frühen Morgenstunden zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Autos stießen auf der Grünthaler Straße frontal zusammen, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Regensburg Nord mitteilte. Drei Personen saßen insgesamt in den zwei Fahrzeugen.

Schwerer Verkehrsunfall in Regensburg: Ein Fahrzeug überschlägt sich, Beteiligte leicht verletzt

Der Unfall ereignete sich demnach im „Begegnungsverkehr“. In dem einen Pkw habe ein Erwachsener gesessen, in dem anderen ein Erwachsener und ein zwei Jahre altes Kind. Nach dem Frontalzusammenstoß habe sich das Auto mit einem Insassen überschlagen. Laut dem Polizeisprecher hätten alle Beteiligten „leichte Verletzungen“ davongetragen und wurden ins Krankenhaus gebracht.

Die genaue Unfallursache ist bisher noch unklar. Die Grünthaler Straße wurde im Bereich der Einmündung in die Hintere Keilbergstraße komplett gesperrt. Der Unfallhergang soll nun rekonstruiert werden. (jg)

