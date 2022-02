Nach Verurteilung wegen Erpressung: Neujahrsbrief von Regensburger CSU-Abgeordnetem sorgt für Unverständnis

Von: Stefan Aigner

Der CSU-Landtagsabgeordnete Franz Rieger wurde in erster Instanz wegen Erpressung verurteilt. Im Landtag bleiben will er dennoch. © Günter Staudinger

Nach seiner Verurteilung wegen Erpressung versucht der CSU-Landtagsabgeordnete Franz Rieger in einem Neujahrsbrief seine Sicht der Dinge darzustellen.

Regensburg - Nachdem er im November vom Landgericht Regensburg* wegen Erpressung und Beihilfe zur Steuerhinterziehung verurteilt wurde, kämpft der Landtagsabgeordnete Franz Rieger (CSU) um seine Reputation. In einem verspäteten Neujahrsbrief an die rund 1.400 Parteimitglieder in seinem Stimmkreis präsentiert der 62-Jährige den rund 1.400 Parteimitgliedern in seinem Stimmkreis eine ganz eigene Version der Tatsachen.

Geständnis vor dem Landgericht Regensburg: Scheinrechungen und Geldforderung

Rieger hatte im Rahmen eines „Deals“ zwischen Gericht, Verteidigung und Staatsanwaltschaft ein umfassendes Geständnis abgelegt. Die Hoffnung dabei: Ein kurzes Verfahren und eine milde Strafe.

Vor diesem Hintergrund hatte Rieger gestanden, dass er an der strafbaren Verschleierung von Geldflüssen beteiligt war – Gelder in Höhe von 60.000 Euro für seinen Landtagswahlkampf 2013 ließ er sich über Scheinrechnungen seines Wahlkampfmanagers Peter Kittel an ein Regensburger Bauträger-Unternehmen auszahlen anstatt als transparente Spenden.

In diesem Zusammenhang hatte der CSU-Politiker ebenfalls eingeräumt, dieses Geld zuvor von dem Bauträger Thomas D. gefordert zu haben. Als dieser nachfragte, warum er so viel Geld zahlen solle, hatte Rieger laut Anklage und auch seinem Geständnis angemerkt, dass D. bedenken solle, dass die CSU – so seine damalige Einschätzung – nach der Kommunalwahl in Regensburg auch weiter mitregieren und damit auch über die künftige Ausweisung von Baugebieten und Erteilung von Baugenehmigungen mitentscheiden werde. Die Sechste Strafkammer am Landgericht Regensburg verurteilte den Rechtsanwalt deshalb wegen Erpressung und Beihilfe zur Steuerhinterziehung zu einer Gesamtstrafe von 300 Tagessätzen – 120.000 Euro.

Trotz Verurteilung wegen Erpressung: Rieger will im Landtag bleiben

Doch sein Mandat im Landtag aufgeben will Rieger trotz alledem nicht. Er hat Revision gegen das Urteil eingelegt. Der Kniff dabei: Zwar hat Rieger die objektiven Tatumstände voll umfänglich eingeräumt, allerdings sieht er darin keine Erpressung. Diese Sicht der Dinge präsentiert der Landtagsabgeordnete nun auch seinem Parteifreunden am 31. Januar in besagtem Neujahrsbrief.

Wörtlich schreibt er: „Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich niemanden erpressen würde.“ Das Gericht habe bei seiner Entscheidung leider „in erster Linie die Aussage eines wegen Bestechung verurteilten Bauträgers berücksichtigt und die darin enthaltenen Unstimmigkeiten und Widersprüche zu wenig hinterfragt“.

Verantwortlich dafür macht Rieger, „dass der ganze Komplex der Ermittlungsverfahren um Spenden aus der Baubranche seit dem Verfahren gegen Joachim Wolbergs in höchstem Maße politisch aufgeladen und mit hohem öffentlichen Druck versehen“ gewesen sei. Diese sei zumindest in seinem Fall einem objektiven und gerechten Verfahren „nicht zuträglich“ gewesen. Was ihm außerdem wichtig sei: „Ich habe nie ein Geständnis zu dem genannten Vorwurf, der mir zur Last gelegt wurde, abgelegt, auch wenn das in so mancher Berichterstattung unterstellt wurde.“

Regensburger Korruptionsaffäre um Franz Rieger: Gestanden, aber irgendwie doch nicht

Aus juristischer Sicht wirkt diese Erklärung wie ein Taschenspielertrick. Denn die rechtliche Beurteilung der Tat, deren Umstände er vollumfänglich gestanden hat, obliegt nicht ihm als Angeklagten, sondern dem Gericht. Und das hat ihn – insbesondere auch aufgrund seines Geständnisses – wegen Erpressung verurteilt. Die Verurteilung wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung und den Scheinrechnungen ist ohnehin nicht Gegenstand der Revision – sie ist rechtskräftig.

Dennoch will Rieger nun die Entscheidung des Bundesgerichtshofs abwarten, eher er überhaupt in Erwägung zieht, sein Landtagsmandat niederzulegen. Tatsächlich kann man Riegers Brief auch so verstehen, als dass er – Revision hin, Revision her – so oder so gedenkt bis zum Ablauf der Legislaturperiode im Landtag zu bleiben.

Korruptionsaffäre Regensburg: Bei anderen legte Rieger sehr strenge Maßstäbe an

Bei anderen Beteiligten in der Regensburger Korruptions- und Parteispendenaffäre hatte Rieger in der Vergangenheit einen weitaus strengeren Maßstab angelegt als für sich selbst. Im Dezember 2016, als die Korruptionsermittlungen gegen den früheren Oberbürgermeister Joachim Wolbergs zwar bereits bekannt waren, es aber weder eine Anklage, geschweige denn ein Urteil gab, hatte Rieger mit markigen Worten dessen Rücktritt gefordert.

Unter anderem sprach Rieger damals von einer „Bananenrepublik Regensburg“ und einem „administrativen Aleppo“, das Wolbergs hinterlasse, wenn er nicht sofort seinen Posten räumen werde.

Unter Parteifreunden im Stimmkreis Regensburg sorgt Riegers Brief und die darin zum Ausdruck gebrachte Haltung laut einem Bericht der Mittelbayerischen Zeitung für Ärger und Unverständnis. „Ich hätte den Brief persönlich nicht so geschrieben“, sagt beispielsweise CSU-Chef Michael Lehner. Und in München fürchtet man offenbar, dass Regensburg bei der nächsten Landtagswahl für die CSU verloren gehen könnte.

Ärger um Franz Rieger: CSU hat Angst vor Verlust des Direktmandats

Zwar hat Rieger in dem Neujahrsbrief zumindest angekündigt, für eine neuerliche Kandidatur nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Allerdings war der Sieg Riegers bei der letzten Landtagswahl denkbar knapp. Grünen-Kandidat Jürgen Mistol war ihm dicht auf den Fersen. Die Debatte um Riegers Klammern an seinem Landtagsmandat könnte – so die Befürchtung – nun dem neuen Regensburger CSU-Kandidaten schaden und das Regensburger Direktmandat 2023 an die Grünen fallen. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

