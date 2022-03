Informationen für Pflegende in Regensburg: Der neue „Wegweiser Pflege und Wohnen“ ist da

Die Stadt Regensburg hat ihren neuen „Wegweiser Pflege und Wohnen“ herausgegeben. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Weil Anfang 2022 viele Änderungen in der Pflegeversicherung in Kraft getreten sind, hat das Seniorenamt Regensburg den „Wegweiser Pflege und Wohnen“ aktualisiert.

Regensburg – Das Thema Pflege ist nicht erst seit Corona mehr und mehr in die öffentliche Aufmerksamkeit gerutscht. Um so wichtiger ist es, sich vor dem Ernstfall richtig zu informieren, damit die Angehörigen optimal betreut werden. Den Regensburgern wird dafür eine gute Hilfe an die Hand gegeben.

Der neue „Wegweiser Pflege und Wohnen“ ist da. Er soll helfen, dass sich Interessenten gut über bestehende Hilfsmöglichkeiten informieren können, und klärt über den aktuellen Stand über die Leistungen der Pflegeversicherung auf, nachdem Anfang 2022 viele Änderungen in Kraft getreten waren. Das schreibt die Stadt Regensburg in einer Pressemitteilung.

Regensburg: Hier gibt es auch eine Übersicht der Anbieter

Der Wegweiser gibt eine Übersicht über die Adressen der Anbieter, die es im ambulanten und stationären Bereich in Regensburg gibt. Auch die richtige Wohnlösung kann die Selbstständigkeit erhöhen oder überhaupt erst möglich machen. Schließlich kann es jeden treffen, oft auch dann, wenn man es gar nicht erwartet.

Bürgermeisterin Dr. Astrid Freudenstein (l.) und Evelyne Wild bei der Vorstellung „Wegweiser Pflege und Wohnen“. © Stadt Regensburg, Stefan Effenhauser

Bürgermeisterin Dr. Astrid Freudenstein drückt den Angehörigen ihren Dank aus: „Pflegende Angehörige leisten einen unschätzbaren Beitrag für das Gesundheitswesen und sind seit Beginn der Pandemie noch mehr Belastungen als sonst ausgesetzt. Ihnen gilt mein großer Dank und meine Anerkennung.“

Regensburg: Auch online und telefonisch erhältlich

Der aktualisierte Wegweiser liegt ab sofort im Seniorenamt, in den Bürgerbüros, den Stadtteilbibliotheken und an vielen Orten im Stadtgebiet aus. Außerdem kann der Wegweiser auch online abgerufen werden: www.regensburg.de/leben/senioren/seniorenamt-der-stadt-regensburg. Wer ihn zu sich nachhause bestellen möchte, kann dazu auch die Behörde unter folgender Telefonnummer anrufen: (0941) 5 07 49 52.

