17-Jährige verliert Kontrolle über Leichtmotorrad und kracht in Lkw - Jugendliche stirbt im Krankenhaus

Lkw-Fahrer bleibt unverletzt

Tragischer Unfall bei Wenzenbach nahe Regensburg. Eine 17-Jährige geriet mit ihrem Leichtmotorrad in den Gegenverkehr - und krachte in einen Lkw. Sie starb.

Eine 17-Jährige geriet mit ihrem Leichtmotorrad ins Schleudern.

Sie prallte auf der Gegenfahrbahn mit einem Lastwagen zusammen.

Die Jugendliche kam bei dem Unfall ums Leben.

Regensburg - Bei Wenzenbach nahe Regensburg* kam es zu einem tragischen Unfall. Eine 17-Jährige war auf einem Leichtmotorrad unterwegs und kollidierte mit einem Viehtransporter. Die Jugendliche kam am Dienstag mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, wo sie starb.

Nahe Regensburg: 17-Jährige mit Leichtmotorrad kracht frontal in Lkw und stirbt

Die 17-Jährige sei zuvor auf der nassen und kurvenreichen Strecke ins Schleudern geraten und auf der Gegenfahrbahn mit dem Lastwagen zusammengeprallt, wie die Polizei* am Mittwoch in Regenstauf mitteilte. Der Lastwagenfahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der Mann hatte lebende Ferkel an Bord, diese mussten nach dem Zusammenprall in einen anderen Transport umgeladen werden.

Die Staatsanwaltschaft Regensburg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen.

