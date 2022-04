Nach fast einjähriger Sperrung: Beliebte Wanderwege in Regensburg bald wieder zugänglich?

Von: Stefan Aigner

Seit dem 5. Mai 2021 waren die Zugänge zu den Wanderwegen auf den Winzerer Höhen mit Absperrgittern versehen. © Rita Lell

Die beliebten Wanderwege an den Winzerer Höhen in Regensburg waren fast ein Jahr gesperrt. Damit wird es nun bald vorbei sein.

Regensburg - Für Spaziergänger und Mountainbiker ist es seit fast einem Jahr ein Ärgernis: Die Sperrung der Wanderwege durch die Wälder an der Winzerer Höhen, im Stadtnorden von Regensburg. Vor fast einen Jahr, am 5. Mai 2021, hatte die Stadt diese Sperrung verfügt. Über 150 abgestorbene oder absterbende Bäume, Gefahr durch herabfallende Äste, lautete die Begründung.

Sperrung der Winzerer Höhen (Regensburg) wird aufgehoben: Wald statt städtische Grünanlage

Wegen Personalmangel im städtischen Gartenamt, aber auch aus Gründen des Artenschutzes konnten die Gefahrenquellen lange nicht beseitigt werden. Erst Ende 2021 nahm das städtische Gartenamt mehrere Baumfällungen vor und räumte einen Teil der Wege – doch die Gefahr blieb, die Absperrgitter mit den Verbotsschildern in deutscher und englischer Sprache blieben auch. Doch nun dürfte es damit bald vorbei sein.

Am kommenden Mittwoch im Umweltausschuss und tags darauf im Stadtrat schlägt das Stadtgartenamt den Stadträtinnen und Stadträten vor, die Winzerer Höhen aus der städtischen Grünanlagensatzung zu streichen und den De facto-Wald nun auch de jure zu einem Wald zu machen. Der Hintergrund ist eine damit einhergehende Veränderung der städtischen Verkehrssicherungspflichten und damit verbundener Haftungsansprüche, sollte ein Wanderer durch herabfallende Äste verletzt werden.

Sperrung in Regensburg wird aufgehoben: Es ging um Haftungsansprüche

Wie aus einer flankierenden Stellungnahme des städtischen Rechtsamts hervorgeht, besteht in einer städtischen Grünanlage, als die die Winzerer Höhen bislang galten, die „Pflicht zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit“. Selbst die seit einem Jahr stehenden Absperrungen hätten im Fall eines Unfalls auch kaum etwas an der Haftung der Stadt geändert. Bei öffentlichen Grünanlage „wären die Gefahrenquellen unverzüglich zu beseitigen“, so die städtischen Juristen. Absperrungen und Hinweise wären nur „für äußerst kurze Zeit“ ausreichend – zum Beispiel bis geeignete Maschinen oder genügend Personal zur Verfügung steht. Auch hätten die Absperrungen „auch regelmäßig in kürzeren Abständen (ggf. auch mehrmals täglich)“ kontrolliert werden müssen.

Mit der Streichung des Waldes aus der Grünanlagensatzung und der Umwidmung zum Wald reduzieren sich die städtischen Pflichten deutlich. Es weiß laut der Vorlage ohnehin niemand mehr so genau, warum der Wald in das Grünanlagenverzeichnis aufgenommen wurde.

Sperrung wird aufgehoben: Stadt Regensburg ist für „waldtypische Gefahren“ nicht mehr zuständig

Folgen die Stadträte im Umweltausschuss und am Donnerstag im Stadtrat der Beschlussvorlage, dann werden die Winzerer Höhen nun ganz offiziell Wald umgewidmet, wo es dann für sogenannte „waldtypische Gefahren“, etwa herabfallende Äste auch keine Verkehrssicherungspflicht mehr durch die Stadt gibt. Diese bleibt nur im Wehrlochweg und beim Winzersteig, die als öffentliche Straßen gewidmet sind. In der Folge werden sich die Winzerer Höhen nach Einschätzung des Stadtgartenamts deutlich in Richtung eines Naturwaldes ohne forstliche Eingriffe entwickeln. „Forstliche oder normale Baumpflege ist nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand außerhalb jeder wirtschaftlichen Angemessenheit möglich.“

