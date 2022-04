Regensburger Dult: Wegen des Ukraine-Krieges nur mit Einschränkungen

Von: Jennifer Battaglia

Die Regensburger Dult soll heuer nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder stattfinden. Wegen des Ukraine-Krieges gibt es aber Einschränkungen. © IMAGO/Manfred Segerer

Zum ersten Mal seit drei Jahren findet heuer wieder die Maidult in Regensburg statt. Wegen des Ukraine-Krieges hat man sich vonseiten der Stadt aber zu Einschränkungen entschieden.

Regensburg - 2019 fand das letzte Mal die Maidult in Regensburg statt - das ist fast drei Jahre her. Durch die Corona-Pandemie musste das Volksfest auf dem Regensburger Dultplatz 2020 und 2021 eine Zwangspause einlegen - wie auch die meisten anderen Jahrmärkte bayernweit. Heuer ist es aber endlich so weit. Die Regensburger Maidult kehrt zurück - wird aber trotzdem nur mit Einschränkungen stattfinden. Der Grund ist der Ukraine-Krieg.

Ukraine-Krieg: Regensburg entscheidet sich bei Maidult für Einschränkungen

Wegen des Krieges soll es in diesem Jahr weder die beiden Feuerwerke zu Beginn und am Ende der Dult noch den traditionellen Festumzug geben. Das entschied kürzlich die Stadt Regensburg. Das Volksfest wollte man aber nicht gänzlich absagen, sondern den Menschen durch die Dult „nach zwei Jahren Pandemie ein Zeichen der Zuversicht und Lebensfreude“ geben. So die Stadt laut Mittelbayerischer Zeitung.

Mit dem Erlös aus den verschiedenen Aktionen auf der Dult möchte man Regensburgs ukrainische Partnerstadt Odessa weiter unterstützen. Am Sonntag waren in der Stadt am Schwarzen Meer heftige Explosionen gemeldet worden.

Regensburger Maidult soll ein Ort der Zerstreuung sein

Walter Metzger ist der Sprecher der Dult-Beschicker und gibt auf Nachfrage von Merkur.de an, dass sich alle rund 140 Marktkaufleute und Schausteller sehr auf die Maidult freuen. „Wir können es kaum erwarten, die Geschäfte aufzubauen, mit den Kunden in Kontakt zu treten und den Menschen ein bisschen Ablenkung zu bieten.“ Die Gedanken seien aber dennoch bei der Partnerstadt Odessa. „Wir leiden da mit“, so Metzger weiter.

Das Volksfest solle den Menschen Zerstreuung bieten. „Es ist kein Ort des Feierns“, sagt Metzger. „Sondern ein Ort, an dem Menschen von ihren Sorgen und Ängsten ein wenig abgelenkt werden sollen.“ Hinsichtlich der Corona-Pandemie soll es keine großen Einschränkungen geben.

Corona-Zwangspause für bayerische Volksfeste beendet

Auch das Frühlingsfest in München und das Frühlingsfest in Nürnberg wird es heuer wieder geben. Bereits Mitte März hatte sich Hubert Aiwanger (Freie Wähler) dafür starkgemacht, dass die Volksfeste bayernweit wieder ohne große Einschränkungen stattfinden dürfen. Das Würzburger Frühlingsfest hatte Ende März den Auftakt gemacht.

