Regensburger Korruptionsaffäre findet kein Ende: Bauträger legt Revision ein – „ein dreckiger Deal“

Von: Stefan Aigner

Geständnis nach fast sieben Jahren Unschuldsbeteuerungen: der Bauträger Volker Tretzel vor dem Landgericht München I. © Stefan Aigner

Ein Deal, ein Geständnis, eine Bewährungsstrafe – und jetzt doch Revision? Neuer Wirbel in der Regensburger Korruptionsaffäre.

Regensburg/München – Ernst gemeint oder eine reine Formsache? Der Regensburger Unternehmer Volker Tretzel hat gegen das Urteil des Landgerichts München I Revision in Zusammenhang mit der Regensburger Korruptionsaffäre eingelegt.

Wie berichtet, hatte ihn die 5. Strafkammer in München wegen mehrerer Fälle der Vorteilsgewährung und Verstößen gegen das Parteiengesetz zu einer Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren sowie 1,5 Millionen Euro Geldstrafe (300 Tagessätze) verurteilt.

Korruption in Regensburg: Bauträger legte umfassendes Geständnis ab

Tretzel hatte zuvor ein umfassendes Geständnis abgelegt. Er habe sich mit verschleierten Geldzahlungen über Strohmänner das Wohlwollen des Oberbürgermeisters sichern wollen. Über 400.000 Euro flossen demnach zwischen 2011 und 2016 auf das Konto des SPD-Ortsvereins von Joachim Wolbergs.

Dem Geständnis war eine Verständigung zwischen Gericht, Verteidigung und Staatsanwaltschaft vorausgegangen, in deren Rahmen Tretzel gestand und im Gegenzug einen Strafrahmen zugesichert bekam, an den sich das Gericht in seinem Urteil auch hielt.

Revision gegen Urteil: Mehr als reine Formsache?

Vor diesem Hintergrund wurde die Nachricht, dass Tretzel nun Revision gegen die Entscheidung einlegen hat lassen, vielfach mit Überraschung aufgenommen. Will der 80-Jährige, der beim Münchner Prozess noch den Verlust von Lebenszeit angesichts der knapp sieben Jahre währenden juristischen Auseinandersetzung beklagte, tatsächlich erneut vor den Bundesgerichtshof ziehen?

Tatsächlich dürfte es sich nach Einschätzung juristischer Beobachter mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine reine Formsache handeln. Um die Frist für eine mögliche Revision zu wahren, muss diese binnen einer Woche nach Verkündung des Urteils eingelegt werden. Eine Begründung muss dann erst einen Monat nach dem Vorliegen des schriftlichen Urteils erfolgen.

Vor diesem Hintergrund ist es mehr als naheliegend, dass die Revision nur sicherheitshalber eingelegt wurde. Um sich die Möglichkeit dazu offenzuhalten, sollte am schriftlichen Urteil doch etwas zu beanstanden sein.

Scharfe Kritik an Verständigung durch Wolbergs-Lager: „Dreckiger Deal“

Die Verständigung zwischen Gericht, Verteidigung und Staatsanwaltschaft war von Joachim Wolbergs und dessen Umfeld scharf kritisiert worden. Sein Verteidiger Peter Witting, aber auch der renommierte Strafrechtler Professor Jan Bockemühl sprachen in diesem Zusammenhang von einem „dreckigen Deal“.

Insbesondere Tretzels Verteidigerin Annette von Stetten hatte dies bei der Münchner Verhandlung scharf zurückgewiesen. Dies sei eine Verständigung, die den Buchstaben des Gesetzes in jeder Hinsicht genüge, so von Stetten wörtlich.

Regensburger Korruptionsaffäre: Ex-OB legte Verfassungsbeschwerde ein

Im Rahmen seines Geständnisses hatte Baumagnat Tretzel den einstigen Regensburger OB Wolbergs deutlich belastet. Wolbergs habe davon gewusst, dass er seine Geldspenden auf mehrere Personen und über mehrere Jahre verteilen werde, um sie so zu verschleiern, ließ der Unternehmer verlesen.

Wann ein neuerlicher Prozess gegen Joachim Wolbergs stattfindet, ist bislang noch unklar. Er hat Verfassungsbeschwerde eingelegt – gegen seine Verurteilungen und die darauffolgende Revisionsentscheidung des BGH.

Regensburger Korruptionsaffäre: Verurteilung von Wolbergs wegen Bestechlichkeit rechtskräftig

Der Bundesgerichtshof in Leipzig hatte vor einem guten Jahr eine Verurteilung von Wolbergs wegen Bestechlichkeit zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr für rechtens erklärt und seine Revision zurückgewiesen.

Ein weiteres Urteil, bei dem Wolbergs in Zusammenhang mit Volker Tretzel wegen Vorteilsannahme verurteilt wurde, aber straffrei ausging und von zahlreichen weiteren Vorwürfen freigesprochen wurde, hob der BGH weitgehend als zu melde auf und hat es zur Neuverhandlung nach München verwiesen.

Mit dem Prozess gegen Volker Tretzel wurde zuletzt ein erster Teil dieses Verfahrens „abgearbeitet“. Mit einer Verhandlung gegen Joachim Wolbergs will das Landgericht München I will bis zur Entscheidung über dessen Verfassungsbeschwerde abwarten.

