„Shopping Queen“ in Regensburg: Kandidaten gesucht – Bewerbungsphase läuft

Von: Jannis Gogolin

Regensburg wird der neue Drehort für eine Episode „Shopping Queen“ um Mode-Guru Guido Maria Kretschmer. Bewerbungen werden noch angenommen.

Regensburg – Im tiefsten Urwald kämpfen noch neun übriggebliebene Kandidaten um den Sieg des berüchtigten Reality-TV-Formats Dschungelcamp. Ekelprüfungen, Mutproben und Intrigen zwischen den Teilnehmern gehören in der RTL-Sendung zum Alltag. Bei einem anderen Klassiker der deutschen Fernsehlandschaft dreht es sich anstelle von Ekel-Essen und Hinterlist ganz um Schönheit und Ästhetik. In der Sendung „Shopping Queen“ sucht Guido Maria Kretschmer wieder den Kandidaten mit dem besten Stil – diesmal in Regensburg. Und eine Bewerbung ist noch möglich.

Regensburger Shopping-Queen: Kandidaten gesucht – Bewerbungsphase hat begonnen

Fünf Konkurrenten, 500 Euro und jeweils einen Nachmittag lang Zeit: Das sind die Startbedingungen für eine Episode der beliebten Doku-Soap vom Fernsehsender VOX. Mit dem festen Budget geht es in dem pinken Bus auf zum Shopping. Während die Stoppuhr läuft, müssen die Kandidatinnen nach einem festgelegten Motto ihr Outfit zusammenstellen, um für ihre Garderobe möglichst viele Punkte von Kretschmer selbst und den anderen Mitanwerbern einzuheimsen.

Shopping-Queen in Regensburg: Für Dreh Anfang März werden noch Kandidaten gesucht

Düsseldorf, Leipzig sowie Berlin, München und Mallorca, mit jeder neuen Episode wechseln die Kandidaten und der Austragungsort. Der nächste Drehort steht nun schon fest: Regensburg soll es sein. Doch VOX sucht noch fleißig Kandidatinnen, so ein Post des Instagram-Profils von „Shopping Queen“.

„Zieh alle mit deinem tollen Outfit in den Bann“, ruft der TV-Sender auf und verlinkt eine Casting-Webseite. Genauere Anforderungen zu Alter, Aussehen oder Geschlecht sucht man vergebens. Bewerber sollten mindestens 18 Jahre alt sein und selbstverständlich „das Shoppen lieben“.

Finale in Hamburg inklusive einem Treffen mit Kretschmer persönlich

Insgesamt fünf Drehtage beginnend am 6. März 2023 umfasst eine Teilnahme an der nächsten Episode von „Shopping Queen“, so das Posting. Neben der Einkaufstour in Regensburg treffen die Kandidatinnen Mode-Guru Kretschmer am 28. März zum Finale in Hamburg. Die Bewerbung läuft komplett über die verlinkte Website, auf der Interessierte dann Videos, Fotos und Kurzbeschreibungen von sich und ihrem Modestil hochladen können.

Erst im September kutschierte der pinke Bus Kandidaten durch die Erdinger Innenstadt. So mancher Schaulustiger beobachtete die Szene der TV-Show live. Das Motto war damals angelehnt an die Mailänder Fashion Week. Welchen Anstrich der Regensburger „Shopping Queen“-Wettbewerb bekommt, ist ein noch gut gehütetes Geheimnis. (jg)

