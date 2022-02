Reizgas, Tritte, Schläge: Mehrere Verletzte nach Verbot von Corona-„Spaziergang“ in Regensburg

Regelmäßig ziehen sogenannte Corona-„Spaziergänger“ auch durch Regensburg. © Wolfgang Maria Weber/imago images

Weil ein Großteil der Teilnehmer sich nicht an die Maskenpflicht halten wollte, löste die Polizei Regensburg am Montag eine Anti-Corona-Demo auf. Dann eskalierte die Situation.

Regensburg - Ein Schwerverletzter, mehrere Leichtverletzte, darunter ein Polizeibeamter, zahlreiche Platzverweise und mehrere Ermittlungsverfahren. Das ist die Bilanz nach dem letzten Corona-„Spaziergang“ am vergangenen Montag in Regensburg*.

Corona-„Spaziergänge“ in Regensburg: Die Stadt sah lange tatenlos zu

Seit Wochen finden diese nicht angemeldeten Kundgebungen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie* statt und hatten vor dem Hintergrund der Impfpflicht-Debatte immer mehr Zulauf erhalten. Während in anderen Städten mit Allgemeinverfügungen und Verboten gearbeitet wurde, um die vorgeblich spontanen Demonstrationen in den Griff zu bekommen, ließen in Regensburg Polizei* und städtische Ordnungsbehörden bislang gewähren.

Die „Spaziergänger“ durften ohne größere Auflagen in Polizeibegleitung durch die Stadt marschieren – aller Kritik von Gegendemonstranten und Teilen des Stadtrats zum Trotz. Doch mit dieser großzügigen Haltung war es diesen Montag vorbei.

Corona-„Spaziergänge“ in Regensburg: Teilnehmer hielten sich nicht an die Maskenpflicht

Aufgrund der steigenden Inzidenzen hatte die Stadt Regensburg* eine Maskenpflicht für Versammlungen mit mehr als zehn Teilnehmern erlassen, so auch für den „Spaziergang“, zu dem sich dieses Mal laut Polizeiangaben 530 Menschen am Domplatz getroffen hatten. Auf Videos, die in verschiedenen Gruppen kursieren, hört man mehrfache Lautsprecherdurchsagen der Polizei, die die Demonstranten auffordert, Masken zu tragen. Doch dieser Aufforderung folgen nur die wenigsten. „Aus Sicherheitsgründen ist die Versammlung nun aufgelöst“, heißt es schließlich aus den Lautsprechern. „Diese Veranstaltung genießt nicht mehr den Schutz des Grundrechts der Versammlungsfreiheit.“

Nach Auflösung der nicht angemeldeten Versammlung von Maßnahmenkritikern riegelte die Polizei den Domplatz ab. © Privat

Als verschiedene Gruppen dennoch mit der Demonstration beginnen wollen, riegelt die Polizei den Domplatz ab. Es gibt Rangeleien, Geschrei und Geschubse entlang der Polizeikette. Man hört Sprechchöre. „Lasst uns vorbei.“ „Schämt euch.“ „Schleicht euch.“ „Schande.“ Manche Personen schlüpfen durch die Polizeikette, andere werden zurückgedrängt oder festgehalten. „Vielfach habe unmittelbarer Zwang“ angewendet werden müssen, um das Verbot durchzusetzen, sagt ein Polizeisprecher. Es gibt fast 60 Platzverweise, zahlreiche Personalien werden festgestellt.

Maßnahmengegnerin soll Polizisten getreten haben

Doch demonstriert wird trotzdem – in kleineren Gruppen, die anschließend durch die Altstadt ziehen. Teilweise werden diese Gruppen von der Polizei kontrolliert und aufgelöst. Gegen 19.15 Uhr kommt es zu neuerlichen Rangeleien zwischen Maßnahmengegnern und Polizeibeamten. Laut polizeilicher Pressemitteilung habe man eine 23-jährige Frau „wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen die Kontaktbeschränkungen (...) einer Kontrolle unterzogen“.

Die Frau habe Widerstand geleistet, Tritte und Schläge ausgeteilt. Ein Polizist wird leicht verletzt. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. In Telegram-Gruppen ist hingegen stellenweise von „unverhältnismäßiger Gewalt“ die Rede, mit der die junge Frau „zu Boden befördert und weggezerrt“ worden sei.

Unbekannte verletzten bekannten Maßnahmengegner schwer

Keine 15 Minuten später geraten in der Badstraße an der Donau, auf Höhe des Eisernen Stegs, zwei Gruppen aneinander. Die Polizei spricht von einer „tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen“. Zunächst habe eine Frau Reizgas gesprüht – mehrere Menschen werden verletzt, drei von ihnen müssen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. „Der Grund für das Handeln der Frau und die genaueren Umstände sind Gegenstand laufender Ermittlungen“, heißt es dazu.

Ein 26-jähriger Mann wird schwer am Kopf verletzt – mutmaßlich durch einen Schlag mit einem Gegenstand. Er wird ins Krankenhaus eingeliefert werden – ist aber mittlerweile außer Gefahr und wurde bereits vernommen. Unbestätigten Meldungen zufolge soll es sich dabei um einen Aktivisten handeln, der seit fast zwei Jahren bei den Corona-Protesten aktiv und auch in die Orga-Strukturen eingebunden ist. Mittlerweile besteht keine Lebensgefahr mehr.

Laut aktuellen Erkenntnissen der eigens gegründeten „Ermittlungsgruppe Bad“ wurde der Mann bei einer Auseinandersetzung von zwei Unbekannten verletzt – im zeitlichen Zusammenhang mit der Reizgas-Aktion. „Nach einem kurzen Wortwechsel soll der 26-Jährige unvermittelt angegriffen worden sein“, so die Ermittler. Bei den potenziellen Angreifern habe es sich „um zwei schwarz gekleidete und vermummte Personen gehandelt, eine von ihnen war etwa 170 cm groß, die nach dem Angriff über die Badstraße in Richtung Schopperplatz flüchteten.“ Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen.

Wegen Eskalationen: Jetzt streiten sich die „Spaziergänger“

Wegen der Pfefferspray-Attacke wird in Telegram-Gruppen der Maßnahmengegner auch Kritik an der „Spaziergängerin“ laut. Der Angriff sei „grundlos“ passiert, heißt es in einem Chat. Die Frau habe dem Anliegen der Demonstranten „einen Bärendienst“ erwiesen. „kacke sowas“, schreibt ein Chat-Teilnehmer.

Generell sorgen die teilweisen Eskalationen am Montag für einige Debatten bei den Maßnahmenkritikern. Zwar hagelt es in den Telegram-Gruppen Kritik an der Stadt Regensburg und OB Gertrud Maltz-Schwarzfischer, weil diese aufgrund der gestiegenen Inzidenz eine Maskenpflicht angeordnet hatte. Die Stadt habe damit „einen Volltreffer gelandet“, heißt es beispielsweise. „Jetzt können‘s schön schreiben, wie radikalisiert wir Spaziergänger sind (…).“ Ebenso gibt es einige kritische Stimmen mit Blick auf die Polizei.

Doch neben einem harten Kern, der Masken und andere Maßnahmen generell ablehnt und auch verschwörungsideologische Inhalte postet, gibt es immer mal moderatere Stimmen. Sie rufen dazu auf, Maske zumindest aus strategischen Gründen zu tragen, um ohne die Gefahr polizeilicher Maßnahmen für das dringlichere Anliegen demonstrieren zu können: die Ablehnung einer Impfpflicht. Vor diesem Hintergrund sei der Verlauf des gestoppten „Spaziergangs“ „eine herbe Niederlage für unsere Sache“. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA