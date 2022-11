Auf Schloss Thurn und Taxis: Romantischer Weihnachtsmarkt eröffnet

Von: Tanja Kipke

Jedes Jahr kommen zahlreiche Besucher zur Eröffnungsfeier des Romantischen Weihnachtsmarktes auf Schloss Thurn und Taxis. © Armin Weigel/dpa/Archivbild

Der Romantische Weihnachtsmarkt auf Schloss Thurn und Taxis in Regensburg öffnet seine Tore. Zahlreiche Attraktionen erwarten die Besucher.

Regensburg – Er hat mittlerweile Tradition: Der Romantische Weihnachtsmarkt auf Schloss St. Emmeram, dem Stammsitz des Adelsgeschlechts Thurn und Taxis. Seit 2001 findet der Markt jährlich in Regensburg statt. Am Freitag (18. November) öffnet der Markt seine Tore für Besucher - wie jedes Jahr mit einer großen Eröffnungsfeier. „Retter, Helfer und Beschützer“ werden in diesem Jahr als Ehrengäste zum kostenlosen Besuch eingeladen.

Event: Romantischer Weihnachtsmarkt Ort: Schloss St. Emmeram in Regensburg Zeit: Vom 18. November bis 23. Dezember Gastgeber: Familie Thurn und Taxis

Thurn und Taxis: Romantischer Weihnachtsmarkt eröffnet mit Feier auf Schloss

Diese Aktion richtet sich an Bedienstete und Mitglieder von Rettungsdiensten, Feuerwehren, Zivil- und Katastrophenschutzdiensten, Polizei, kommunalen Ordnungsdiensten, Bundeswehr und Nato-Armeen, die in der Stadt Regensburg, im Landkreis Regensburg und den angrenzenden Landkreisen beschäftigt sind. „Mit dieser Einladung will ich“, so Veranstalter Peter Kittel „all denjenigen eine besondere Wertschätzung entgegenbringen, die tagtäglich, teils sogar unter Lebensgefahr, wichtige Dienste für die Gesellschaft leisten.“

Zur Eröffnungsfeier werden zudem Hubert Aiwanger, Bayerischer Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident, Timothy Liston, Generalkonsul Vereinigte Staaten von Amerika und Gábor Tordai-Lejkó, Generalkonsul Ungarn, erwartet. „Höhepunkt der Eröffnungsfeier wird der erste öffentliche Auftritt des ,Fürstlichen Christkindes 2022´ sein“, heißt es in einer Mitteilung. Immer wieder mische sich Fürstin Gloria von Thurn und Taxis zusammen mit ihrer Familie während des Marktes zwanglos unter die Gäste, wie es auf der Website des Events heißt.

Romantischer Weihnachtsmarkt auf Schloss Thurn und Taxis: Vielfältiges Programm

„Ein fürstlicher Weihnachtsbummel“: Mit diesen Worten wird der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt beschrieben. Für Besucher gibt es Verschiedenes zu entdecken. Von traditionellen Handwerkern, wie Körbeflechter, Töpfer und Seifensieder bis hin zu Feuerstellen, an denen es Glühweine zu kaufen gibt. „Fürstenkelch“, „Blaublut“, „Feenzauber“ sind nur einige der besonderen Namen. Für die Kleinen gibt es einen „Kinderzauberwald“, indem Besucher Fahrgeschäfte ausprobieren können. (tkip)

