Streit um „vergessene“ Wasserleitung in Regensburg: Muss die Stadt 736.451 Euro Schadensersatz zahlen?

Von: Stefan Aigner

Beim Verkauf eines 2,4-Millionen-Euro-Grundstücks durch Regensburgs Wohnbautochter blieb ein wichtiges Detail unerwähnt. Das könnte nun teuer werden.

Regensburg - Muss die Wohnbautochter der Stadt Regensburg nach einem Grundstücksverkauf 2016 fast 750.000 Euro Schadenersatz an einen Bauträger zahlen? In einem entsprechenden Rechtsstreit vor dem Landgericht Regensburg scheint es nun eine entscheidende Wende zu geben.

2016: Bauträger kauft teures Grundstück von der Stadtbau – doch ein „Detail“ erfährt er nicht

Das ist passiert: 2016 hatte die Ring GmbH Ende ein Grundstück erworben, das die Stadtbau GmbH, 100-prozentige Tochter der Stadt Regensburg, gegen Höchstgebot auf den Markt gebracht hatte. Stolzer Preis für die rund 1.100 Quadratmeter in bester Lage am Unteren Wöhrd: 2,4 Millionen Euro.

Neubau an der Wöhrdstraße 55.

Doch dabei blieb ein wichtiger Punkt unerwähnt. Im Boden befindet sich eine zwischen 1936 und 37 verlegte Hauptwasserleitung zur Versorgung von 80.000 Menschen im Stadtsüden von Regensburg. Von einer „Lebensader“ für die städtische Trinkwasserversorgung ist in diesem Zusammenhang öfters die Rede.

Rechtsstreit um „vergessene“ Wasserleitung: Bauträger beziffert Schaden auf über 700.000 Euro

Die Ring GmbH erfuhr davon eher zufällig, als zu Beginn der Bauarbeiten ein Trupp der REWAG anrückte, um Wartungsarbeiten an der Leitung vorzunehmen. Das Unternehmen musste umplanen. Die Bauarbeiten verzögerten sich. Die vermarktbare Fläche sank. Doch für den Schaden, der Ring dadurch entstanden ist – laut Angaben des Unternehmers 736.451 Euro – will niemand aufkommen. Denn irgendwie will niemand von der „Lebensader“ gewusst haben.

Nachdem mehrere Einigungsversuche mit Stadt und Stadtbau scheiterten, hatten die Unternehmer – Rudolf Ring junior und senior – vor dem Landgericht Regensburg Klage eingereicht. Doch dort hatte ihnen Richterin Tanja Winkler zuletzt wenig Aussicht auf Erfolg bescheinigt.

Rechtsstreit um Wasserleitung: Regensburger Stadtbau will von nichts gewusst haben

Das Problem: 1993 hatte die Stadt ihrer Tochter Stadtbau das Areal im Zuge einer Kapitalerhöhung übertragen. In den Unterlagen der Stadtbau habe sich keinerlei Hinweis darauf gefunden, dass hier eine Hauptwasserleitung verlaufe, beteuerte der frühere Stadtbau-Chef Becker bei einer Zeugenaussage im Mai. „Ansonsten hätte ich das Grundstück mit diesen Zusagen nicht verkaufen können.“

Auch im Grundbuch findet sich dazu nichts. Beim Verkauf wurden keinerlei Dienstbarkeiten oder Durchleitungsrechte zugunsten der REWAG gesichert – ein Versäumnis der Stadt, die sich dazu gegenüber ihrem Versorger vertraglich verpflichtet hat.

Rechtsstreit um Wasserleitung: Gericht sah zuletzt kaum Erfolgsaussichten

Doch Schadenersatz wollen dem Unternehmer weder die Stadt noch die Stadtbau zugestehen. Die Argumentation: Die Stadtbau habe nichts von der Leitung gewusst. Entsprechend könne man nicht dafür haftbar gemacht werden und zahle nicht. Schuld sei die Stadt Regensburg. Und die Stadt Regensburg sieht, weil sie nicht Verkäuferin des Grundstücks an Ring war, ebenfalls keinen Grund, Schadenersatz an den Unternehmer zu zahlen.

Nach allem, was im Rechtsstreit vorgelegt bislang vorgelegt wurde, sah dies auch das Gericht so. Die Stadtbau GmbH könne nicht für den Fehler ihrer „Mutter“, der Stadt Regensburg, verantwortlich gemacht werden, so die Position von Richterin Winkler. Bis vor kurzem.

Rechtsstreit um Schadenersatz: Alte Akten bringen Stadtbau in Bedrängnis

Beim Termin am Freitag wird bekannt: Rudolf Ring junior hat über eine Anfrage gemäß Informationsfreiheitssatzung ältere Bauakten zu dem Grundstück bei der Stadt Regensburg entdeckt. Diesen Akten liegt ein Mietvertrag zwischen der Stadt und dem THW bei, das bis Mitte der 1990er Jahre auf der Fläche angesiedelt war. Und auf einer beiliegenden Planzeichnung ist auch die beim Verkauf an Ring „vergessene“ Hauptwasserleitung eingezeichnet.

Da bei der Übertragung des Grundstücks von der Stadt auf die Stadtbau 1993 auch dieser Mietvertrag übertragen worden sein muss, müsse die Stadtbau auch von der Hauptwasserleitung gewusst haben, argumentiert Ring. Zumindest müsse sie sich dieses Wissen zurechnen lassen.

Rechtsstreit um Schadenersatz wegen Wasserleitung: Richterin hält Schadenersatz für wahrscheinlich

Richterin Winkler lässt am Freitag durchblicken, dass sich diese Argumentation nicht ohne weiteres von der Hand weisen lässt. Anstatt der Verkündung eines (für Ring negativen) Urteils, womit die meisten Beobachter gerechnet hatten, eröffnet Winkler die mündliche Verhandlung erneut. Sie verweist auf die erwähnten Bauakten, die Rings Anwälte Anfang August in einem weiteren Schriftsatz eingereicht haben.

Angesicht dieser neuen Unterlagen sei es nun eher schwierig, wenn sich die Stadtbau auf Unkenntnis berufe. Es komme durchaus in Betracht, dass sich die städtische Tochter den Fehler – die nicht erwähnte Hauptwasserleitung – zurechnen lassen müsse und schadenersatzpflichtig sei, so die Richterin. Der Stadtbau wird nun eine neuerliche Schriftsatzfrist gewährt.

Wichtiges Detail im Schadenersatzprozess: Stadt Regensburg ließ sich mit Auskunft Zeit

Bemerkenswert bei alledem: Wäre der Verkündungstermin am Landgericht Regensburg nicht mehrfach verschoben worden, ursprünglich war dafür der 28. Juli vorgesehen, hätte Ring die besagten Akten wohl nicht mehr innerhalb der vorgesehenen Schriftsatzfrist vorlegen können. Eine erste Anfrage des Bauträgers bei der Stadt datiert vom 25. April. Die angefragten Unterlagen erhielt er Ende Juli.

