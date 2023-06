Scheune in Flammen: Explosionen bei Löscharbeiten - Mann erleidet Schock

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Die Scheune stand in Flammen. © Haubner/vifogra/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Am Samstag loderten Flammen aus einer Scheune in der Oberpfalz. Darin befanden sich Gasflaschen, Wohnwägen und Wohnmobile.

Neumarkt in der Oberpfalz - Eine Scheune in Schafhof bei Neumarkt in der Oberpfalz hat am Samstag gebrannt. Dabei entstand ein Schaden von rund 400.000 Euro.

Scheune in der Oberpfalz in Flammen: Mann erleidet Schock

Der Mann, dem die Scheune gehörte, hielt sich am späten Samstagabend (10. Juni) in seinem Haus in der Nähe auf, das er wegen der Hitzeentwicklung verlassen musste, wie die Polizei mitteilte. Er erlitt dabei einen leichten Schock.

In der Scheune waren der Polizei zufolge Gasflasche gelagert und Wohnwägen sowie Wohnmobile abgestellt. Deshalb kam es bei den Löscharbeiten zu kleineren Explosionen und Verpuffungen. Ein vor dem Gebäude abgestelltes Auto wurde bei dem Brand ebenfalls zerstört.

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.

Scheunenbrand in Bayern: Feuerwehr kann Übergreifen der Flammen auf Waldstück verhindern

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Waldstück verhindern. Die Brandursache war bislang nicht bekannt. (kam/dpa)

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.