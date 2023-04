„Schiebt anders“: Leberkäse-Video wird zum Hit - Rapper Money Boy für kurzen Clip gefeiert

Von: Katarina Amtmann

Design ohne Titel.jpg © Screenshot Instagram/therealmoneyboy

Rapper Money Boy teilte in Regensburg gegen seine Hater aus. Seine Fans feiern ihn für das nur wenige Sekunden lange Video auf Instagram.

Regensburg - Er wird geliebt oder gehasst. Die Rede ist von Rapper Money Boy. Auf Instagram folgen ihm fast 300.000 Menschen. Und gegen die, die ihn nicht mögen, teilte er jetzt mit einem kleinen Reim aus.

Money Boy teilt auf Instagram gegen Hater aus - und isst Leberkäs-Semmel in Regensburg

„Yo, wir sind in der Oberpfalz. Ich hab Diamanten in den Ohren und die Hater nur Ohrenschmalz“, beginnt Money Boy in dem kurzen Clip auf Instagram. „Und während ich den Kommentar von einem Hater lese, gönne ich mir ne Semmel mit Leberkäse“, sagt er und beißt herzhaft in die Semmel.

„Ich kann ganz Bayern bis hierher weinen hören“, amüsierte sich ein Instagram-Nutzer. Zuvor hatte ein Mann ein Leberkäse-Rezept gepostet, allerdings ein sehr spezielles.

„Schiebt anders“: Money Boy für Leberkäse-Video aus Regensburg gefeiert

„Legende in Regensburg“, kommentiert ein Fan. „Digger einfach Leberkäse-Semmel von Yormas aus HBF“, erkennt jemand sogar den exakten Standort. „Yormas Leberkäse schiebt anders, turn up“, ist ebenfalls zu lesen. „Einfach der Leberkäse Freestyle“, freut sich eine weitere Person.

„Absolut legendäre Worte“: Fans feiern Money Boy für Regensburg-Clip auf Instagram

„Leberkäse for the win“, kommentiert jemand das kurze Video von Money Boy. Für den Instagram-Post hat der Rapper nach nur zwei Tagen bereits 40.000 Likes bekommen. Auch auf Twitter wurde der Clip gefeiert: „Absolut legendäre Worte. Vielen Dank!“ (kam)

