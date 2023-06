„Eine beleidigte Biene fliegt schneller, als Sie laufen können“ - Imker-Schild sorgt für Begeisterung

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ein Imker begeistert mit einem Schild das Netz (Symbolbild). © IMAGO / Silas Stein / Screenshot Notes of Germany (Collage: Merkur.de)

Ein Schild begeistert das Netz, aufgestellt wurde es offenbar von einem Imker. Er bittet darum, „die Damen mit Umsicht zu behandeln“.

Berching - „Vorsicht, Honigbienenstand“, ist auf einem Schild zu lesen, das die Seite Notes of Germany Mitte Juni auf Instagram geteilt hat. „Es wird gebeten, die Damen mit Umsicht zu behandeln“, heißt es mit Blick auf die Bienen. „Eine beleidigte Biene fliegt schneller, als Sie laufen können.“

Imker-Schild aus der Oberpfalz auf Instagram geteilt

Das Schild scheint der Betreiber, ein Imker dessen Name in dem Beitrag geschwärzt wurde, aufgestellt zu haben. Als Ort ist Berching angegeben. Die Stadt liegt in Neumarkt in der Oberpfalz.

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.

Eine Stellenanzeige aus Aschaffenburg sorgte vor einiger Zeit für Aufsehen. Die Instagram-Seite „Notes of Germany“ hatte den Zettel geteilt.

„Wie schön ist das denn?“ Imker-Schild begeistert das Netz

Das Schild kommt bei den Instagram-Nutzern gut an: „Wie schön ist das denn?“ kommentiert eine Frau. Zahlreiche Herzchenaugen- oder Lachsmileys sind unter dem Beitrag ebenfalls zu finden. Innerhalb von nur zwei Tagen haben fast 1000 Menschen den Post geliked. (kam)

Bienen-Völker in Bayern: Wie gestalte ich meinen Garten bienenfreundlich?

Alle News aus Regensburg und Umgebung lesen Sie immer aktuell und nur bei uns.