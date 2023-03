Schlossfestspiele Regensburg: Boykottaufruf gegen Fürstin Gloria – Veranstalter „mischt sich da nicht ein“

Von: Miriam Haberhauer

Teilen

Ein Regensburger Bündnis ruft erneut zum Boykott der Schlossfestspiele auf. Das Verhalten der Schirmherrin Fürstin Thurn und Taxis sei nicht tragbar. Der Veranstalter reagiert gelassen.

Regensburg – Anfang Juli 2023 finden in Regensburg die alljährlichen Schlossfestspiele im Hause Thurn und Taxis statt. Die Schirmherrin spaltete mit ihren provokanten Aussagen in der Vergangenheit mehrfach die Gemüter. Ein Regensburger Bündnis startet deshalb erneut einen Boykottaufruf.

Regensburger Schlossfestspiele: Boykottaufruf gegen Schirmherrin

In einer Ende Februar veröffentlichen Mitteilung auf der Webseite des Bündnisses Solidarische Stadt Regensburg (SSR) heißt es: „Frau Gloria von Thurn und Taxis bewegt sich am äußersten rechten Rand des politischen Spektrums.“ Die Gruppierung ruft deshalb die für Juli angekündigten Künstler dazu auf, den Schlossfestspielen fernzubleiben oder sich – im Falle von bindenden vertraglichen Umständen – wenigstens öffentlich von Thurn und Taxis zu distanzieren.

Entsprechende Boykottaufrufe habe es seit Jahren gegeben, erklärt Veranstalter Reinhard Söll im Gespräch mit Merkur.de. Nach Aussagen der Veranstaltungsleitung hätten diese Aktionen jedoch „keinerlei Resonanz“ und würden die Umsetzung der Schlossfestspiele auch nicht gefährden, so Söll. „Dieses Bündnis besteht im Grunde nur aus ein paar wenigen Personen, die keinerlei Einfluss in der Stadt haben.“

„Keinerlei Resonanz“ – Veranstalter reagiert gelassen

Aus Sicht des Bündnisses zeigen die Protestaktion aber durchaus Wirkung: 2022 hatte sich nach eigenen Aussagen die Band Revolverheld während ihres Auftritts im Schloss von der Schirmherrin distanziert, nachdem die Musiker von den problematischen Aussagen der Fürstin erfahren hatten.

Noch auf der Bühne stellte Revolverheld klar: „Wir spielen hier auf dem Grund einer Frau, mit deren Werten wir überhaupt nicht übereinstimmen.“ Ihre Gage habe die deutsche Pop-Rock-Band anschließend vollständig an die Seenotrettungsorganisation Sea-Eye gespendet.

Künstler sollen „großen Bogen“ um Schlossfestspiele machen - weitere Protestaktionen geplant

„Die Künstler wissen oft nicht, dass die Schlossfestspiele derart eng mit der Person Gloria von Thurn und Taxis und mit allem, wofür die Frau steht, verknüpft sind“, heißt es vonseiten des Bündnisses Solidarische Stadt Regensburg. Das Ziel des Boykottaufrufs sei es daher, die Künstler aufzuklären, damit sie „jetzt und zukünftig einen großen Bogen um die Thurn-und-Taxis-Schlossfestspiele machen“, so ein Sprecher.

Darüber hinaus gäbe es in Regensburg genügend alternative Veranstaltungsorte, wo Künstler auftreten könnten. Man müsse nicht „im Haus einer Frau spielen, die Homosexualität als Teufelswerk sieht, missbrauchende Priester in Schutz nimmt, gegen Flüchtlinge hetzt, den Klimawandel leugnet“, heißt es vonseiten der Protestierenden. Die Gruppe plane deshalb, auch während der Schlossfestspiele zu protestieren: „Es liegen schon einige Ideen vorwiegend satirischer Natur vor“, so SSR.

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

„Da mische ich mich nicht ein“ – Veranstalter verweist auf Meinungsfreiheit

Die erhobenen Vorwürfe gegen die Fürstin wiegen schwer. Es gehe unter anderem um die Verharmlosung des Missbrauchskandals in der Katholischen Kirche, rassistische und homophobe Äußerungen, eine Zusammenarbeit mit dem AfD-Landtagskandidaten Benjamin Nolte, heißt es in der veröffentlichten Mitteilung des Bündnisses. Zudem habe Thurn und Taxis im Jahr 2019 die Klimadebatte als „systematische Irreführung“ bezeichnet.

Etwas 30.000 Besucher kommen jährlich zu den Regensburger schlossfestspielen © Armin Weigel/picture alliance

Bezogen auf die Aussagen der Schirmherrin stellt Söll klar: „Da mische ich mich nicht ein. Es ist kein Festival der Fürstin, sondern des Veranstalters Odeon Concerte.“ Thurn und Taxis könne ihre Meinungsfreiheit ebenso ausleben, wie jeder andere auch, die vielfach kritisierten seien „ihre private Meinung“, so Söll.

Schlossfestspiele Regensburg: Alljährliches Promi-Schaulaufen im Juli

Die Schlossfestspiele unter der Schirmherrschaft der Fürstin Gloria von Thurn und Taxis gehören bereits seit 2003 zum festen Veranstaltungskalender der oberpfälzischen Bezirkshauptstadt. Jedes Jahr zieht es dutzende bekannte Gesichter aus Politik, Wirtschaft und Fernsehen auf das Anwesen der Fürstin. Für dieses Jahr hat sich auch Sänger und Entertainer Giovanni Zarrella mit einem Auftritt angekündigt.

Auch eine russische Opernsängerin sorgte 2022 für kritische Stimmen rund um die Schlossfestspiele: Die Künstlerin hatte sich trotz des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine nicht öffentlich von Präsident Putin distanziert. (mlh)