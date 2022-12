„Einfach nur traurig“: Schmiererei aus Fanszene des SSV Jahn Regensburg auf Gedenktafel

Von: Stefan Aigner

Teilen

Ein Passant entdeckte am Mittwochmorgen die Schmiererei. © privat

Eine Gedenktafel für Opfer des Nationalsozialismus wurde mit einem Graffiti beschmiert, das aus der Fanszene des Fußballzweitligisten stammt.

Regensburg - „Einfach nur traurig“ ist Christian Schüssel über eine Schmiererei, mit der diese Woche eine Gedenktafel auf dem St.-Georgenplatz in Regensburg verunstaltet wurde. Die Stadt Regensburg verurteilt die Schmiererei „aufs Schärfste“. Ebenso der Vorstand der „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes“ (VVN) und der SSV Jahn Regensburg.

„1889“: Das Gründungsjahr des SSV Jahn Regensburg wird oft gesprayt und geschmiert

Der Anlass: Unbekannte haben auf die Gedenkstele für die Zeugen Jehovas am Georgenplatz, unweit des Museums der Bayerischen Geschichte, die Zahl „1889“ gesprüht. Dabei handelt es sich um keinen Zahlencode von Neonazis, sondern um das Gründungsjahr des SSV Jahn Regensburg.

Die Zahl ist ein beliebtes Motiv in der Fanszene des Zweitligisten, das regelmäßig auf Wände, Schilder oder Stromkästen gesprayt bzw. „getaggt“ wird. „Der Schriftzug ist eindeutig dem Fanumfeld des SSV Jahn Regensburg zuzuordnen“, so die VVN.

Fan-Graffiti auf Gedenktafel: „Fehlender Respekt vor demokratischen Werten“

Für Christian Schüssel, Regionalsprecher der Zeugen Jehovas in Bayern, spricht aus der Schmiererei „fehlender Respekt vor demokratischen Werten“. „Unter den Nationalsozialisten wurden Jehovas Zeugen verfolgt und diskriminiert, weil sie für christliche Werte einstanden. Die Schmiererei ist nichts anderes als eine Fortsetzung dieser Diskriminierung.“

Der Gedenkstele wurde am 27. Januar auf dem Georgenplatz aufgestellt, dem Internationalen Tag zum Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Sie erinnert an die Verfolgung und Ermordung der Zeugen Jehovas. Weil die damals so bezeichneten „Bibelforscher“ Hitlergruß und Wehrdienst verweigerten wurden zwischen 1933 und 1945 rund 11.000 von ihnen inhaftiert. 2.000 wurden in Konzentrationslager verschleppt. Knapp 1.500 Mitglieder der Religionsgemeinschaft überlebten den Nazi-Terror nicht.

Fan-Graffiti auf Gedenktafel geschmiert: Fußballverein distanziert sich

In Regensburg waren laut städtischen Angaben mindestens 21 Zeugen Jehovas Repressionen ausgesetzt. Drei von ihnen bezahlten ihren religiös motivierten Widerstand mit dem Leben: Wolfgang Waller wurde im KZ Mauthausen ermordet. Albin Relewicz und Hermann Deffner wurden Opfer der NS-Krankenmorde, der sogenannten Aktion T4.

Die Stadt hat mittlerweile die Polizei eingeschaltet. Die ermittelt wegen Sachbeschädigung. Und auch ein Sprecher des SSV Jahn Regensburg distanziert sich deutlich im Namen des Vereins.

Hier finden Sie den Regensburger Stadtviertel-Check.

SSV Jahn Regensburg verurteilt Schmiererei „ausdrücklich und nachdrücklich“

„Das Beschmieren der Gedenkstele am Regensburger St. Georgenplatz, die dem mutigen Widerstand von Personen gegen das Nazi-Regime und dem Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus gewidmet ist, verurteilen wir ausdrücklich und nachdrücklich“, heißt es in dem Statement.

Der Verein befinde sich im regelmäßigen und konstruktiven Austausch mit seinen Fans. „Bei derartigen Gelegenheiten thematisieren und sensibilisieren wir über Vandalismus und über deren rechtliche und öffentlichkeitswirksame Konsequenzen.“

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Fan-Projekt Regensburg bedauert Schmiererei „außerordentlich“

Darüber hinaus engagiere sich der SSV Jahn „bewusst für eine aktive Erinnerungskultur“, beispielsweise beim Aktionsspieltag „Nie wieder“, bei dem alljährlich um den Internationalen Holocaustgedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert wird. „Auch in Zukunft werden wir derartige Anlässe unterstützen und uns stets entschieden gegen jede Form von Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung positionieren.“



Auch das Fanprojekt Regensburg verurteilt „solcherlei Schmierereien insbesondere an Gedenkstätten vehement“. Man befinde sich „in stetem Austausch mit sämtlichen Teilen der Fanszene des SSV Jahn um straffälliges Verhalten jeglicher Art langfristig abzubauen sowie Demokratiebildung und Persönlichkeits- sowie Werteentwicklung zu unterstützen“.

Den aktuellen Vorfall des Vandalismus auf der Gedenkstele am St.Georgenplatz und den dadurch vermittelten mangelnden Respekt vor den NS-Opfern bedauere man „außerordentlich“.

Auch Teile der Fanszene sind nicht begeistert

Keine Rückmeldung gibt es bislang von den Jahn Ultras, die allerdings generell keinen Kontakt mit Medien pflegen. Wie unsere Redaktion aber über Umwege erfuhr, zeigt man sich zumindest in Teilen der Fanszene alles andere als begeistert über die Schmiererei. Ob das für den oder die Täter, so sie denn intern ausfindig gemacht werden können, Konsequenzen haben wird, wird sich zeigen.

In Bildern: 9 Dinge, die Regensburg einzigartig machen Fotostrecke ansehen

Die Stadt will nun versuchen, die Tafel zu reinigen. Sollte das nicht problemlos klappen, wird die Stele, die ohnehin nur als temporäre Lösung bis kommenden Januar gedacht war, abgebaut. Langfristig soll sie durch einen dauerhaften Gedenkort ersetzt werden.

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.