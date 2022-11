Schnee verwandelt Bayern in ein Winter Wonderland: Die schönsten Bilder

Von: Katarina Amtmann

Die Oberpfalz wurde zum Winter Wonderland. © IMAGO/Bernd März

Am Wochenende kam es in Bayern bis ins Flachland zum Wintereinbruch. Vielerorts gab es Schnee, so weit das Auge reicht – besonders in der Oberpfalz.

Regensburg - Die Wetter-Experten hatten Schnee in Bayern vorhergesagt und sie sollten Recht behalten. In Teilen Frankens fielen viele Flocken vom Himmel, in Oberfranken kam es deshalb zu einem Unfall. Lkw-Fahrer berichteten von eisglatten Straßen.

Wintereinbruch in Bayern: Winter Wonderland in der Oberpfalz

Doch nicht nur in Franken wurde es weiß, auch die Oberpfalz verwandelte sich vielerorts in eine Winterlandschaft – die schönsten Bilder.

Schon am Vormittag fielen dicke Flocken und bedeckten Wiesen, Häuser und Bäume. Die Schneedecke wurde teils zentimeterdick, Schnee wohin das Auge blickte.

Winter Wonderland in der Oberpfalz. © vifogra / Schmelzer

Wintereinbruch in Bayern: Vater und Sohn bauen gemeinsam Schneemann

Einige nutzten das Winterwetter und bauten den ersten Schneemann der Saison, so wie ein Vater und sein Sohn in Neumarkt. Sein Sohn habe sich nach dem Aufwachen am Morgen sehr über den Schnee gefreut und direkt gefragt, ob sie heute noch einen Schneemann bauen können, berichtete der Mann gegenüberVifogra.

Vater und Sohn nutzten den Schnee am Samstag für den ersten Schneemann der Saison. © vifogra / Haubner

Schnee in Bayern: Schneeballschlacht, Schlittenfahren und Schneemänner

„Der erste, der war ein wenig kleiner. Das war aber auch in der Früh gleich. Und jetzt hat es doch noch ein bisschen was drauf geschneit und dann werden die Kugeln auch dementsprechend größer“, erzählte er dem Portal über die Schneemänner. Auch eine Schneeballschlacht habe das Duo schon gemacht. Schlittenfahren und der Bau einer Schneeburg stehen für Vater und Sohn im Winter ebenfalls öfter auf dem Plan.

Der Schnee kommt: Hier könnte es am Wochenende in Bayern glatt werden

Wintereinbruch: Schnee auch auf der Autobahn

Auch auf der Autobahn wurde es weiß, zahlreiche Flocken fielen auf die A 93 in der Oberpfalz. Für Autofahrer hieß das: Runter vom Gas und noch vorsichtiger fahren.

Die A 93 war schneebedeckt. © IMAGO / Bernd März

Winter-Wetter in Bayern geht auch am Sonntag weiter

Winterlich dürfte es auch am Sonntag weitergehen, denn am Vormittag soll es erneut schneien. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in vielen Teilen Bayerns vor leichtem Schneefall und Frost. Von der Warnung ist auch die Oberpfalz betroffen.

Schnee soweit das Auge reicht. Am Samstag verschwand die Oberpfalz unter einer Schneedecke. © IMAGO/Bernd März

Am Freitag, 18. November, hat in Regensburg der Romantische Weihnachtsmarkt auf Schloss Thurn und Taxis eröffnet. Ein Glühwein oder Punsch auf dem Weihnachtsmarkt, dazu Weihnachtslieder und Schnee – viele dürften sich darüber freuen. (kam)

