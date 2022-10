Kostenexplosion und Gasheizung: Schulneubau sorgt für Ärger in Regensburg

Von: Stefan Aigner

Das Siemens-Gymnasium ist das größte Gymnasium in Regensburg. © Stadt Regensburg

Der Neubau einer halben Schule könnte die Stadt Regensburg über 100 Millionen Euro kosten. Für Verärgerung sorgt auch: Sie soll mit Gas beheizt werden.

Regensburg – Es ist die dritte Kostensteigerung innerhalb von drei Jahren, die zweite in diesem Jahr und es ist bereits absehbar, dass es noch teurer werden dürfte. Die Rede ist vom Neubau des Osttrakts des Werner-von-Siemens-Gymnasiums in Regensburg.

Siemens-Gymnasium in Regensburg: Schon lange Sanierungsbedarf

Dringend sanierungsbedürftig ist die Schule schon lange und als der Neubau 2019 auf den Weg gebracht wurde, war noch von 47,4 Millionen die Rede, die dieser kosten sollte. Nach einem Planungswettbewerb wurde diese anfängliche Schätzung ein Jahr später auf 58 Millionen Euro erhöht.

Und im Januar dieses Jahres musste der Regensburger Stadtrat erneut weitere Mittel bewilligen – nun waren es 73,1 Millionen Euro. Kein Jahr später hat sich diese Summer nochmal erhöht. Diese Woche wurden den Stadträten im Bildungsausschuss die aktuellen Kosten präsentiert: 80,8 Millionen Euro – eine weitere Steigerung um mehr als zehn Prozent.

Massive Kostensteigerung bei Schule ist kein Einzelfall

Die stetig steigenden Kosten verschiedener Bauprojekte hatten zuletzt für heftige Diskussionen im Stadtrast gesorgt. Neben dem Siemens-Gymnasium ging es unter anderem um das neue Schulzentrum am Sallerner Berg. Anfängliche Schätzung: rund 50 Millionen Euro, aktuelle Prognose: fast das Doppelte. Oder den „Sportpark Ost“, eine Leichtathletikhalle nebst Hallenbad, anfangs auf 19,3´2 Millionen geschätzt, zuletzt bei über 40 Millionen.

Von verschiedenen Fraktionen gab es damals die Forderung, Kostensteigerungen früher und transparenter zu kommunizieren, damit man im Zweifelsfall noch umsteuern könne. Diesem Wunsch ist das Planungsreferat bei der aktuellen Beschlussvorlage zum Siemens-Gymnasium nun nachgekommen.

Wird das Siemens-Gymnasium mehr als doppelt so teuer?

Und so wurden die Stadträte im Bildungsausschuss nicht nur darüber informiert, dass der aktuelle Preis für den neuen Osttrakt des Siemens-Gymnasiums bei 80,8 Millionen Euro liegt, sondern auch darüber, dass das nicht das Ende der Fahnenstange sein wird.

Wörtlich heißt es in der Vorlage:

„Sollte die Indexsteigerung weiterhin auf hohem Niveau von über 10 % pro Jahr liegen, müsste davon ausgegangen werden, dass dadurch die Kosten im 1. Bauabschnitt um 7,5 Mio. €, im 2. Bauabschnitt um 13,5 Mio. € und im 3 Bauabschnitt um 1,0 Mio. € steigen könnten.“

Risiken im Baubereich machen der Verwaltung Sorgen

Also ein weiteres Plus von 22 Millionen Euro. Hinzu kämen einzuplanende Kosten für potenzielle Risiken im Baubereich, die „insbesondere bei einem Großprojekt mit langer Laufzeit auftreten“ könnten, in Höhe von insgesamt sieben Millionen Euro.

Zusammengefasst könnte der neue Osttrakt des Siemens-Gymnasiums also mit 109 Millionen Euro mehr als doppelt so teuer wie werden, wie in der anfänglichen Kostenschätzung von 2019 prognostiziert.

Öko-Parteien verärgert über Energiekonzept: Warum setzt die Stadt auf Gas?

Für wenig Begeisterung, vor allem bei Grünen und ÖDP, sorgt auch das nun konkretisierte Energiekonzept für das Gymnasium. In dem Beschluss vom Januar war die Rede davon, dass das Dach „maximal“ mit Photovoltaik belegt, aber auch begrünt werden solle. Zudem würden „neben Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, Wärmepumpen und Blockheizkraftwerk (…) auch die Nutzung von Wärme aus Abwasser als noch offene Option weiterverfolgt“.

Folgt man der aktuellen Beschlussvorlage, dann ist diese Option vom Tisch. Man scheint nun bei der Wärmeversorgung vornehmlich auf Gas und damit zunächst einmal auf einen fossilen Energieträger zu setzen.

Koalition setzt Projekt durch: „Können ja mal auf Wasserstoff umstellen.“

Zwar ist einerseits die Rede davon, dass die geplante „Gas-Brennwert-Heizkesselanlage“ lediglich zur „Spitzenlastabdeckung“ notwendig sei. Betrachtet man allerdings die weiteren Angaben, dann verfügt dieser Gasbrenner mit rund 600 Kilowatt über fast die doppelte Leistung aller anderen Anlagen zur Wärmeerzeugung: mehrere Luft-Wasser-Wärmepumpen und ein nicht näher erläutertes Blockheizkraftwerk, das wohl auch mit Gas befeuert werden dürfte. Ein Gebäude zur Lagerung von Hackschnitzeln sei zu groß für das Gelände.

Ungeachtet der Kritik der Opposition aber stimmte die Koalition der Vorlage zu – und baut nun ein neues Gymnasium mit Gasheizung. In Zukunft aber könne man diese, sofern das mal funktioniert, auf Wasserstoff umstellen.