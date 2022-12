Mann attackiert in Bayern Autofahrer – und will sie aus ihren Wägen ziehen

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ein Mann versuchte Autos anzuhalten und die Fahrer aus ihren Wägen zu ziehen (Symbolbild). © IMAGO / Bihlmayerfotografie

Ein 20-Jähriger hat in Bayern versucht, mehrere Pkws anzuhalten. Er versuchte auch, die Fahrer aus ihren Autos zu ziehen, wie die Polizei berichtet.

Schwandorf - Ein Mann hat in Schwandorf in der Oberpfalz mehrere Autofahrer angegriffen. Er wurde in eine Fachklinik eingewiesen, wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärte.

Mann attackiert in der Oberpfalz mehrere Autofahrer und will sie aus ihren Wägen ziehen

Am Sonntag, 4. November, riefen gegen zwei Uhr nachts mehrere Verkehrsteilnehmer und Anwohner den Notruf und teilten zunächst Auseinandersetzungen auf offener Straße im Lindenviertel mit. Wie sich dann herausstellte, versuchte ein junger Mann (20) mehrere Autos anzuhalten. Er soll sich als Polizeibeamter ausgegeben und teilweise versucht haben, die Fahrer aus den Autos zu ziehen.

Mindestens ein Auto wurde dabei beschädigt. Gegenüber der eintreffenden Polizei verhielt er sich aggressiv und musste deshalb in Gewahrsam genommen werden. „Aufgrund seiner erheblichen Eigen- und Fremdgefährdung wurde der Mann schließlich in eine Fachklinik eingeliefert“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.

In Bildern: 9 Dinge, die Regensburg einzigartig machen Fotostrecke ansehen

Polizei sucht nach Angriffen auf Autofahrer in Schwandorf Zeugen

Die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Raubes, des räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer, Amtsanmaßung und gefährlicher Körperverletzung wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Amberg übernommen. Zeugen und Geschädigte, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (kam)

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.