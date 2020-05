Zwei tote Kinder in Bayern gefunden - Verdächtiger stellt sich der Polizei

Frau hatte Polizei alarmiert

In Niederbayern wurden zwei tote Kinder gefunden. Eine Frau hatte zuvor die Beamten alarmiert. Der Tatverdächtige hat sich mittlerweile gestellt.

In einer Wohnung in Niederbayern wurden zwei tote Kinder entdeckt.

Der tatverdächtige Vater stellte sich Stunden später bei der Polizei.

Eine Frau hatte zuvor die Beamten angerufen.

Update von 14.53 Uhr: Wie die Polizei mitteilte, fanden Beamte die toten Kinder in der Nacht von Donnerstag (14. Mai) auf Freitag, gegen Mitternacht in der Wohnung in Schwarzach. Eine Frau (28) hatte der Polizei gegen 22.30 Uhr mitgeteilt, dass ein 36-jähriger Bekannter sie angerufen habe. Aufgrund des Telefonats befürchtet die 28-Jährige, dass der Mann Suizidabsichten habe.

Zwei tote Kinder in Schwarzach gefunden: Fahndung erfolglos - dann stellt sich der Tatverdächtige

Die Beamten überprüften die Adresse des Mannes, dabei fanden sie einen Jungen (8) und ein Mädchen (6) tot auf. Es ergab sich laut Polizei der Verdacht, dass die Kinder durch Fremdeinwirkung gestorben seien. Wie die Polizei weiter mitteilte, richtete sich der erste Tatverdacht der Kriminalpolizei Straubing noch in der Nacht gegen den Vater der Kinder. Eine großangelegte Fahndung verlief zunächst erfolglos. Kurz vor vier Uhr stellte sich der 36-Jährige bei der Polizei in Straubing, er wurde festgenommen.

Die Kriminalpolizei Straubing führt die Ermittlungen in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing. Der Tatverdächtige wird im Laufe des heutigen Nachmittags dem Haftrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Der genaue Tatablauf und die Hintergründe der Tat sind zur Zeit Gegenstand der Ermittlungen.

Schwarzach: Frau ruft Polizei - Beamte entdecken zwei tote Kinder

Erstmeldung vom 15. Mai, 14.45 Uhr

Nach dem Fund von zwei toten Kindern in Niederbayern steht ihr Vater unter Tatverdacht. Er sollte im Laufe des Freitags einem Haftrichter vorgeführt werden, teilte die Polizei mit. Am Vorabend hatte eine Frau die Beamten alarmiert, „dass sie ein 36-jähriger Bekannter angerufen habe und sie aufgrund des Telefonat befürchte, dass der Mann Suizidabsichten habe“. In der Wohnung in Schwarzach (Landkreis Straubing-Bogen) fanden die Einsatzkräfte die Leichen eines Achtjährigen und einer Sechsjährigen.

Zwei tote Kinder in Niederbayern gefunden: Vater stellt sich bei der Polizei

„Es ergab sich der Verdacht, dass die Kinder durch Fremdeinwirkung gestorben sind“, hieß es. Nähere Angaben dazu machte ein Polizeisprecher zunächst nicht. Der Vater war zunächst verschollen, stellte sich Stunden später aber bei der Polizei.

