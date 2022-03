Unbekannter sprengt mit Böllern Zigarettenautomat und mehrere Briefkästen

In Schwarzach bei Nabburg hat es mehrere Sprengungen mit Chinaböllern gegeben. Beschädigt worden sind Briefkästen und ein Zigarettenautomat.

Schwarzach bei Nabburg - In Schwarzach bei Nabburg hat es in der Nacht von Montag (28. Februar) auf Dienstag (1. März) mehrere Sprengungen gegeben. Im Ortsteil Altfalter wurde ein Zigarettenautomat mit Chinaböllern gesprengt und durch die Explosion beschädigt. Auch in Pretzabruck, Unterauerbach und Unterkonhof haben ein oder mehrere Täter zugeschlagen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei Nabburg. Hier wurde jeweils ein Briefkasten auf gleiche Art und Weise zerstört.

Schwarzach bei Nabburg: Täter flüchtet nach Briefkastensprengung

Wie die Polizei weiter mitteilt, ist der Täter wohl nach jeder Sprengung mit einem Auto geflüchtet. Zur Randale kam es den Angaben zufolge zwischen 3 Uhr und 4.30 Uhr. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2300 Euro. Da der Täter bislang nicht gefasst werden konnte, suchen die Beamten nach Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei Nabburg zu kontaktieren. Telefonisch sind die Beamten unter der Nummer (09433) 2 40 40 erreichbar.