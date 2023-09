Nach Streit mit Familie: 33-Jähriger bedroht Angehörige mit Schwert und verbarrikadiert sich

Von: Felix Herz

Ein 33-Jähriger hat nach einem Streit mit seiner Familie seine Angehörigen mit einem Schwert bedroht. Spezialeinsatzkräfte nahmen den Mann später fest. © vifogra / Moller-Schuh

Nach einem Familienstreit hat sich ein 33-jähriger Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Spezialeinsatzkräfte mussten einschreiten.

Zeitlarn – Bange Stunden in Zeitlarn, Landkreis Regensburg. Nach einem Familienstreit soll der 33-jährige Sohn seine Angehörigen bedroht haben. Bewaffnet verschanzte sich der Mann anschließend, die Gespräche mit Verhandlungsexperten liefen ins Leere. Anschließend mussten Spezialeinsatzkräfte einschreiten.

33-Jähriger verschanzt sich nach Familienstreit mit Schwert: psychische Ausnahmesituation

Einem Bericht der Newsplattform Vifogra zufolge ereignete sich der Vorfall am Sonntagnachmittag, 3. September. Gegen 17.30 haben demnach Angehörige die Polizei via Notruf informiert, dass der 33-jährige Sohn nach einem Familienstreit seine Angehörigen bedroht und sich anschließend verschanzt habe. Außerdem sei er bewaffnet. Bei der Waffe handelte es sich, das stellte sich später heraus, um ein Schwert – durchaus geeignet, um Menschen schwer zu verletzen.

Sofort rückte die Polizei an und versuchte zunächst, mit deeskalierenden Gesprächen mit Einsatzkräften und Verhandlungsexperten den Mann zur Aufgabe zu bewegen. Es stellte sich dabei heraus, dass sich der 33-jährige Deutsche in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Trotz der langanhaltenden Versuche, die Situation auf diese Weise zu lösen, kamen die Beamten nicht voran, der Mann blieb verschanzt in seiner Einliegerwohnung in dem familiären Mehrfamilienhaus.

Spezialeinsatzkräfte stürmen Wohnung des Schwert-Mannes: Keiner wird verletzt

Schließlich entschied die Polizei gegen 22.30 Uhr, die Wohnung des Mannes zu stürmen. Sie nutzten dabei den Moment, als der Mann kurz seine Wohnungstür öffnete und nahmen ihn fest. Glücklicherweise wurden dabei weder der 33-Jährige, noch die Spezialeinsatzkräfte verletzt.

Polizei und Rettungsdienst waren im Laufe des Einsatzes mit zahlreichen Beamten vor Ort. Daher bestand laut Vifogra zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung. Allerdings war die Zeitlarner Hauptstraße für die Dauer des Einsatzes im betroffenen Bereich für mehrere Stunden gesperrt. (fhz)

