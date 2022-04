„Sehr bitter“ – Nach Deal mit Caritas Regensburg: Letzte Klinik für Schwangerschaftsabbrüche in der Region fällt weg

Von: Stefan Aigner

Vertragsunterzeichnung am 24. März: Der Regensburger Caritas-Direktor Michael Weißmann (l.) und Landrat Martin Neumeyer (CSU) besiegeln die Übernahme des Kelheimer Krankenhauses durch den katholischen Träger. © Foto: Caritas Regensburg

Nach dem Klinik-Deal zwischen der Caritas Regensburg und dem Landkreis Kelheim fällt das letzte Krankenhaus in der Region weg, wo ungewollt Schwangere Abbrüche durchführen lassen konnten.

Regensburg – „Das ist sehr bitter“, sagt Claudia Alkofer, fachliche Leiterin der pro familia-Beratungsstelle in Regensburg zur Übernahme der Kelheimer Goldberg-Klinik durch die Caritas Regensburg und den Folgen für ungewollt schwangere Frauen. Wie berichtet, übernimmt der Diözesanverband die Mehrheit an der Klinik, die künftig unter Caritas-Krankenhaus St. Lukas firmieren soll, für einen symbolischen Euro. Der Landkreis gibt seine Entscheidungsbefugnisse im Rahmen dieses Deals weitgehend ab, muss aber dennoch für sämtliche Lasten und Risiken aufkommen – ein Finanzbedarf von rund 140 Millionen Euro allein in den kommenden zehn Jahren.

Klinik-Deal mit Caritas Regensburg: Kritik von vielen Seiten

Gewerkschaft und Betriebsrat kritisieren den Deal und wollen juristische Schritte gegen den Wechsel zum kirchlichen Arbeitsrecht erwägen. Es gibt auch berechtigte Fragen nach dem Sinn dieses Geschäfts, dessen Vorteile für den Landkreis weitgehend im Argen liegen. Des Weiteren agiert im Hintergrund ein umstrittenes und als marktradikal geltendes Beratungsunternehmen mit vagem Konzept. Ganz zu schweigen hat die Entscheidung auch Folgen für ungewollt schwangere Frauen.

Die Goldberg-Klinik, keine 30 Kilometer von der Stadt Regensburg entfernt, war das letzte Krankenhaus in der Region, wo Betroffene bei medizinischer Indikation, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen konnten. Das heißt, sollte die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes bestehen, durfte die Schwangerschaft abgebrochen werden.

Nach Klinik-Deal mit Caritas Regensburg: Kein Krankenhaus mehr für ungewollt Schwangere in der Region

Damit wird es nach der offiziellen Übernahme durch die Caritas, voraussichtlich im zweiten Quartal dieses Jahres, vorbei sein. Das bestätigt ein Sprecher des Diözesanverbandes Regensburg auf Nachfrage. Zwar sollten Menschen in persönlichen Notlagen nicht alleingelassen werden, heißt es in der entsprechenden Stellungnahme. Deshalb gebe es bei der Caritas Regensburg auch zahlreiche Beratungsangebote.

Allerdings stehe die Kirche für das christliche Menschenbild, das die unveräußerliche Würde und das Lebensrecht jedes Menschen „vom Augenblick seiner Empfängnis bis zu seinem natürlichen Tod“ ins Zentrum stelle. „Die Beteiligung kirchlicher oder caritativer Einrichtungen an Maßnahmen zur Beendigung von Schwangerschaften ist somit ausgeschlossen.“

Die Versorgungslage für betroffene Frauen in der Region ist ohnehin sehr dünn. In Regensburg gibt es laut pro familia lediglich zwei Praxen, wo ein Schwangerschaftsabbruch durchgeführt werden kann. Ein Krankenhaus, das entsprechende Eingriffe vornimmt, gibt es in der ganzen Oberpfalz nicht. In Niederbayern gab es – inklusive der Goldberg-Klinik – lediglich zwei.

Folgen des Klinik-Deals für ungewollt Schwangere: Für die Entscheidung nicht relevant

„Gerade bei medizinischer Indikation ist es für die Betroffenen meist eine sehr schwere Entscheidung“, sagt Claudia Alkofer. „Und dann werden diese Frauen in ihrer großen Not auch noch alleine gelassen.“ Am Ende bleibe jetzt nur noch der Weg nach München oder in den Raum Nürnberg. Dabei sei es im Grunde eine staatliche Aufgabe, eine entsprechende medizinische Versorgung zu gewährleisten, so die pro-familia-Leiterin. „Doch dafür fühlt sich offenbar niemand zuständig.“

Im Landkreis Kelheim scheint man sich über dieses Problem keinerlei Gedanken gemacht zu haben. In den umfangreichen Entscheidungsunterlagen für den Kreistag zur Caritas-Übernahme wurde der Wegfall der letzten Anlaufstelle für ungewollt Schwangere in der Region nicht thematisiert.