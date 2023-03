Ein Sanierungsfall? Stadt Regensburg lässt Hochhaus seit Jahren leer stehen

Von: Stefan Aigner

Die Stadt kaufte das Hochhaus vor drei Jahren - doch die damaligen Pläne sind vom Tisch. Einen neuen Plan gibt es nicht. © Stefan Aigner

Vor drei Jahren kaufte die Stadt Regensburg ein Hochhaus. Seitdem steht es leer und nach wie vor weiß niemand, was daraus werden soll.

Regensburg – Drei Jahre ist es her, seit die Stadt Regensburg ein siebenstöckiges Hochhaus nebst 5000 Quadratmetern Grund vom Bund gekauft hat. Es handelt sich um das frühere Stabsgebäude der „Division Spezielle Operationen“ auf der ehemaligen Pionierkaserne im Stadtosten.

Stadt Regensburg kaufte Hochhaus: Neues Verwaltungszentrum war geplant

In unmittelbarer Nähe: das Ankerzentrum auf der einen und das Entwicklungsgebiet auf der früheren Prinz-Leopold-Kaserne auf der anderen Seite. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) hatte das seit 2018 leerstehende Gebäude an der Daimlerstraße zum Verkauf angeboten.

Die Stadt Regensburg machte von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch und schlug zu. Der damalige Plan: An jener Stelle im aufstrebenden Stadtosten sollte ein neues Verwaltungszentrum entstehen – entweder in dem bestehenden Hochhaus und einem kleineren Anbau oder gleich in einem kompletten Neubau.

Drei Jahre später: Kein Plan fürs Hochhaus, Rabatt zurückgezahlt

Platz genug war dafür da – und das Beste: vom (nicht öffentlich bekannten) Kaufpreis erhielt die Stadt gemäß der sogenannten „Verbilligungsrichtlinie“ den für Kommunen größtmöglichen Rabatt von 350.000 Euro.

Drei Jahre später ist weder etwas übrige von den ambitionierten Plänen noch von dem erwähnten Rabatt. Bereits letzten August beschloss der Stadtrat von Regensburg, bezeichnenderweise in der Notbesetzung des Ferienausschusses, jene 350.000 Euro nebst Zinsen zurückzuzahlen.

Hochhaus in Regensburg steht seit drei Jahren leer: Sanierung zu teuer?

Begründung: Der Preisnachlass war unter der Voraussetzung gewährt worden, dass die Stadt das Gebäude binnen fünf Jahren, also bis 2025, dem Nutzungszweck „hoheitliche Aufgaben/ kommunaler Gemeinbedarf“ zugeführt und entsprechend hergerichtet habe – zum Beispiel eben zu einem Verwaltungszentrum.

Doch diese Voraussetzung kann man nach Einschätzung der Stadtverwaltung nun doch nicht erfüllen. Die Pläne für einen Verwaltungsstandort an der Daimlerstraße würden „nicht weiterverfolgt“, heißt es ohne nähere Begründung.

Dem Vernehmen nach aber ist das Hochhaus ein Sanierungsfall. Das Dach soll beispielsweise undicht sein, Heizung, Strom- und Wasseranschlüsse müssten komplett neu gemacht werden und auch in Sachen Brandschutz wäre wohl einiges zu tun.

Hochhaus steht seit drei Jahren leer: Viele Begehrlichkeiten, aber kein Plan

Die Stadtverwaltung rechnet demnach mit einem Finanzbedarf im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Millionenbereich, um das Gebäude auf Vordermann zu bringen. Und offenbar ist unter dem Eindruck von Corona, Krieg und Sparzwang auch der Neubau vorerst vom Tisch.

Was nun aus dem Gebäude werden soll, scheint weitgehend offen. Zwar machen Meldungen die Runde, denen zufolge die Stadt das Gebäude daraufhin prüft, ob hier Wohnprojekte für „Menschen in besonderen Notlagen“ untergebracht werden können – ein „Flexi-Haus“ nach Münchner Vorbild.

Hochhaus steht seit drei Jahren leer - und es kann noch länger dauern

Allerdings macht die städtische Pressestelle auf Nachfrage klar, dass dies nur eine von mehreren Optionen ist, die derzeit geprüft werden. Auch gewerbliche Nutzung oder Vergabe in Erbpacht kommen offenbar nach wie vor in Betracht.

Wie lange der Leerstand der städtischen Immobilie noch anhält, ist auf Nachfrage nicht zu erfahren. „Wann das Prüfergebnis (auch zu den Kosten) vorliegt, kann aktuell noch nicht gesagt werden“, heißt es.

