Remake, Plagiat oder Hommage? Regensburger Kultfilm „Sharkula“ läuft bald als US-Version in den Staaten

Von: Stefan Aigner

Links das Original, rechts möglicherweise die Kopie. Der Regensburger Kult-Streifen „Sharkula“ läuft jetzt in den USA an. © GhostShit Productions/WildEye Releasing

Ein US-Trash-Horrorfilm, der im Juni anläuft, hat verdächtig viele Gemeinsamkeiten mit einer Regensburger Produktion von 2016. Titel: „Sharkula“.

Regensburg – In Regensburg war der Film 2016 ein Kultkracher: „Sharkula“, eine Low-Budget-Trash-Produktion, die Regisseur Dieter Ehneß mit einem Team an Studis, Barkeepern und Laienschauspielern auf die Beine gestellt hat. Die Story in aller Kürze: Vampir wird von Hai gefressen, beißt diesen und herauskommt ein Mischwesen, halb Hai, halb Vampir, das anschließend eine Schneise aus Blut, Matsch und Glibber in Regensburg hinterlässt.

Eine Handvoll schräger Typen stellt sich dem Monster entgegen und versucht, den Tag zu retten. Der mit Liebe zum Detail, viel schwarzem Humor, Lokalkolorit und Musik versehene Streifen füllte in Regensburg Kinosäle und lief sogar beim renommierten HARD:LINE-Festival.

Sechs Jahre nach der Regensburg-Premiere: Doppelter „Sharkula“ aus den USA

Sechs Jahre später erlebt Regisseur Ehneß nun plötzlich ein Déjà-vu. Am 7. Juni läuft ein US-amerikanischer Low-Budget-Film an – Titel: „Sharkula“. Story: Ein Mischwesen, halb Hai, halb Vampir zieht blutdurstig durch die Gegend, eine Handvoll schräger Typen zieht gegen das Monster in die Schlacht. Während sich die Story ein Stück weit schon aus dem Namen des Films ergibt, klingt auch die Titelmelodie verdächtig ähnlich wie jene aus dem Regensburger „Sharkula“, lediglich etwas Surfer-Sound scheint hinzugekommen zu sein. Zufall, Remake oder Plagiat ist nun die Frage.

Regisseur Ehneß gibt sich generös. „Ich mach da kein Fass auf“, meint der 40-Jährige. Es sei vollkommen klar, dass ihr Film zuerst da gewesen sei und man auch ein Recht auf den Titel habe. „Von unserer Seite ist eine friedliche Koexistenz aber ohne weiteres möglich.“ Aber interessant ist es schon, dass 2016 ein paar Videokassetten mit seinem „Sharkula“ in die USA verschifft wurden – und dass der Regisseur der US-Produktion dafür bekannt ist, gerne mal von anderen abzukupfern.

Zufall oder Absicht? Der US-Regisseur lässt sich gern von anderen Filmen „inspirieren“

Mark Polonia heißt der Mann. Seit 1985 hat er zusammen mit seinem 2008 verstorbenem Bruder John knapp 60 Trash-Filme aus dem Horror- und Science-Fiktion-Genre abgedreht. Low-Budget, oft selbst produziert und mit ihm als Schauspieler. In den USA gelten die Polonia-Brüder als Ikonen des Low-Budget-Films. Titel wie „Splatter Farm“, „Bigfoot vs. Zombies“ und „Nightmare Vacation“ pflastern ihren Weg. Und der 53-Jährige greift immer wieder auf Motive (und Titel) bekannter Blockbuster zurück.

Ein Jahr nach „Jurassic Park“ erschien 1995 beispielsweise Polonias „Saurians“, im Windschatten der Planet der Affen-Remakes veröffentlichte er „Empire of the Apes“ und „Revolt of the Empire of the Apes“. Und auch Titel wie „Preylien: Alien Predators“ und „Chainsaw Killers“ klingen verdächtig nach bekannten Kinokassen-Schlagern.

Regensburger Regisseur bleibt cool: „Ich fühle mich auch ein bisschen geehrt.“

Surft Polonia nun auch auf dem Erfolg der Regensburger Sharkula-Welle? Sein Regensburger Pendant Dieter Ehneß gibt sich recht professionell. „Wahrscheinlich ist es in dem Business einfach gang und gäbe, dass abgekupfert wird“, sagt er. „Ich fühle mich auch ein bisschen geehrt, wenn der eigene Film plagiiert wird.“ Pünktlich zum Kinostart des US-Sharkula will Ehneß mit seinem Team von „GhostShit Productions“ nun eine DVD des Regensburg-Sharkula herausbringen, versehen mit dem Zusatz „das Original“.