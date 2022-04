Söder eröffnet Ausstellung über Wirtshäuser in Regensburg: „Ein Grund nach Bayern zu reisen“

Von: Thomas Eldersch

Markus Söder (CSU) eröffnete die Ausstellung „Wirtshaussterben? Wirtshausleben!“ in Regensburg. © Armin Weigel/dpa

In Regensburg hat am Freitag Ministerpräsident Markus Söder die Ausstellung „Wirtshaussterben? Wirtshausleben!“ eröffnet. Besucher erleben eine Reise durch die Jahrhunderte.

Regensburg – In den Augen vieler Deutscher und Ausländer hält sich der Bayer grundsätzlich im Wirtshaus auf. Mit einem Bier und einem Schweinsbraten vor der Nase debattiert er über die Preißn. Klischee oder Wahrheit? Das und noch viel mehr kann jetzt in Regensburg herausgefunden werden. Dort wurde am Freitag die Ausstellung „Wirtshaussterben? Wirtshausleben!“ im Haus der bayerischen Geschichte eröffnet.

Wirtshaus-Ausstellung in Regensburg: Söder besucht das Haus der bayerischen Geschichte

Einen berühmten Ehrengast konnte die Ausstellung zum Start auch gleich begrüßen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) reiste nach Regensburg – nachdem er zuvor von Münchens OB Dieter Reiter eine ordentliche Abreibung bekommen hatte. Der CSU-Chef sprach im Zusammenhang mit dem Wirtshaus von einer emotionalen Sache. Dort kämen Menschen zusammen – von der Taufe, über Hochzeiten und den Leichenschmaus bis hin zum Public Viewing. Für Touristen aus aller Welt sei die Wirtshauskultur ein Grund, nach Bayern zu reisen, so Söder.

Der Titel der Ausstellung spiegelt sich auch in einem zentralen Aspekt wider. „Viele sehen die traditionelle Wirtshauskultur bröckeln“, heißt es auf der Homepage des Museums als Einleitungssatz. Und in der Tat sterben die klassischen Wirtshäuser – vor allem auf dem Dorf –- immer mehr aus. Aber nicht erst seit Corona, sondern schon seit den 60er-Jahren. Die Pandemie hätte nur noch vieles verschlimmert.

Wirtshaus-Ausstellung in Regensburg: Von der Römerzeit bis heute

Mit „Wirtshaussterben? Wirtshausleben!“ will man aber einen größeren Bogen schlagen, als nur bis ins letzte Jahrhundert. „Die Bayernausstellung erkundet die Entwicklung von der römischen Taverne über das gemütliche Wirtshaus bis hin zum pompösen ‚Bierpalast‘. Bayerische Brauereien machten die Wirtshauskultur um 1900 auf den Weltausstellungen international berühmt“, heißt es weiter auf der Homepage. Der Besucher kann also durch die Jahrhunderte wandern und zahlreiche Exponate bestaunen. Es gibt aber auch Mitmachstationen und verschiedene Medienangebote.

Museumsdirektor Richard Loibl sagte in Anlehnung an ein Zitat von Kabarettist Gerhard Polt, das Wirtshaus sei eine „Zauberwelt“. Diese sei unter anderem durch Weltausstellungen berühmt geworden. „Bayerisches Bier ergoss sich in die Welt.“ 1912 habe in Bayern der Pro-Kopf-Verbrauch bei Bier 270 Liter betragen. Wegen der Bier- und Wirtshauskultur seien die Menschen nach München gekommen. „Bis der Erste Weltkrieg die Lust am Massenbesäufnis verdarb.“ Später hätten Umgehungsstraßen und Gewerbegebiete die Dörfer leerer werden und Wirtshäuser sterben lassen.

Wer selbst einen Blick in die reichhaltige Geschichte der bayerischen Wirtshäuser werfen will, der hat noch bis Dezember Gelegenheit dazu. Die Ausstellung läuft bis zum 11. Dezember und hat immer von Dienstag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen sieben Euro. Ermäßigt fünf Euro für Senioren, Schwerbehinderte und Gruppen ab 15 Leuten. Kinder, Jugendliche, Klassenverbände und Studierende unter 30 Jahre kommen sogar umsonst rein. (tel mit dpa)

