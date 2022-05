Oberpfalztag: Eine Region feiert sich selbst – Markus Söder im Auge des Drachen

Von: Felix Herz

Teilen

Oberpfalztag in Amberg: Söder begutachtet den Weltrekord-Drachen aus Furth. © Anja Wirth/Oberpfalz Marketing e.V.

Zum ersten Mal wurde in Amberg der Oberpfalztag ausgerichtet – über das Wochenende hinweg fanden Konzerte, Lesungen, Ausstellungen und mehr in Amberg statt.

Amberg – Von den Veranstaltern der Oberpfalz Marketing e.V. sowie von den Besuchern und CSU-Chef Markus Söder wurde der Oberpfalztag, der in diesem Jahr zum ersten Mal ausgerichtet wurde, als ein voller Erfolg gewertet. Am vergangenen Wochenende, 14. und 15. Mai, fanden die Feierlichkeiten rund um den Oberpfalztag in Amberg statt, künftig sollen sie alle zwei Jahre ausgerichtet werden.

Oberpfalztag in Amberg – Darstellung einer facettenreichen Region

Der Oberpfalztag soll den Facettenreichtum und die Innovationskraft der Region zeigen und sie feiern. Mehrere tausend Besucher kamen laut BR auf das Campusgelände der OTH Amberg-Weiden und in die Amberger Innenstadt, wo die Feierlichkeiten stattfanden.

Das Gelände des Oberpfalztags von oben – mehrere tausend Besucher kamen zu den Feierlichkeiten. © Anja Wirth/Oberpfalz Marketing e.V.

Schon am Samstagabend ging es mit den Auftritten verschiedener Bands los, am Sonntag, dem offiziellen Oberpfalztag, gab es Konzerte, Lesungen, Ausstellungen, wissenschaftliche Mitmachaktionen und eine große Preisverleihung. Ziel war es, die vielen tollen Facetten der Region erleb- und genießbar zu machen.

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Markus Söder feiert den Oberpfalztag – und den Further Drachen

Auch Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder ließ sich den Freudentag nicht entgehen und kam in die Oberpfalz. Auf Instagram feierte er die „innovative Leistungsschau, die eine moderne und kreative Oberpfalz zeigt“. Dann bezeichnete er die Region eine der „Aufsteigerregionen Europas“, die gleichzeitig traditionell und sympathisch sei.

Auch die anderen Besucher nahmen die Feierlichkeiten freudig an. Viele waren gekommen und probierten sich an den zahlreichen Mitmachständen. So gab es zum Beispiel eine VR-Brille, mit der die Sehenswürdigkeiten der Region virtuell erkundet werden konnten. Auch die Erforschung der Funktionsweise einer Biogasanlage durfte entdeckt werden.

Ein Landwirt aus der Oberpfalz zeigte sich jüngst selbst bei der Polizei an. Auf seinem Hof waren über 20 Rinder gestorben, weil er sie nicht mehr versorgt hatte.

Oberpfalztag in Amberg: Zahlreiche Attraktionen begeistern die Besucher

Zu begeistern wussten auch die vielen Foodtrucks sowie „Auftritte regionaler Bands aus allen Musikrichtungen, des Landestheaters Oberpfalz und des Marionettentheaters Schwandorf mit Puppen aus dem 3D-Drucker“ heißt es im BR.

Eine der Hauptattraktionen auf dem Oberpfalztag: Der Further Drache „Tradinno“. © Andreas Mühlbauer/Drachenstich Festspiel e.V.

Eine Hauptattraktion war auch der Further Drache, der größte, vierbeinige Schreitroboter der Welt. Gebaut im Landkreis Cham und seit mehr als zehn Jahren unter dem Namen „Tradinno“ beim Further Drachenstich im Einsatz, darf sich der Roboter auch über einen Eintrag im Guinnes-Buch der Rekorde freuen. (fhz)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.