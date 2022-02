Söder zu Besuch bei Oberpfälzer Klinik: Foto im Netz löst hitzige Diskussion aus - „Maulkorb“

Von: Tanja Kipke

Markus Söder ist zu Besuch in der Oberpfalz. © Screenshot Instagram markus.soeder

Markus Söder geht am Donnerstag einigen Terminen in der Oberpfalz nach. Auf Instagram gibt er Einblicke in seinen Tag. Ein Detail löst eine Diskussion im Netz aus.

Amberg - Ministerpräsident Markus Söder* war am Mittwochabend zu Gast bei der BR-Aufzeichnung von „Fastnacht in Franken“. Auf Instagram überraschte er mit einem Foto von der Veranstaltung. Am heutigen Donnerstag geht er mit Gesundheitsminister Klaus Holetschek Terminen in der Oberpfalz nach. Auf Instagram gibt er wieder einen Einblick. Die Politiker ließen sich beim Spatenstich zur Modernisierung des Klinikums St. Marien in Amberg* ablichten. Auf einem weiteren Bild ist Söder zwischen Ärzten zu sehen. Ein Detail sorgt bei den Instagram-Nutzern für Diskussionen.

Söder zu Besuch in der Oberpfalz: Fotos auf Instagram lösen Diskussionen aus

Unter die Bilder schreibt Söder: „Modernisierung des Klinikums St. Marien in Amberg: Bayern investiert 36 Mio. Euro in die Erweiterung und Verbesserung des Zentral-OP. Der Schutz von Leben und der Erhalt von Gesundheit ist unsere zentrale Aufgabe. Wir sorgen für Spitzenmedizin für alle - überall in Bayern. Danke an die Medizinfamilie: Sie garantiert das Zusammenspiel von Spitzenqualität und Menschlichkeit.“ Später war Söder dann noch bei oberpfalztv zu Besuch.

Dass Söder auf den Fotos eine FFP2-Maske im Freien trägt, sorgt bei einem Nutzer für Unverständnis, er verlangt zu wissen wieso. Die Reaktionen folgen prompt: „In einem Krankenhaus, wo Menschen mit unterschiedlichen Gründen liegen, ist eine Maske schon angebracht“ und „weil sie dich und die in deiner Nähe schützt“ ist in den Kommentaren zu lesen. Die Maske könne „wenigstens nicht schaden“, gibt ein Weiterer zu Bedenken. Ein anderer schreibt: „Wie immer trägt der Clown im Außenbereich einen Maulkorb und im Innenbereich meistens keinen, kann den vielleicht jemand aufklären“. Über 100 Kommentare sind bereits unter dem Post zu finden. Die meisten widmen sich dem Masken-Thema.

Follower nutzen Söder-Post für ihre Forderungen

Einer weiteren Nutzerin ist ein anderes Thema wichtiger. Sie bedauert, dass Söder nicht bereits am Montag in der Oberpfalz gewesen ist. „Dann hätten Sie abends mit spazieren gehen können“, schreibt sie in den Kommentaren. Andere fordern mehr Gehalt für Pflegekräfte, man solle den Job endlich attraktiver machen.