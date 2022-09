„Unnötiger Aktionismus“: Solar-Verbot in Regensburg gekippt – scharfe Kritik von Heimatpflegern

Von: Stefan Aigner

Vor vollendete Tatsachen gestellt: Stadtheimatpfleger Gerhard Waldherr (rechts) kritisiert zusammen mit Rudolf Neumaier und Tobias Appl die Streichung des Solaranlagenverbots aus der Altstadtschutzsatzung. © Stefan Aigner

Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Regensburger Altstadt? Heimatpfleger kritisieren einen entsprechenden Beschluss des Stadtrats.

Regensburg - Nicht durchdachter und unnötiger Aktionismus. So lautet die zentrale Kritik der Heimatpfleger des Landes Bayerns, des Bezirks Oberpfalz und der Stadt Regensburg an der Aufweichung des Solarverbots in der Altstadt von Regensburg – Weltkulturerbe.

Für ihn sei es eine Verpflichtung sich zu äußern, sagt Professor Gerhard Waldherr am Montagvormittag vor dem Justitia-Brunnen am Haidplatz in Regensburg. Der Stadtheimatpfleger übt hier den Schulterschluss mit Dr. Tobias Appl, Bezirksheimatpfleger Oberpfalz, und Rudolf Neumaier, Geschäftsführer des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege. Der bezeichnet Waldherr angesichts von dessen Stellungnahme als einen „mutigen Mann“.

Stadtrat streicht Verbotsklausel für Solaranlagen aus Altstadtschutzsatzung

Hintergrund ist die Aufweichung des Verbots von Photovoltaikanlagen in der Regensburger Altstadt, die der Planungsausschuss des Stadtrats vergangene Woche bei nur einer Gegenstimme auf den Weg gebracht hat. Ein entsprechender Passus in der Altstadtschutzsatzung wurde ersatzlos gestrichen.

Das sei voreilig, nicht konstruktiv und zudem völlig unnötig, kritisiert Stadtheimatpfleger Waldherr. Schließlich hätte diese Satzung bereits jetzt die Möglichkeit von Ausnahmen ausdrücklich vorgesehen. So heißt es in §14 der Satzung, das solche zulässig seien, wenn „der historische Charakter, die architektonische Besonderheit und die städtebauliche Bedeutung des Gebäudes, des Straßen- oder Platzbildes und des Altstadtgefüges erhalten bleiben“.

Nach Aufweichung von Solarverbot: Heimatpfleger befürchtet Klageflut

Doch nun habe man mit der ersatzlosen Streichung des Verbots ohne Not eine Flanke geöffnet, die nur mehr mit größten Anstrengungen geschützt werden könne. „Der Verlust an Denkmalsubstanz und die Flut an Klagen werden in einem kaum mehr zu bändigendem Maß zunehmen“, befürchtet Waldherr. „Hier wurde der zweite Schritt vor dem ersten gemacht.“ Das sei „Feigenblattpolitik“.

Von der Entscheidung des Planungsausschusses wurde Waldherr völlig überrascht, ebenso wie seine Kollegen auf Bezirks- und Landesebene. Gesprochen habe niemand mit ihnen, sagen sie.

Zwar ist im Bayerischen Denkmalschutzgesetz vorgesehen, dass bei solchen Angelegenheiten auch den Heimatpflegern „rechtzeitig Gelegenheit zur Äußerung zu geben“ ist, aber was dem Land Bayern recht ist, muss der Stadt Regensburg offenbar noch lange nicht billig sein.

Verbotspassus gestrichen: Nur die ÖDP stimmte dagegen

Auch im Planungsausschuss zeigte man sich trotz weitgehender Zustimmung überrascht vom Vorpreschen der Regierungskoalition bei diesem Punkt. Mehrfach war von einem „Schnellschuss“ die Rede. Und davon, dass es vielleicht sinnvoll sei, der Stadtverwaltung zuvor klare Regeln zur Genehmigung von Solaranlagen in der denkmalgeschützten Altstadt an die Hand zu geben. Doch am Ende stimmen nach knapp einstündiger Debatte alle zu – mit Ausnahme von Benedikt Suttner (ÖDP).

Er sei zwar kein genereller Gegner solche Solaranlagen in der Altstadt, so Suttner. Aber so einen Prozess solle man doch besser gemeinsam gehen – zusammen mit dem Welterbesteuerungskomitee, mit ICOMOS und mit zivilgesellschaftlichen Akteuren wie etwa den Altstadtfreunden oder dem Arbeitskreis Kultur.

ÖDP-Stadtrat mahnt: Es gibt wichtigere und wirkungsvollere Baustellen.

Warum es gerade mit den Dächern in der Altstadt so eilig sei, die gerade einmal zwei Prozent des Regensburger Gebäudebestands ausmacht, kann Suttner ebenfalls nicht verstehen. Schließlich gebe es weitaus größere und wirkungsvollere Bereiche, wo Regelungsbedarf bestehe.

Zum Beispiel die Verpflichtung zur Verwendung von Erneuerbaren Energien in Bebauungsplänen, eine nach wie vor fehlende Solarpflicht für Gewerbebauten gebe oder den Ansatz, Parkplätze mit Photovoltaik zu überdachen.

„Es gibt keine Kosten-Wirkungs-Analyse für die Nutzung von Solarenergie in der Altstadt“, kritisiert Suttner. Er sehe keinen Ansatz, das Thema in größeren Dimensionen bei der Stadtplanung zu denken. Stattdessen sende dieser Antrag der Koalition das Signal, dass es jetzt vor allem um die Altstadt gehen und nicht ums große Ganze.

Oberbürgermeisterin: Die Altstadt wird jetzt nicht mit Photovoltaik zugepflastert.

„Diese Punkte gehören nicht in diese Debatte“, kontert darauf Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD). Es gehe jetzt nur darum, Solaranlagen nicht mehr grundsätzlich zu verbieten und deren Prüfung im Einzelfall zu ermöglichen.

Deshalb werde nicht die ganze Altstadt mit Photvoltaik zugepflastert. Und deshalb müsse man auch nicht die „Gesamtdebatte“ um die Nutzung von Solarenergie in Regensburg aufleben lassen.

Heimatpfleger weisen auf andere Flächen hin - auch Land und Bund in der Pflicht

Für die Heimatpfleger ist Benedikt Suttner dagegen der einzige, der vernünftig argumentiert. Rudolf Neumaier vom Landesverein für Heimatpflege kritisiert den Aktionismus, der der Regensburger Entscheidung zugrunde liege. „Es gibt in Regensburg jede Menge Flächen, auf denen sich mit Photovoltaik Strom erzeugen ließe und die weit weniger heikel wären.“

Schulen, Bäder, Sporthallen, Busgaragen oder das aktuell entstehende Museumsdepot in Burgweinting nennt Bezirksheimatpfleger Appl als Beispiele. Aber auch Freistaat und Bund seien gefordert – etwa an Uni und OTH oder an den Lärmschutzwänden entlang der Autobahn.

Heimatpfleger haben Angst um Regensburger Dachlandschaft

Die Dachlandschaft der Regensburger Altstadt sei einzigartig, ein Alleinstellungsmerkmal, so Appl. Bei Regensburgern und Touristen werde damit geworben, das Regensburger Herbstsymposium im vergangenen Jahr, das weit über Stadt und Region wahrgenommen werde, habe diese Dachlandschaft zum Thema gehabt. Und nun stelle man just diese Dachlandschaft zur Disposition.

Denkmalpflege und Klimaschutz dürften selbstverständlich nicht gegeneinander ausgespielt werden, betont Neumaier. „Aber ich bitte dringend darum, zu schauen, ob sich Strom nicht erst mal an anderen Stellen genauso gut erzeugen ließen. Und zwar an solchen, die weniger sensibel sind.“

Wenn man das alles umgesetzt habe, gebe es vermutlich technisch weitaus denkmalverträglichere Möglichkeiten zur Nutzung von Erneuerbaren im denkmalgeschützten Bereich.

Solar-Verbot aufgeweicht: „Aktionistische Entscheidung, um das Gewissen zu beruhigen.“

Die „aktionistische Entscheidung“ der Stadt Regensburg sei, ebenso wie die derzeit diskutierte Änderung des bayerischen Denkmalschutzgesetzes ein Versuch, das eigene Gewissen zu beruhigen, so Neumaier.

Nach dem Motto: „Wir tun uns schwer, die Klimaziele zu erreichen. Dann will man zumindest zeigen, dass man sogar die allerliebsten Denkmäler verschandelt, um den Klimawandel aufzuhalten.“ Er hoffe zumindest, dass die Landespolitik bei der Neufassung des Denkmalschutzgesetzes „nicht so kurzsichtig“ handle wie die Entscheidungsträger in Regensburg.

„Welterbe ist nicht nur ein Label, sondern auch Verpflichtung.“

Stadtheimatpfleger Waldherr appelliert nun an den Regensburger Stadtrat, noch einmal umzudenken. Regensburg trage wegen seiner Altstadt den Titel Weltkulturerbe.

Und dieser Titel sei eben nicht nur ein Label oder ein Instrument zum Steigern der Immobilienpreise, sondern auch die „Verpflichtung zum Erhalt und Schutz der historischen Substanz“.

