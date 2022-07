Sparkasse macht zehn Filialen in Regensburg dicht – „Wir bündeln unsere Kräfte“

Von: Thomas Eldersch

Zehn Sparkassenfilialen in Regensburg werden Ende des Jahres dicht gemacht. (Symbolbild) © Soeren Stache / dpa

Ende des Jahres schließen zehn Sparkassen-Filialen in Regensburg. Grund ist ein geändertes Kundenverhalten. Die Bank gibt aber eine Job-Garantie.

Regensburg – Die Welt wird immer digitaler. E-Mails schreiben, Online shoppen und Fotos auf Social Media hochladen, all das ist Alltag geworden. Diesem Wandel können sich auch die Banken nicht verwehren. Die Sparkasse in Regensburg zieht deshalb jetzt Konsequenzen. Zum Ende des Jahres schließen zehn Filialen im Stadtgebiet – nach eigenen Angaben, weil das Online-Banking-Angebot so gut angenommen wird.

Sparkasse Regensburg: Online-Banking verdrängt Schalter-Geschäft

In der Pressemitteilung der Sparkasse Regensburg von letzter Woche heißt es: „Die Online-Banking-Quote unserer Sparkasse ist im bayernweiten Vergleich überdurchschnittlich. Seit Jahren sind die Nutzerzahlen immer stärker gestiegen, digitale Dienste werden ständig weiter ausgebaut, die App-Nutzung hat sich verdoppelt.“ Im Gegenzug seien die Kundenzahlen in den Filialen immer weiter zurückgegangen. Corona habe diese Entwicklung noch einmal beschleunigt, so Irene Dullinger, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Regensburg.

Dullinger weiter: „Banking wird mittlerweile zumeist von zu Hause geführt, viele Kunden bezahlen kontaktlos oder mit ihrem Handy, die Überweisung oder der Dauerauftrag wird nur noch sehr selten in der Filiale abgegeben.“ Dem müsse das Unternehmen jetzt Rechnung tragen. Deshalb wolle die Sparkasse Regensburg zukünftig „ihre Kräfte bündeln“, sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Markus Witt.

Sparkasse Regensburg: Kaum noch Personal gefunden

Das bedeutet nun also, dass es ab dem 1. Januar 2023 zehn Sparkassen-Filialen weniger in Regensburg geben wird. Dafür will man sich flächendeckend mit 21 Beratungscentern aufstellen, heißt es in der Mitteilung weiter. Besonders die zehn kleinsten Filialen der momentan 31 Standorte mit einer „kritischen Betriebsgröße“ seien betroffen. Sie werden in die naheliegenden Beratungscenter integriert. Konkret geht es um diese Filialen: Arnulfsplatz, Adolf-Schmetzer-Straße, Laaber, Kallmünz, Sinzing, Beratzhausen, Zeitlarn, Schlesierstraße, Tegernheim und Burgweinting.

Man wolle mit der Bündelung der Kräfte aber nicht nur auf das geänderte Kundenverhalten reagieren. Auch einem drohenden Fachkräftemangel wolle man so entgegensteuern. In den betroffenen Filialen habe es in den vergangenen Jahren immer wieder Schwierigkeiten gegeben, Personal zu finden, so Witt weiter.

Sparkasse Regensburg: Bank gibt Bargeld-Versprechen

Wer jetzt Angst hat, bald weite Wege zurücklegen zu müssen, um an sein Bargeld zu kommen, den beruhigt Vorstandsmitglied Manfred Pitzl. Auch bestehende Jobs seien nicht in Gefahr. „An allen Standorten bleibt die Bargeldversorgung vor Ort selbstverständlich gesichert, alle unsere Selbstbedienungsstandorte bleiben bestehen. Auch werden alle Arbeitsplätze unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten bleiben.“ (tel)

