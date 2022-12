Spektakel vor Gericht: Schwarzarbeit-Vorwürfe in Regensburger Pizzeria – Zeuge bedroht?

Von: Stefan Aigner

Vor dem Amtsgericht Regensburg müssen sich die Geschäftsführer eines Pizza-Lieferdienstes verantworten. © Michael Gstettenbauer/Imago

Wegen massiver Schwarzarbeitsvorwürfe stehen die Geschäftsführer einer Pizzeria in Regensburg vor Gericht. Ein Zeuge sagt, er sei bedroht worden.

Regensburg – Im Prozess um Schwarzarbeitsvorwürfe gegen zwei Geschäftsführer eines Pizzalieferdienstes vor dem Amtsgericht Regensburg bleibt die Lage weiter verworren. Wie berichtet, unterzog der Zoll der Laden im Stadtosten von Regensburg zwei Mal einer Razzia. Auch Geschäfts- und Privaträume wurden dabei durchsucht.

Pizzalieferdienst in Regensburg: Schwarzarbeit von Anfang an

Zeugen zeichnen vor Gericht nun ein unterschiedliches Bild von der Arbeitssituation in dem Gastronomiebetrieb. Einer allerdings spricht davon, dass er in der Vergangenheit bedroht worden sei.

Bei beiden Razzien, 2019 und 2020, wurde laut Anklage Schwarzarbeit in erheblichem Umfang festgestellt. Seit Beginn der Gewerbeanmeldung 2016 soll das Geschäft im wesentlichen auf illegaler Beschäftigung basiert haben.

Schwarzarbeit in Pizzeria: Fast 100.000 Euro Schaden

Die Anklage beziffert den entstandenen Schaden für die Sozialversicherungen auf knapp 100.000 Euro. In insgesamt 63 Fällen soll Arbeitsentgelt vorenthalten und veruntreut worden sein. Eine frühere Geschäftsführerin hat sich abgesetzt und bleibt spurlos verschwunden.

Vor allem Männer aus Indien und Pakistan arbeiteten als in der Küche oder als Fahrer. Laut den Ermittlungen des Zolls waren sie entweder gar nicht oder zu geringfügig angemeldet. Nur ein Teil von ihnen ist – mangels entsprechender Unterlagen – überhaupt namentlich bekannt.

Zeuge im Schwarzarbeitsprozess: „Wer garantiert, dass meiner Familie nichts passiert?“

Ein Zeuge, Murat Z. (Name geändert), der den Zoll in der Vergangenheit umfangreich informiert hatte, ist sichtlich nervös, nachdem er auf dem Stuhl vor Richter Thomas Schug Platz genommen hat. Er wolle unbedingt die Wahrheit sagen, beteuert er.

Aber wer garantiere ihm, dass seiner Familie nichts passiere? Schon zwei Mal seien Leute bei ihm zuhause vorbei gekommen, die ihm geraten hätten, die Sache auf sich beruhen zu lassen und vor Gericht nichts zu sagen. Doch schließlich äußert er sich dann doch.

Geschäftsführer auf der Anklagebank: Versprechen von Schwarzgeld bar auf die Hand?

Während die eine Geschäftsführerin abgetaucht ist, sitzen die beiden anderen, ein 38-jähriger Pakistani und ein 59-jähriger Kaufmann aus Ingolstadt, seit Ende November auf der Anklagebank. Die zwei sind miteinander verheiratet – und äußern sich derzeit nicht zu den Vorwürfen.

Anders Murat Z. Von Oktober 2019 bis August 2020 hatte er für den Lieferdienst gearbeitet. Sechs Tage die Woche, 220 Stunden im Monat, erzählt er. Einen Arbeitsvertrag habe er zwar gehabt. Doch was dort stand, 80 bis 120 Stunden, habe keine Rolle gespielt. Das habe man „fürs Papier“ gemacht. Ihm seien 1.800 Euro „auf die Hand“ versprochen worden.

Zeuge im Schwarzarbeitsprozess: „Einmal hat er zu einem Angestellten gesagt, er sei ein Tier.“

Am Anfang, als er sich mit dem 38-Jährigen Pakistani noch gut verstanden habe. Der Zeuge nennt ihn mehrfach „Bruder“. Er habe Lohnzettel über 800 Euro unterschrieben, doch bar habe er eine weitaus höhere Summe ausgezahlt bekommen.

Auf Nachfrage, warum er denn die Lohnzettel unterschrieben habe, meint der Zeuge, dass das „bei Ausländern anders läuft“. So lange man „Bruder“ sei, funktioniere alles gut. Den Vertrag unterschreibe man „fürs Papier“, das Geld gebe es bar auf die Hand. Alles kein Problem.

Ab Frühjahr 2020 habe es dann zunehmend Stress gegeben. Der „Bruder“ habe die Beschäftigten schlecht behandelt. „Einmal hat er zu einem Angestellten gesagt, er sei ein Tier.“ Deshalb habe man sich gestritten. „Ich habe ihm gesagt, dass wir hier in Deutschland sind und dass es hier anders läuft.“ Irgendwann sei dann das Schwarzgeld nicht mehr wie vereinbart geflossen. Da laufe auch noch was am Arbeitsgericht.

Anderer Zeuge nennt Geschäftsführer „die ehrlichsten Menschen“

Drei weitere Küchenhelfer, zwei Männer aus Pakistan, einer aufs Afghanistan, wollen von Unregelmäßigkeiten dagegen nichts mitbekommen haben. Die beiden Angeklagten seien „die ehrlichsten Menschen gewesen, die ich bislang in Deutschland kennengelernt habe“, sagt einer dieser Zeugen.

Viel diskutiert wird vor Gericht darüber, wie viele Stunden in der Pizzeria tatsächlich gearbeitet wurde. Die Verteidiger bezweifeln, dass die Schätzgrundlage des Zoll, auf deren Basis der Schaden errechnet wurde, korrekt sein soll. Rechtsanwalt Karl beantragt schließlich, dazu ein Sachverständigengutachten einzuholen.

Angeklagter will aussagen und wehrt sich gegen Ausbeutungsvorwürfe

Ein Wendung scheint es beim Aussageverhalten der Angeklagten zu geben – zumindest bei einem. Über seinen Rechtsanwalt Konrad Brenninger kündigt der 59-jährige Geschäftsführer an, sich an einem der kommenden Verhandlungstage nun doch äußern zu wollen.

Bereits am ersten Verhandlungstag hatte Richter Thomas Schug im Zuge eines Rechtsgesprächs in Aussicht gestellt, dass ein Geständnis sich deutlich strafmildernd auswirken könne, da sich der Prozess so erheblich abkürzen ließe. Ob das noch der aktuelle Stand ist – fünf Verhandlungstage werden es insgesamt auf jeden Fall werden – bleibt am Freitag offen.

Am Rande des Termins beklagt sich der 59-Jährige aber über den Eindruck der bislang entstanden sei. Er habe niemanden ausgebeutet. Und dass die Beschäftigten für eine Schlafgelegenheit – eine Wohnung neben der Pizzeria – monatlich 125 Euro berappen mussten, das sei nunmal gesetzlich so vorgeschrieben. „Ich muss ja Miete verlangen.“

Eine Aussage des Geschäftsführers wird erst am 11. Januar erwartet.

