„Entscheidung ist gefallen“: Spendenstreit im Künstlerhaus bricht Akademie Regensburg das Genick

Von: Stefan Aigner

Der Unternehmer Oswald Zitzelsberger mit seinem Rechtsanwalt Martin Schimmel. © Stefan Aigner

Der als Kunstmäzen bekannte Unternehmer Oswald Zitzelsberger hat die Künstlerakademie Regensburg aus dem Künstlerhaus Andreas-Stadel geworfen.

Regensburg - Kurz nach ihrem 20. Jubiläum muss die 2002 gegründete „Akademie für Gestaltung Regensburg“ ihre Auflösung verkünden. Ihre Räume im Künstlerhaus Andreas-Stadel werden die Akademie-Macher Georg Fiederer und Johannes Paffrath spätestens Ende September räumen. Die Akademie Regensburg werde liquidiert, so die beiden gegenüber unserer Redaktion.

Spendenstreit im Künstlerhaus: Wie freiwillig sind die Spenden wirklich?

Hintergrund ist ein Rechtsstreit mit ihrem Verpächter Oswald Zitzelsberger, Unternehmer, Sanierer und gemeinhin als Kunstmäzen bezeichnet, der der Künstlerschule am Ende das Genick gebrochen hat. Zitzelsberger, Jahrgang 1947 und bestens vernetzt mit Größen aus Politik, Kirche und Justiz, hatte den Nutzungsvertrag mit der Akademie im Andreas-Stadel Ende 2022 gekündigt.

Auslöser der Kündigung war laut den Akademie-Machern eine Spende an die Oswald-Zitzelsberger-Kunst-und-Kulturstiftung von 550 Euro, die sie monatlich leisteten, dann aber aus Geldnot einstellten.

Künstlerhaus Andreas-Stadel: ein erklärungsbedürftiges Konstrukt

Kurz darauf sei die Kündigung erfolgt. Die Einstellung von per se freiwilligen Spendenzahlungen als Auslöser einer Kündigung? Nun, tatsächlich ist das Konstrukt im 2004 eröffneten Künstlerhaus Andreas-Stadel etwas erklärungsbedürftig.

In die Sanierung des früheren Salzstadels, der der Stadt Regensburg gehört, wurden insgesamt 3,5 Millionen Euro investiert – 60 Prozent dieser Summe stammen aus Fördermitteln von Stadt und Freistaat. Der Rest, 1,4 Millionen Euro, kam von Oswald Zitzelsberger.

Mit der Stadt schloss der Unternehmer einen Erbpachtvertrag über 99 Jahre. Den jährlichen Erbbauzins plus eines Anteils der Grundstücksbelastung, die Zitzelsberger an die Stadt abführen muss, bekommt er über freiwillige Leistungen aus dem Kulturfördertopf wieder zurückerstattet – aktuell sind das 54.650 Euro pro Jahr.

Künstlerhaus Andreas-Stadel in Regensburg: Die Ateliers sind mietfrei

Dafür stellte die Stadt Bedingungen.

Das Untergeschoss mit Gastronomie und Kinos darf Zitzelsberger laut besagtem Erbpachtvertrag zu seinen Bedingungen verpachten, freie Marktwirtschaft also. Die Ateliers in den darüber liegenden Stockwerken müssen hingegen mietfrei an Künstlerinnen und Künstler abgegeben werden. Sie zahlen lediglich Nebenkosten sowie etwa einen Euro pro Quadratmeter – für Verwaltung, Instandhaltung und Rücklagen.

Diese Mietfreiheit gilt auch für die Akademie, die 2004 auf Betreiben des früheren OB Hans Schaidinger dort untergebracht wurde – als eine Art Ankermieter und Aushängeschild.

Zuletzt bezahlte die Akademie Betriebskosten von rund 650 und einen Verwaltungs- und Unterhaltsbeitrag von knapp 700 Euro. Es gab, das wird vor Gericht deutlich, nie Rückstände oder Probleme bei den Zahlungen.

Akademie-Macher: „Zitzelsberger hat wegen ausbleibender Spenden gedroht“

Die entstanden den Schilderungen von Paffrath und Fiederer zufolge deshalb, weil sie besagte freiwillige Spende von monatlich 550 Euro an die Oswald-Zitzelsberger-Kunst- und-Kulturstiftung aus Geldnot nicht mehr bezahlt haben.

Zitzelsberger habe deshalb angerufen, erzählt Fiederers und Paffraths Rechtsanwalt Georg Graml bei einem Gütetermin vor dem Landgericht Regensburg. Im Fall der Nichtzahlung habe er mit dem Rauswurf gedroht. Und schließlich, als die Spenden immer noch nicht flossen, auch tatsächlich schriftlich gekündigt – ohne nähere Begründung.

Gegenüber unserer Redaktion sagt er: Es gebe keine Verpflichtung zum Spenden.

Zitzelsberger-Stiftung: Akademie zahlte 130.000 Euro an Spenden

Diese Spende, 2004 mit der Unterschrift des Nutzungsvertrags vereinbart – 130.000 Euro flossen seitdem von der Akademie an die Zitzelsberger-Stiftung – sei also alles andere als freiwillig, betont Graml. Und betroffen von dieser Praxis sei nicht nur die Akademie. Das gelte offenbar für nahezu alle Künstlerinnen und Künstler im Andreas-Stadel – Atelier nur gegen „freiwillige“ Spende. So der Vorwurf.

Eigentlich wäre das Ganze ein Fall für die Stadt gewesen, deren Erbpächter Zitzelsberger ist. Doch von dort sei zu keinem Zeitpunkt jemand auf ihn zugekommen mit dem Ziel eine Fortsetzung des Vertrags mit der Akademie zu bewirken, sagt wiederum Zitzelsbergers Rechtsanwalt Martin Schimmel. „Niemand hat gesagt, er kann nicht kündigen.“

Spendenkonstrukt Andreas-Stadel: Finanzamt wurde informiert

Und überhaupt verhandle sein Mandant auch nicht mit Leuten, die ihn „erpressen“ wollten. „Dann ist das Hemd zerrissen.“ Folgt man den Ausführungen von Rechtsanwalt Schimmel, dann beschäftigt sich zwischenzeitlich das Finanzamt Regensburg mit dem Spendenkonstrukt rund um den Andreas-Stadel. Dort hätten die Paffrath und Fiederer seinen Mandanten „angezeigt“. Auch die Stiftungsaufsicht wurde offenbar informiert.

Da könne es „niemals“ mehr ein Zusammenkommen geben, verkündet denn auch Zitzelsberger. Die Akademie müsse raus. Dass es damals, bei Eröffnung des Künstlerhauses, drei Seiten in der entsprechenden Festschrift gegeben habe, die der Akademie gewidmet sind, „das sei 20 Jahre her, so der Kunstmäzen. „Das ist alles nicht mehr relevant. Diese Zeiten sind vorbei.“ Fiederer und Paffrath müssten raus – und zwar so bald wie möglich.

Räumungsklage vor Gericht: Spendenpraxis spielt hier keine Rolle

Vor Gericht spielt die fragwürdig erscheinende Spendenpraxis in Zusammenhang mit der Atelier-Vergabe und der Räume für die Akademie keine Rolle. Das seien gegebenenfalls Fragen für Finanzamt oder Stiftungsaufsicht, meint Richterin Theresa Kalteis. Hier gehe es nur darum, ob eine Kündigung möglich sei und gegebenenfalls zu welchem Zeitpunkt.

Und allen Ausführungen von Rechtsanwalt Graml zum Trotz kommt Kalteis in einer ersten Einschätzung zu dem Schluss: Natürlich kann der Nutzungsvertrag mit der Akademie gekündigt werden. Daran gebe es wohl kaum etwas zu rütteln.

Vermittlungsversuche, die Kalteis unternimmt, scheitern. „Die Entscheidung ist gefallen. Und dabei bleibt es“, so Erb- und Verpächter Zitzelsberger „Das ist eine klare Sache“, legt Rechtsanwalt Schimmel nach: „Das Drücken auf die Tränendrüse kommt da viel zu spät.“

Zu viele Unsicherheiten: Akademie-Macher geben auf

Nach einer knappen Stunde geben Fiederer und Paffrath auf. Auch wenn man das Ganze noch in die nächste Instanz bringen und weiter in die Länge ziehen könnte. Dafür fehlen die Zeit, das Geld und die Nerven. Auch könne man angesichts dieser unsicheren Situation kaum Verträge mit potentiellen Schülern abschließen und garantieren, dass diese eingehalten werden.

Ein letztes Mal gibt sich Zitzelsberger gegenüber der Akademie dann so etwas wie gönnerhaft. Wenn Paffrath und Fiederer sich bereit erklärten, den Andreas-Stadel spätestens bis Ende September zu räumen, dann werde er auch ein Drittel der Prozesskosten tragen. „Obwohl er das nicht müsste“, wie Zitzelsbergers Anwalt Martin Schimmel betont. Schließlich sei die Klage ja provoziert worden.

Was wird aus den Akademie-Räumen?

Darauf lassen sich Fiederer und Paffrath schließlich ein. Den Vergleich erkennen beide Seiten unmittelbar an und erklären Verzicht auf Rechtsmittel. Der Auszug steht damit fest und die Akademie Regensburg gibt es nicht mehr.

In den frei werdenden Räume will Zitzelsberger weitere Ateliers für Künstlerinnen und Künstler schaffen. Die stünden sowieso Schlange. Ob und welche Spenden von diesen Künstlern dann erwartet werden, ist nicht bekannt.

