Gericht weist Staatsanwaltschaft in ihre Schranken: Plakat war „kein Angriff auf die Menschenwürde“

Gericht stoppt „Realsatire“: Staatsanwaltschaft verhängte drakonische Strafe gegen Die-Partei-Kandidatin

Von: Stefan Aigner

Dieses Plakat bescherte der Regensburger Bundestagskandidatin Romy Freund einen Strafbefehl und eine Hausdurchsuchung. © Carmen Jaspersen/dpa/Die PARTEI

Ein satirisches Wahlplakat bescherte einer Regensburger Bundestagskandidatin eine Geldstrafe. Ein Gericht hat die Staatsanwaltschaft nun gestoppt.

Regensburg/Schwandorf – Beleidigung und Volksverhetzung hatte die Staatsanwaltschaft Amberg der Regensburgerin Romy Freund vorgeworfen und beim Amtsgericht Schwandorf erfolgreich einen Strafbefehl über 7200 Euro (120 Tagessätze) beantragt. Freund wäre damit vorbestraft gewesen.

Satire-Plakat im Bundestagswahlkampf: Kandidatinnen von CSU und SPD erstatteten Strafanzeige

Hintergrund war der Bundestagswahlkampf 2021. Als Direktkandidatin der Satire-Partei „Die Partei“ hatte Freund unter anderem das bundesweit verwendete Plakat „Feminismus, ihr Fotzen!“, versehen mit einem blutigen Tampon, in Regensburg, Pfreimd, Weiden und Schwandorf aufgehängt. Insgesamt 150 Mal.

In Schwandorf fühlten sich die dortigen Kandidatinnen von SPD und CSU, Marianne Schieder und Petra Engelhardt-Kopf, unter deren Plakaten auch jene von „Die Partei“ hingen, beleidigt und erstatten Strafanzeige.

Ermittler reagieren drastisch: Hausdurchsuchung und Strafbefehl wegen Satire-Plakat

Die Ermittlungsbehörden reagierten drastisch. Sowohl die Wohnung von Freund als auch die einer Parteifreundin von ihr wurden durchsucht, um Datenträger und Druckvorlagen für die Plakate sicherzustellen.

Eine Beschwerde gegen diesen Durchsuchungsbeschluss wies das Landgericht Amberg Mitte Februar ab. Begründung:

„Die angeordnete Maßnahme stand in angemessenem Verhältnis zur Schwere der Tat und zur Stärke des Tatverdachts und war notwendig. Insbesondere auch aufgrund des Verdachts der Beleidigungen in der Öffentlichkeit handelte es sich nicht lediglich um Bagatelltaten.“



Gegen diese Entscheidung läuft noch eine Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht.

Gericht weist Staatsanwaltschaft in ihre Schranken: Plakat war „kein Angriff auf die Menschenwürde“

Gegen den Strafbefehl wegen Beleidigung und Volksverhetzung legte Romy Freund Einspruch ein und bekam diese Woche am Amtsgericht Schwandorf recht. Das besagte Plakat sei im Gegensatz zur Haltung der Staatsanwaltschaft Amberg „kein Angriff auf die Menschenwürde“ von Schieder und Engelhardt-Kopf gewesen, so das Gericht.

Freund habe glaubwürdig erklärt, dass sie die Bevölkerung aufrütteln wolle, aber nicht jemanden speziell beleidigen oder die Frau an sich verächtlich machen. Zudem habe keine Individualisierung stattgefunden, die auf eine Beleidigung schließen lasse.

Mit dieser Entscheidung befindet sich das Amtsgericht Schwandorf auf einer Linie mit anderen Gerichten, zum Beispiel in Chemnitz, die die entsprechenden Plakate ebenfalls für zulässig und von der Meinungsfreiheit gedeckt ansahen.

Kein Strafbefehl für Satire-Plakat: Staatsanwaltschaft Amberg will Urteil nicht hinnehmen

In der entsprechenden Entscheidung des Verwaltungsgerichts Chemnitz heißt es beispielsweise:



„Der plakatierte Slogan stellt zwar eine drastische und das moralische Empfinden eines jedenfalls nicht unerheblichen Teils der Bevölkerung verletzende Formulierung dar. Festzustellen ist aber, dass dieser Begriff auch in Künstler- (‘Die Römischen Votzen’) und in feministischen Kreisen (z.B. ‘De Gfotzerten leisten kreativen, feministischen Widerstand in München’) provokativ verwendet wird. Vor diesem Hintergrund und unter Beachtung der in Rede stehenden Grundrechte der Antragstellerin kann der Slogan unter Rückgriff auf die öffentliche Ordnung nicht sanktioniert werden.“

Die Staatsanwaltschaft Amberg allerdings will die nun in Schwandorf gefällte Entscheidung nicht hinnehmen und hat Rechtsmittel angekündigt.

Rechtsanwalt: Verhalten der Ermittlungsbehörden ist Realsatire

Bereits im Vorfeld hatte Janina Nizik, stellvertretende Vorsitzende des Bayrischen Landesverbandes von „Die Partei“, von einem „katastrophalen Verständnis der Staatsanwaltschaft von Semantik, Grafik, Satire und letztlich auch Demokratie“ gesprochen.

Romy Freunds Rechtsanwalt Jasper Prigge bezeichnete es als „Realsatire“, dass die Ermittlungsbehörden ein feministisches Plakat „als volksverhetzend gegenüber Frauen werten“.