Stadt Regensburg plant Vorzeigeviertel – und wartet auf Aiwangers Förderprogramm

Regensburg plant ein CO2-neutrales Viertel im Stadtosten. Doch ein Förderprogramm des Freistaats lässt seit über einem halben Jahr auf sich warten.

Regensburg - Bei einem geplanten Vorzeigeviertel im Osten von Regensburg setzt die Stadt auf Photovoltaik, Geothermie und Wärme aus Luft und Abwasser. Das machte Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer kürzlich bei einem Pressetermin auf dem Areal der früheren Prinz-Leopold-Kaserne – kurz: PLK – deutlich.

Vorzeigeviertel in Regensburg geplant: 1.200 Wohnungen

Die Stadt Regensburg hat sich einiges vorgenommen für das 15,3 Hektar große Gelände. 1.200 Wohnungen sollen hier mittelfristig entstehen. Kommt später noch die Pionierkaserne hinzu, werden hier über 5.000 Menschen leben.

Die Stadtbau GmbH, Wohnbautochter der Stadt Regensburg, zeichnet für insgesamt rund 600 Wohnungen verantwortlich. Die ersten 368 sollen 2026 bezugsfertig sein. Und bis dahin soll auch die Energieversorgung stehen.

Vorzeigeviertel geplant: „Wollen Maßstäbe setzen“

Man wolle Maßstäbe setzen, verspricht die scheidende Planungsreferentin Christine Schimpfermann. Es gehe um „Grundlagenarbeit“ in Sachen CO2-neutraler und autarker Energieversorgung, die auf andere Bauvorhaben und Stadtviertel übertragbar sein werde – wenn alles nach Plan läuft.

Denn es gibt einige Unwägbarkeiten. So wartet man bei der Stadt seit Monaten auf ein Förderprogramm des Freistaats Bayern für Wasserstofftechnologie. Ein solches hatte der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) bereits im letzten November angekündigt, aber bis heute nichts vorgelegt.

Vorzeigeviertel in Regensburg geplant: Solar, Erdwärme und Wasserstoff

Eine gute Nachricht ist aber: Die Nutzung von Erdwärme für das geplante Energiekonzept ist grundsätzlich möglich. Das Potential liegt laut Projektleiter Tobias Ruf vom Stadtplanungsamt sogar noch höher als zunächst angenommen. Das hätte fünf Probebohrungen bis in eine Tiefe von 70 Metern ergeben. „Vorher wussten wir nicht, ob das tatsächlich ein wesentlicher Baustein sein kann.“

Doch nun sei endgültig klar, dass eine geplante Energiezentrale wirtschaftlich sei und deshalb mit 40 Prozent vom Bund gefördert werden wird. Geschätzte Gesamtkosten derzeit: 18,5 Millionen Euro.

Das geplante Energiekonzept basiert auf mehreren Säulen: Zum einen wird zwingend Photovoltaik (PV) auf allen Dachflächen vorgeschrieben. Übrigens zum ersten Mal in einem städtischen Bebauungsplan.

Vorzeigeviertel für Regensburg soll CO2-neutral und autark werden

Wärme soll, wie schon erwähnt, aus Luft, Abwasser und Erdsonden gewonnen werden. Über die mit Solarstrom betriebenen Wärmepumpen in der Energiezentrale sollen dann sämtliche Haushalte, Betriebe und die auf dem Gebiet geplante Grundschule mit Nahwärme versorgt werden. Auch eine Ausweitung auf den Sportpark Ost, direkt nebendran, ist „angedacht“.

All das bringe aber nur 70 Prozent CO2-neutrale Energieversorgung, sagt Projektleiter Ruf. Um die 100 Prozent CO2-Neutralität zu erreichen, brauche es zusätzlich einen sogenannten Elektrolyseur. Dieser nutzt den überschüssigen Solarstrom, um Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff aufzuspalten und letzteren in Tanks zu speichern.

Wenn in den dunkleren Monaten zu wenig oder kein Solarstrom zur Verfügung steht soll dieser Wasserstoff dann über ein Blockheizkraftwerk oder Brennstoffzellen wieder „rückverstromt“ und die dabei entstehende Abwärme ebenfalls genutzt werden.

Planungen für Vorzeigeviertel mit Wasserstoff: Doch das Förderprogramm lässt auf sich warten

Das hört sich gut an, aber sowohl die OB als auch die städtischen Planer machen keinen Hehl daraus, dass dieser Plan auch herausfordernd.

Dieses Prinzip ist zwar nicht neu. Es wurde an der OTH unter der Ägide von Professor Michael Sterner entwickelt und befindet sich auch schon verschiedentlich im Einsatz (mehr darüber hier). „Das hat aber noch niemand so im Wohnungsbau verwendet, wie wir das wollen“, räumt Tobias Ruf ein.

Allein die Genehmigungsverfahren dafür seien zum Teil völliges Neuland. Und man sei eben auch auf das von Aiwanger versprochene Förderprogramm angewiesen, um endlich mit den Planungen dafür loslegen zu können. Die Perspektive: Irgendwann könnten sämtliche Bewohner im und rund um das aktuelle Planungsgebiet mit CO₂-neutraler und vor Ort produzierter Energie versorgt werden.

Einen Lichtblick gab es nun diese Woche: In einer Pressemitteilung hat das von Aiwanger geführte Wirtschaftsministerium nun angekündigt, dass Antragsstellungen für das im letzten November angekündigte Förderprogramm „ab Spätsommer 2023“ möglich seien.

Regensburg plant Vorzeigeviertel: Viel Zukunftsmusik und große Hoffnungen

Da schwinge zwar viel Zukunftsmusik mit, räumt die Oberbürgermeisterin ein, aber: „Wir wollen alle Möglichkeiten nutzen, die wir aktuell haben. Das muss man probieren.“

Losgehen soll es nun auch bald mit der Bebauung. Laut Projektleiter Markus Schadt, wenn man so will der Kasernen-Spezialist im Stadtplanungsamt, ist die „Baufeldfreimachung“, archäologische Untersuchungen und solche auf Hinterlassenschaften aus dem II. Weltkrieg, abgeschlossen.

Vorzeigeviertel auf ehemaliger Kaserne: Bleibt es beim verbilligten Preis?

Im Juli wird an die Stadtbau GmbH übergeben, die dann loslegen kann – konfrontiert mit höheren Zinsen und aktuell galoppierenden Mondpreisen im Baugewerbe.

Wenn bis 2026 die ersten Wohnungen stehen, dann bleibe es auch bei dem verbilligten Preis, zu dem die Stadt das Areal vom Bund erworben hatte, versichert Gertrud Maltz-Schwarzfischer. „Das wurde uns zumindest mündlich zugesichert.“

Darauf verlasse sie sich. Hintergrund: Ursprünglich war gemäß der Verbilligungsrichtlinie des Bundes ein anderer Zeitplan vorgesehen mit früherem Baubeginn, doch die Kampfmitteluntersuchungen hatten sich aufgrund von Corona verzögert.

