Stadtbahn für Regensburg sorgt für Bürgerprotest: Routen und Kosten unklar – Design nun bekannt

Von: Stefan Aigner

Präsentierten das geplante Design der Stadtbahn: Stadtwerk-Projektleiter Frank Steinwede, Stadtbahnneubauamt-Chef Thomas Feig, Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer und Stadtwerk-Geschäftsführer Manfred Koller. © Stadt Regensburg/Stefan Effenhauser

Betont gelassen gibt sich die Regensburger Oberbürgermeisterin angesichts der Proteste gegen die geplante Stadtbahn bei der Präsentation des möglichen Designs.

Regensburg – In mehreren Stadtteilen von Regensburg gibt es vernehmbare Proteste gegen das geplante Mega-Projekt Stadtbahn. Bei einem Vor-Ort-Termin in der Konradsiedlung, wo eine Linie der Stadtbahn laut den aktuellen Planungen einmal fahren soll, ging die Oberbürgermeisterin im lautstarken Protest sang- und klanglos unter.

Stadtbahn Regensburg: Die Koalitionsmehrheit bröckelt

Zu allem Übel schert der größte Partner in der Regierungskoalition, die CSU, zunehmend aus. Zuletzt forderten Partei und Fraktion, eine Bürgerbefragung durchzuführen. „Andernfalls sind wir nicht mehr bereit, das millionenteure Projekt weiter mitzutragen“, so der Regensburger Kreisvorsitzende Michael Lehner Anfang September.

Und insgesamt scheint die Kommunikation deutlich verbesserungswürdig – insbesondere auch von der Oberbürgermeisterin, die bei besagtem Termin in der Konradsiedlung eine fast schon hilflose Figur abgab. Doch davon lässt sich Gertrud Maltz-Schwarzfischer nicht beirren.

Stadtbahn für Regensburg: Details liegen erst in einem Jahr vor

Zwar wird der „Masterplan“, bei dem es detaillierte Informationen über die technische Durchführbarkeit, Routenplanung und Fördermöglichkeiten des Projekts, das – so befürchten Kritiker – die Milliarden-Euro-Grenze kratzen könnte, erst in etwa einem Jahr vorliegen. Doch zumindest weiß man bereits jetzt, wie die künftige Stadtbahn aussehen könnte.

Am Dienstag präsentierte das Regensburger Stadtoberhaupt zusammen mit Thomas Feig, Leiter des eigens geschaffenen Stadtbahn-Amts, und Vertretern des Stadtwerks das favorisierte Design für die Stadtbahnwagons.

Stadtbahn Regensburg: Bürgerbeteiligung zum Design abgeschlossen

Die futuristische Gestaltung ist Ausfluss eines Online-Beteiligungsverfahrens, an dem etwa 1500 Regensburgerinnen und Regensburger, etwa ein Prozent der Stadtbevölkerung, teilgenommen haben und bei der sich unter drei Möglichkeiten 47 Prozent, etwas mehr als 700 Menschen, für die Variante „bewegtR“ ausgesprochen haben.

Dass das Design früher vorliegt, als die endgültige Routenplanung, hatte zuletzt beim Bürgergespräch in der Konradsiedlung für Kritik und Häme gesorgt. Da komme man sich doch „verarscht“ vor, hatte es unter anderem geheißen. Doch der Grund für den frühzeitigen Start dieses Designprozesses sei völlig plausibel zu erklären, so die OB.

OB zur Stadtbahn: „Design ist wichtig für die Akzeptanz“

Das liege an dem langwierigen Beschaffungsprozess. Etwa sieben Jahre dauert es laut Maltz-Schwarzfischer, bis das neue Stadtbahnsystem geliefert werden könne. Und zuvor müsse eben das Innere und Äußere der Stadtbahn detailliert beschrieben werden.

„Das Fahrzeug ist das Gesicht unseres Stadtbahn-Projekts“, so die Oberbürgermeisterin. Und da sei es eben wichtig, dass die Menschen nicht nur bei der Linienführung, sondern auch bei Ausstattung und Design der Fahrzeuge mitreden können. Schließlich seien optisch ansprechende und funktionale Fahrzeuge „ein wichtiges Kriterium für die Akzeptanz und Nutzung der Stadtbahn“.

Stadtbahn Regensburg: OB will „Überzeugungsarbeit“ leisten

Dass die Linienführung die Menschen aktuell mehr bewegt als die Farbe und das Design einer Stadtbahn, das räumt auch die Oberbürgermeisterin ein. Doch wirklich beunruhigt gibt sich Maltz-Schwarzfischer angesichts von Protesten und schwindender Unterstützung innerhalb der Koalition nicht.

So etwas sei „nicht unüblich“ und nun müsse man eben „Überzeugungsarbeit“ leisten. Das muss aber vorerst ohne allzu viele weitere Informationen geschehen. Man stehe eben erst am Anfang, so die OB, die sich zuletzt zu der Aussage hinreißen ließ, dass sie eben „keine Masterplanerin“ sei und deshalb eben auch noch nicht allzu viel über die Details wisse.

Stadtbahn Regensburg: „Dialogformate“ sollen es richten

Dennoch wolle man, bis der Masterplan im Herbst 2023 vorliegt, im Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern bleiben – über verschiedene „Dialogformate“. Doch bereits jetzt sei klar, dass die Vorteile einer Stadtbahn „auf der Hand liegen“, so Maltz-Schwarzfischer.

Und bis man mehr weiß, ist zumindest schon bekannt, dass die Wagons futuristisch sein und Klappsitze aus Holz bekommen werden – sofern das Projekt nicht am Widerstand der Bevölkerung scheitert.