Bürger wehren sich gegen Stadtbahn in Regensburg: OB in der Kritik – „haben Nase voll“

Von: Stefan Aigner

Hatte einen schweren Stand in der Konradsiedlung: Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer. © Stefan Aigner

Der Widerstand gegen eine Stadtbahn in Regensburg wird lauter. Ein Bürgergespräch der Oberbürgermeisterin mit Anwohnern ging komplett in die Hose.

Regensburg - „Das ist doch alles Verarsche. Das ist doch alles Betrug. Es reicht. Es reicht.“ Der Mann mit den weißen Haaren und den Autoschlüsseln in der Hand ist wütend. Das ist nicht zu übersehen. Aber als er mehrfach dazwischen brüllt, geht das den Umstehenden deutlich zu weit. Sie beruhigen ihn mit teils besänftigenden, teils deutlichen Worten und schicken ihn schließlich weg.

Bürgergespräch zur Stadtbahn in Regensburg: OB agiert hilflos und ungeschickt

Doch der Regensburger Oberbürgermeisterin, in deren Richtung der Mann geschrien hat, stehen sie dennoch nicht gerade wohlwollend gegenüber. Beim Stadtteilspaziergang in der Konradsiedlung hat Gertrud Maltz-Schwarzfischer einen schweren Stand.

Es hagelt Kritik an den Plänen für eine Stadtbahn – und das ungeschickte Agieren der Oberbürgermeisterin während dieses „Bürgerdialogs“ macht die Stimmung nicht wirklich besser.

Stadtbahn in Regensburg: Großer Widerstand in der Konradsiedlung

Die Konradsiedlung ist für die Regensburger SPD nicht gerade das, was man eine Hochburg nennt. Hier wählt man traditionellerweise eher die CSU. Doch es gibt auch Ausnahmen. Irene Winter, 85, graue Haare und trotz Rollators noch sicher auf den Beinen, aus der Sandgasse ist schon seit Jahrzehnten Mitglied. Aus Überzeugung.

Aber, das hat sie zumindest zu ihren Nachbarn gesagt, wenn die hier die Stadtbahn durchbauen, dann tritt sie aus.

Auf der Grünfläche unterhalb der Pfarrkirche St. Konrad hat sie sich einen Platz unmittelbar neben der Oberbürgermeisterin und dem SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Klaus Rappert gesucht, die heute zum Stadtteilrundgang vorbeigekommen sind. Fast hundert Anwohnerinnen und Anwohner sind da, um über die Stadtbahnpläne zu diskutieren.

Konradsiedlung: In den Vorgärten prangt Stadtbahn-Kritik

Dass man das wohl ambitionierteste Verkehrsprojekt in der Stadt Regensburg seit dem II. Weltkrieg hier skeptisch sieht – gelinde gesagt – merkt man sofort, wenn man an den Einfamilienhäusern in der Siedlung vorbeigeht.

„Stadtbahn – wirklich gut durchdacht?“, „Stadtbahn – Beeinträchtigung für Gebäude und Bewohner?“, „Stadtbahn – sinnvoll geplant???“ und ähnliches steht auf den teils handgeschriebenen, teils gedruckten Plakaten, die an den Garagentoren hängen oder in den Vorgärten stehen.

Gespräche zur Stadtbahn: Die CSU war schneller

Und die SPD ist spät dran. Die CSU, die sich seit einigen Monaten als Sprachrohr der Stadtbahn-Kritiker geriert, war hier schon vor Wochen das erste Mal da. An einer Hauswand hängt schon ein Plakat mit den Fotos von Fraktionschef Jürgen Eberwein und dem Kreisvorsitzenden Michael Lehner, die bereits zum nächsten CSU-Stadtteilrundgang am Samstag einladen.

Kurz gesagt: Für Maltz-Schwarzfischer und Rappert ist dieser Termin ein Auswärtsspiel. Und dieses Spiel läuft schlecht.

Chaotisches Gespräch zur Stadtbahn: Zwischenrufe und Gelächter statt Dialog

„Wir sind hier, um zu erklären, was wir tun und warum wir es tun“, versucht die OB sich, umringt von Menschen, Gehör zu verschaffen. Gemurmel. Zwischenrufe. Ungläubiges Gelächter. „Ja, warum tut‘s ihr das“, fragt Frau Winter. Das verstehe doch kein Mensch.

Regensburg wachse und brauche deshalb ein höherwertiges Verkehrssystem, sagt die OB. „Wohin wächst denn die Stadt Richtung Norden?“, wird sie unterbrochen. „Richtung Haslbach“, gibt die Maltz-Schwarzfischer zurück. „Gibt es denn da schon Pläne?“ „Nein, aber...“ „Werden Sie mal konkret.“ Das Gespräch driftet ab. Zwischenrufe. Gelächter. Kopfschütteln in den hinteren Reihen. Keine Klärung in Sicht.

Kritik an Stadtbahn: „Wir haben die Nase voll“

„Da werden wieder hunderte Bäume gefällt“, ruft eine Frau. „In Burgweinting auch“, hallt es von der anderen Seite des Pulks zurück. „Schluss damit.“ „Wir haben die Nase voll.“

Klaus Rappert, Sonnenbrille, genervter Blick, versucht, zu beruhigen. Schafft das aber nur selten. Zu Ende reden kann hier kaum jemand – seien es nun die Fragesteller oder die SPD-Exponenten. Ständig wird dazwischen geplappert oder gerufen.

OB beteuert: Es gibt noch keine endgültige Entscheidung zur Stadtbahn

Es gebe doch nur dieses Gutachten von 2018, das zunächst einmal nur festgestellt habe, ob eine Stadtbahn überhaupt möglich sei, beteuert die OB. „Das ist doch noch keine fertige Planung.“ Und jetzt gebe es eben Vorschläge für zwei Trassen – eine durch die Sandgasse – die derzeit von einem Planungsbüro im Rahmen des sogenannten „Masterplans“ geprüft würden.

Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen. Es sei noch nichts fix. Und eigentlich halte sie den momentanen Zeitpunkt ohnehin nicht für passend für eine Informationsveranstaltung. „Aber Sie haben das gefordert“, so die OB.

Stadtbahn-Kritikerin erntet Beifall und Bravo-Rufe

Eine Frau hat ein paar Schautafeln mitgebracht, um ihre Zweifel an dem Kosten-Nutzen-Faktor aus dem erwähnten Gutachten deutlich zu machen. Sie rechnet vor, nennt Zahlen und Daten und ihre Annahme, dass angesichts der Preissteigerungen dieser Faktor nicht erreicht werden könne und es deshalb auch keine Fördergelder für die Stadtbahn gebe.

Klaus Rappert dauert das zu lange. Er versucht, die Frau zu unterbrechen – und ernte lauten Widerspruch und Buh-Rufe. „Ausreden lassen.“ „Was soll der Mist?“ Rappert gibt nach. Als die Frau zu dem Fazit kommt: „Die Stadtbahn ist nicht förderfähig“ gibt es Applaus und Bravo-Rufe.

Rappert versucht eine Gegenrechnung aufzumachen. Auch die OB versucht zu argumentieren, wird unterbrochen. Das zehrt an den Nerven. „Und jetzt red ich auch mal aus“, ruft sie irgendwann ärgerlich.

Stadtbahn-Befürworter dringen in der Konradsiedlung nicht durch

Am Beispiel von Josef Mös, Vorsitzender des Seniorenbeirats und eine gewichtige Stimme in der Konradsiedlung, wird erklärt, dass man mit den aktuellen Busverbindungen besser umsteigefrei zum Kneitinger am Arnulfsplatz komme als mit der Stadtbahn. Es kommen Einwände dazu, dass ein Zukunftskonzept für den Verkehr ohne den Landkreis kaum Sinn mache.

Ein Mann meldet sich zu Wort, um für die Stadtbahn zu argumentieren. „Warum haben Sie so Angst davor?“, fragt er, dringt aber nicht wirklich durch.

Viele Fragen, viele Einwände - doch kaum Antworten

Wie solle so ein Riesenzug durch die Sandgasse passen? Wo sei denn da überhaupt ein Fahrgastpotential, wenn schon derzeit nur 2.500 Leute den ÖPNV täglich nutzen würden? Und was sei denn mit den Kindern in der Straße, die durch die Stadtbahn gefährdet würden? Wie das denn sei mit Lieferverkehr, mit Rettungswegen – und wie solle die Stadtbahn hier überhaupt durchkommen, wenn sich der Verkehr mal staue?

Wie sei es mit den Erschütterungen durch die Stadtbahn und den Auswirkungen auf die Häuser entlang der Trasse? Den Einpendlern bringe die Stadtbahn nichts. Die Parkplätze fielen weg. Und womöglich müssten teils Vorgärten überplant werden, um die notwendige Trassenbreite gewährleisten zu können.

Viele Fragen und Einwände, zu denen die OB nur selten eine konkrete Antwort hat und stattdessen auf den Masterplan verweist, der im Herbst 2023 vorliegen soll. Da werde das alles geprüft. Auch alternative Routen würden zur Sprache kommen.

Scharfe Kritik an Bürgerbeteiligung: „Da kommt man sich verarscht vor“

Ein Mann meldet sich zu Wort. „Es braucht euch nicht zu wundern, wenn die Leute so aufgebracht sind.“ Einerseits heiße es hier, dass es noch kaum konkrete Pläne gebe, andererseits lasse man die Menschen bei Beteiligungsformaten schon über Farbe und Form der Sitzschalen abstimmen. „Da kommt man sich doch verarscht vor.“

Ja, sie habe da auch erst einmal gestutzt, als sie diese Fragen gesehen habe, gesteht die OB zu. „Sie haben gestutzt?“, gibt der Mann zurück. „Aber Sie sind doch die Chefin.“ Ja, das sei sie. Aber sie könne sich nicht um jedes Detail kümmern und sie kenne auch nicht jedes Detail. „Ich bin keine Masterplanerin.“

Stadtbahn-Diskussion: OB hat keine Experten mitgebracht

Experten aus der Verwaltung hat die SPD heute nicht dabei. Weder den Leiter des Stadtbahnamtes, den die Anwesenden mehrfach zitieren, noch die Planungsreferentin, noch einen der externen Masterplaner oder PR-Strategen. Am 21. Oktober werde es eine Trassenbegehung mit den Planern geben, kündigt Maltz-Schwarzfischer aber an.

Gut 90 Minuten geht es so weiter, ohne wirkliches Ergebnis. Zu vielstimmig ist der Chor aus teils bedenkenswerten Einwänden und Wutbürgertum. Und die Oberbürgermeisterin und Rappert tun das ihrige dazu. Sie wirken mal unvorbereitet, mal überfordert von der Situation und machen auch immer wieder unnötig neue Flanken auf.

Am Ende ist man sich nicht näher gekommen

Das Versprechen, die Häuser wegen Erschütterungen und möglicher Schäden prüfen, lässt sich die OB noch irgendwie abringen. Zumindest kann man es in der aufgeheizten Atmosphäre so verstehen. Auch Frau Winter hält bis zum Ende durch – geht dann aber mit mehr Fragen als Antworten wieder nachhause, während Klaus Rappert mit ein paar verbliebenen Anwohnern die Trasse inspiziert und sich ein paar Problemstellen ansieht.

Näher gekommen ist man sich heute nicht.