Streit um neue Brücke für die Regensburger Stadtbahn - OB und Landrätin im Clinch?

Von: Stefan Aigner

5. Oktober 2021: OB Gertrud Maltz-Schwarzfischer und Landrätin Tanja Schweiger bei der Vorstellung des gemeinsamen Positionspapiers für eine Regiostadtbahn. © Beate Geier

Wegen 60 Zentimetern und 800.000 Euro liegen Stadt und Landkreis Regensburg derzeit im Clinch. Eigentlich wollten Landrätin und OB bei der Ausweitung der Stadtbahn eng zusammenarbeiten.

Regensburg - „Es ist wichtig, dass wir uns vor allem im Bereich der Mobilität als Region begreifen und unsere Planungen für ein höherwertiges ÖPNV-System nicht an der Stadtgrenze enden lassen.“ Als Regensburgs Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) diesen Satz sagte, war es ein Symbol für den Schulterschluss zwischen Stadt und Landkreis.

Gemeinsam mit Landrätin Tanja Schweiger (Freie Wähler) hatte die OB ein Positionspapier präsentiert, in dem beide sich für eine enge Zusammenarbeit zwischen Stadt und Land aussprachen, um die für Regensburg geplante Stadtbahn auch auf das Umland auszuweiten – zur Regiostadtbahn. „Ein Projekt wie die Stadtbahn macht nur dann Sinn, wenn auch die Belange der Menschen aus der Region berücksichtigt werden“, hieß es etwas später dazu von Landrätin Schweiger.

Streit um Regensburger Stadtbahn: Wer zahlt für die breitere Brücke?

Doch klappt das Konzept „Stadt und Land Hand in Hand“ tatsächlich so gut, wie öffentlich bekundet? Ein aktueller Zwist zwischen Stadt und Landkreis Regensburg lässt daran zumindest Zweifel aufkommen. Es geht um eine Brücke, um 60 Zentimeter und die Frage, wer die dafür notwendigen Investitionen von geschätzt 800.000 Euro übernimmt.

Diese Woche steht im Planungsausschuss des Regensburger Stadtrats ein Grundsatzbeschluss zum Umschlagbahnhof in Burgweinting auf der Tagesordnung. Die Deutsche Bahn wird die dortige Eisenbahnbrücke über die Hartinger Straße aufgrund ihres schlechten baulichen Zustandes erneuern. Gleichzeitig plant die DB Netz AG dort einen Umschlagbahnhof. Die Stadt muss deshalb mehrere Anpassungen in ihrem Straßenverkehrsnetz vornehmen. Unter anderem braucht es eine neue Eisenbahnüberführung über die Hartinger Straße in Richtung Neutraubling.

Streit um Stadtbahn für Stadt und Land Regensburg: Bislang war man sich einig

Bislang war man sich mit dem Landkreis darüber einig, dass diese Brücke so geplant werden solle, dass darüber auch eine Stadtbahn fahren können soll. Bereits im Sommer 2020 hat der Regensburger Stadtrat auf Wunsch des Landkreises beschlossen, vertiefte Überlegungen zur Breite dieser Brücke anzustellen – denn die Route gilt laut einem Gutachten des Landkreises als aussichtsreiche Option, um die Stadtbahn Richtung Neutraubling auszubauen.

Gemeinsam wurde ein Gutachter beauftragt, der prüfen sollte, ob und wie die Eisenbahnüberführung in Harting stadtbahngerecht geplant und gebaut werden kann. Wörtlich hieß es in dem Beschluss: „Sofern sich die Trassenführung als machbar erweisen sollte und der Landkreis sich gegenüber der Stadt verbindlich an den hierdurch entstehenden Mehrkosten (einschl. Unterhalt und Erneuerung) der EÜ Hartinger Straße beteiligt, wird die Stadt als zuständiger Straßenbaulastträger dieses weitergehende Verlangen zur EÜ Hartinger Straße gegenüber der DB vorbringen.“

Streit um Stadtbahn Regensburg: Fronten scheinen verhärtet

Knapp zwei Jahre später ist klar: Die Brücke über die Hartinger Straße kann problemlos stadtbahntauglich gebaut werden, wenn man sie etwa 60 Zentimeter breiter plant. Die zusätzlichen Kosten dafür liegen nach den bisherigen „groben“ Schätzungen des städtischen Planungsreferats bei etwa 800.000 Euro – zum Vergleich: das Brückenbauwerk ohne Erweiterung würde etwa zehn Millionen Euro kosten. Doch wer zahlt diese zusätzlichen Investitionen?

Die Oberbürgermeisterin hat dem Vernehmen nach bisher vorgeschlagen, die Summe hälftig zwischen Stadt und Landkreis aufzuteilen – 400.000 Euro für jeden. Doch das schmeckt Landrätin Schweiger offenbar nicht. Ein Insider spricht davon, dass Schweiger den Vorschlag der OB mit „wenig Begeisterung“ aufgenommen habe. Schließlich zahle der Landkreis doch nicht für eine Brücke auf dem Gebiet der Stadt Regensburg. Städtischerseits stellt man sich laut Quellen in der Verwaltung wiederum auf den Standpunkt, dass man doch nicht komplett für eine Erweiterung der Brücke zahle, die dem Landkreis zugutekomme.

Streit um Stadtbahn Regensburg: Man befindet sich noch „in Abstimmung“

Noch ist nichts verloren. Gegenüber der Bahn hat die Stadt vorerst angezeigt, dass man die Brücke mit dem benötigten breiteren Querschnitt planen wolle. Damit bleibt diese Option zumindest offen. In der Beschlussvorlage für den Stadtrat heißt es aber auch, dass die Stadt Regensburg nur Mittel „für städtischen Kostenanteile für das zusätzliche Verlangen, die optionale Weiterführung einer Stadtbahn Richtung Neutraubling“ zur Verfügung werde.

Der nicht näher benannte Rest läge demnach beim Landkreis. Und mit dem befände man sich bezüglich der Kostenbeteiligung noch „in Abstimmung“, heißt es auf Nachfrage von der städtischen Pressestelle. Eine Antwort des Landkreises beziehungsweise der Landrätin auf eine entsprechende Anfrage steht bislang noch aus.