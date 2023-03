Stadtbahn-Streit in Regensburg: „CSU will sich nicht mit Wissen belasten“

Von: Stefan Aigner

Hoffen auf die Stadtbahn: Stadtwerk-Projektleiter Frank Steinwede, Stadtbahnneubauamt-Chef Thomas Feig, Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer und Stadtwerk-Geschäftsführer Manfred Koller. © Stadt Regensburg/Stefan Effenhauser

Neuer Stadtbahn-Streit in Regensburg. Dass die CSU als größte Fraktion im Stadtrat nicht an einer Informationsfahrt teilgenommen hat empört Linke und Grüne.

Regensburg - Die Regensburger Stadträtin Irmgard Freihoffer (Linke) ist sauer. Und damit ist sie nicht allein. Über die CSU, größte Fraktion im Regensburger Stadtrat sagt sie: „Die wollen sich einfach nicht mit Wissen belasten. So kann man beruhigter die eigene ablehnende Haltung zementieren.“ Worum geht es?

Infofahrt nach Freiburg: Selbst Kritiker führen mit – die CSU nicht

Kürzlich hatte die Stadt Regensburg zu einer Informationsfahrt nach Freiburg eingeladen. Thema: die dortige Straßenbahn und die Frage, was man daraus für die Stadtbahn-Pläne in Regensburg lernen kann.

Mit dabei: Rund 30 Personen – Vertreter von Verwaltung und Stadtwerk, Gegner und Befürworter des Projekts aus der Bürgerschaft sowie ein halbes Dutzend Stadträte. Von Linken und Grünen, von SPD und Brücke. Die CSU, mit 13 Mitgliedern immerhin größte Fraktion im Regensburger Stadtrat und zunehmend ablehnend gegenüber dem Großprojekt, fehlte hingegen.

Das verwundert selbst ausgewiesene Stadtbahn-Kritiker wie Christian Pöschl, Sprecher der Bürgerinitiative Gleisfrei, die sich gegen den Bau einer schienengebundenen Stadtbahn wendet oder diesen zumindest kritisch sieht.

Stadtbahn-Fahrt nach Freiburg überzeugt Kritiker nicht

Fünf Mitglieder der BI nahmen an der Fahrt teil. Und überzeugt von eventuellen Vorteilen dieses Systems für Regensburg ist man zwar nach wie vor nicht, aber, so sagt Pöschl: Es sei sehr interessant gewesen, man habe alle Fragen stellen können, die man wollte und selbst Lärmmessungen habe man durchgeführt.

Die Stadt im Breisgau sei allenfalls bedingt mit Regensburg vergleichbar, meint Pöschl. Dort existiere die Straßenbahn seit 100 Jahren, sei schmäler und doch seien die Lärmwerte teilweise sehr hoch und das Ganze „optisch kein Leckerbissen“.

CSU fehlt bei Stadtbahn-Fahrt: Enttäuschung und Kritik

Aber dass man bei der Exkursion mit dabei sein konnte und die Verantwortlichen in Freiburg – vom Oberbürgermeister bis zum Mobilitätsbeauftragten – löchern konnte, erkennt er dennoch an. Dass von der CSU niemand dabei war, versteht Pöschl nicht. „Die hatten wahrscheinlich irgendwelche parteipolitischen Gründe. Aber na ja. Das müssen die selber wissen.“

Neben Freihoffer hatten aus dem Stadtrat noch Thomas Thurow (Brücke), Monir Shahedi und Maria Simon (Grüne), Klaus Rappert und Hans Holler von der SPD teilgenommen. Und in einer gemeinsamen Presseerklärung mit Freihoffer zeigen sich auch Simon und Shahedi „enttäuscht“ von den CSU-Kollegen.

Stadtbahn-Befürworter: „Freiburg zeigt, wie man Prpobleme lösen kann“

Die seien wohl mehr mit dem Verhindern als mit dem Umsetzen beschäftigt, kritisieren die beiden. Dabei sei die Fahrt nach Freiburg durchaus hilfreich gewesen, finden Freihoffer, Shahedi und Simon. Unter anderem habe man dort gesehen, „dass nicht optimale Platzverhältnisse und andere Schwierigkeiten beim Bau und Ausbau der Stadtbahn erfolgreich überwunden werden können“.

Anerkennung zollen die Stadträtinnen den Mitgliedern der BI Gleisfrei. Diese wollten eben ihr Wissen erweitern, die CSU offenbar nicht.

Nicht dabei bei Stadtbahn-Fahrt: CSU verteidigt sich

CSU-Fraktionschef Jürgen Eberwein hält dagegen. Die Mitglieder des Stadtbahn-Ausschusses (neben Eberwein sind das Kathrin Fuchshuber und Josef Zimmermann) seien alle verhindert gewesen. Er selbst hätte gerne teilgenommen, doch da habe es Terminüberschneidungen gegeben.

Die Eröffnung des Landesleistungszentrums der Regensburg Legionäre am Nachmittag, die Diskussion „Strom vom Dom“ am Abend, das sei „in der Abwägung“ wichtiger gewesen – „der Termin hat einfach nicht gepasst“, so Eberwein. „Die Unterstellung von den Grünen, dass die CSU kein Interesse daran hatte, ist falsch.“

CSU abwesend bei Stadtbahn-Fahrt: Koalitionspartner beschwichtigen

Während das Freihoffer, Shahedi und Simon nicht überzeugen dürfte, lässt SPD-Stadtrat Klaus Rappert die Entschuldigung des Koalitionspartners gelten. So etwas könne schon mal passieren, das halte er schon „für nachvollziehbar“, meint Rappert

Dieses Wohlwollen dürfte wohl dem kürzlich neu verhandelten Koalitionsfrieden geschuldet sein, auf den man sich im Rahmen einer Klausur geeinigt hatte und der die CSU immerhin dazu bewog, der weiteren Sperrung des Bahnhofsvorplatzes zuzustimmen – wenngleich der Rest der Koalition diese Stimmen nicht einmal gebraucht hätte. Das wäre bei der Stadtbahn vermutlich anders.

