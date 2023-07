Stadtbahn-Streit in Regensburg eskaliert: CSU fordert Bürgerbefragung

Von: Stefan Aigner

Der Streit um eine Stadtbahn für Regensburg eskaliert weiter. Die CSU fordert nun zwingend eine Bürgerbefragung, bevor weitere Beschlüsse fallen.

Regensburg - „Die CSU Regensburg-Stadt (lehnt) den Bau einer Stadtbahn so lange ab, bis eine ordentliche Befragung aller Wahlberechtigten durchgeführt worden ist.“ Das hat die Kreisvertreterversammlung der Regensburger CSU vergangene Woche einstimmig beschlossen – bei etwa 70 bis 80 Anwesenden.

Regensburg will eine Straßenbahn (wie hier in Bordeaux). Das war bislang breiter Konsens im Stadtrat. © Göran Waldt

„Derzeit keine realistische Chance für erfolgreiche Umsetzung“: Stadtbahn Regensburg: CSU schon länger ablehnend

Dass die CSU dem wohl größten Verkehrsprojekt in der Nachkriegsgeschichte von Regensburg eher ablehnend gegenübersteht, steht schon länger im Raum. Auch dass man einen Bürgerentscheid – oder etwas in dieser Art – anstrebe, wurde schon häufiger kommuniziert.

Mit dem nun gefassten Beschluss aber wurde diese ablehnende Haltung in eine für die Stadtratsfraktion verbindliche Form gegossen. Man sehe „derzeit keine große realistische Chance das Stadtbahn-Projekt erfolgreich umzusetzen“, heißt es in dem Papier. Es gebe dafür keinen ausreichenden Rückhalt in der Regensburger Bevölkerung, „geschweige denn eine Mehrheit“.

CSU schießt schärfer gegen Stadtbahn: SPD schießt zurück

Die jetzige Planung sei nicht dazu geeignet, einen breiten Konsens in der Stadtgesellschaft zu erzielen.“ Und man werde „dieses teuerste Verkehrsprojekt der Stadtgeschichte nicht gegen den Willen der Bürgerinnen und Bürger weiterverfolgen“. Das ist ein weiterer Schlag für die ohnehin ständig zerrüttete Regierungskoalition aus SPD, CSU, Freie Wähler, FDP und CSB. Wenn – wie derzeit geplant – im Herbst der Masterplan für die Stadtbahn auf dem Tisch liegt – und konkrete Beschlüsse zum Bau anstehen, dürfte das Bündnis vor dem Bruch stehen.

Offen aussprechen will dies zwar niemand aussprechen, aber bereits im Mai hatte es bei einer Delegiertenversammlung der Stadt-SPD einen ersten Antrag des Ortsvereins Südosten-Kasernenviertel gegeben, das Bündnis mit der CSU aufzukündigen. Und zuletzt waren in Zusammenhang mit dem „Artist in Residence“-Projekt im Wiedamann-Haus auch aus der CSU entsprechende Stimmen laut geworden. Aktuell reagiert die SPD wieder einmal mit scharfen Worten. Konkrete Schritte werden nicht angekündigt.

Regensburger SPD-Chef zu Stadtbahn-Streit: „CSU kann nicht lesen.“

Raphael Birnstiel, Vorsitzender der Stadt-SPD, verweist auf den 2020 unterzeichneten Koalitionsvertrag. Dort ist festgehalten, dass man eine Stadtbahn gemeinsam „so schnell wie möglich verwirklichen“ wolle und das „bereits in 10 Jahren“ (sic!) anstrebe.

„Die Regensburger CSU kann entweder nicht lesen oder es ist ihnen schlicht egal, was sie unterschrieben haben“, wettert Birnstiel. „So oder so disqualifiziert sie sich selbst, politische Verantwortung für die Stadt zu übernehmen.“

SPD-Fraktionschef kritisiert Koalitionspartner: „Schwarze Bremse“

SPD-Fraktionschef Thomas Burger wirft der CSU vor, „wieder ganz in ihrer Parade-Rolle als Schwarze Bremse“ aufzugehen. Das Vorgehen sei „wenig originell“. Es sei doch schon immer klar gewesen, „dass nach Vorliegen des Masterplans die nächste Entscheidung ansteht“.

Burger bezeichnet das Anstreben eines Bürgerentscheids durch die CSU als Abwälzen von Verantwortung. „Es wird aus parteipolitischer Taktik einseitig gegen das gemeinsam vereinbarte Projekt Stadtbahn Stimmung gemacht, um sich dann bei der eigentlichen Entscheidung hinter der Bürgerschaft verstecken zu können.“

Stadtbahn-Streit in Regensburg: Im Herbst liegt der Masterplan vor

Ihn würden „viele Rückmeldungen aus der Bevölkerung“ erreichen, „die mir zeigen, dass dieses durchsichtige Spiel durchaus als solches wahrgenommen wird“. Abseits der „lauten Schlagzeilen“, gibt sich Burger überzeugt, erfahre die Stadtbahn „durchaus viel Zuspruch“.

Doch wie soll es nach Vorliegen des Masterplans im Herbst nun weitergehen? Anhand der extern vergebenen Detailplanung soll zum einen die Förderfähigkeit endgültig überprüft werden, inklusive realistischer Kostenschätzung. Anderseits gibt es dann auch die abschließende Streckenführung.

Es ist, wenn man so will, die erste handfeste Entscheidungs- und Diskussionsgrundlage, anhand derer viele, bislang offene Fragen beantwortet werden sollen.

Bürgerentscheid und Stadtrat: Wo liegen die Mehrheiten im Stadtbahn-Streit?

Dass es ohne die CSU im Stadtrat für eine Mehrheit reichen könnte, gilt zwar als wahrscheinlich, ist aber längst nicht ausgemacht. Kritische Töne gab es auch schon von den Freien Wählern. CSB-Stadtrat Christian Janele hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass er dem Ganzen bisher nur aus Koalitionsräson zugestimmt habe. Und innerhalb der Brücke-Fraktion war das Meinungsbild bisher nicht einheitlich.

Schwer abschätzen lässt sich auch, wie die Mehrheitsverhältnisse in der Regensburger Bevölkerung verteilt sind und wer überhaupt noch Argumenten zugänglich ist. Vielfach ist das Ganze zu einer Art Glaubensfrage abseits sachlicher Erwägungen geworden.

