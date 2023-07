„Klarer Bruch“: Streit in Regensburg um Künstler-Projekt – das Haus sorgte schon vorher für Diskussionen

Das Wiedamann-Haus in der Brückstraße in Regensburg.

120.000 Euro im Jahr

Wegen einer vergleichsweise kleinen Summe geraten Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer und ihre SPD mit dem Rest der Regensburger Rathaus-Koalition aneinander.

Regensburg – Kürzlich hat der Kulturausschuss des Regensburger Stadtrats beschlossen, zwei Wohnateliers für ein „Artist in Residence“-Programm im Wiedamann-Haus in der Brückstraße anzumieten. 120.000 Euro jährlich will sich die Stadt Regensburg das Ganze kosten lassen. 32.000 Euro davon für die Anmietung von zwei Wohnateliers, der Rest unter anderem für Stipendien und Nebenkosten.

Neuer Koalitionszoff in Regensburg: Es geht um einen winzigen Bruchteil des Gesamthaushalts

120.000 Euro – das sind in etwa 0,001 Prozent des städtischen Gesamthaushalts. Relativ betrachtet also keine hohe Summe. Dennoch wird im Kulturausschuss heftig gestritten. Das Bemerkenswerte dabei: Abgesehen von der SPD und Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer stimmen sämtliche Mitglieder der Regierungskoalition im Ausschuss gegen die Vorlage von Kulturreferent Wolfgang Dersch.

Ein Mehrheit hat die OB dennoch. Das ist den Stimmen aus der Opposition (außer der AfD) zu verdanken. Die bekannten Zerrüttungen in der Rathaus-Koalition aber hat die Debatte offenbar nachhaltig vertieft. „Das hält nicht mehr lange“, sagt ein Fraktionsmitglied der CSU im Nachgang.

Koalitionszoff um Wiedamann-Haus: „Herumschwanzeln um einen Investor“

Doch schon die Debatte im Ausschuss offenbarte tiefe Gräben. CSU-Chef Michael Lehner spricht angesichts „der Hartnäckigkeit, mit der dieses Projekt verfolgt wird“, gar davon, dass hier „alle um einen Investor herumschwanzeln“ würden. Besagter Investor ist Karl Kotz. Er hat in Regensburg unter anderem das Antoniushaus im Stadtosten saniert, das derzeit als Spielstätte des Regensburger Theaters genutzt wird.

2021 hat er das Wiedamann-Haus 2021 erworben und saniert es derzeit. Das Gebäude machte Ende 2022 und Anfang 2023 Schlagzeilen. Die Entdeckung eines Geheimzimmers ließ mehrere Medien von einem angeblichen Judenversteck fabulieren. Und unter anderem der Kulturreferent sprach damals von „Assoziationen mit dem Anne-Frank-Haus“.

Wiedamann-Haus: Peinliche Assoziation und Zurückrudern

Erst nach detaillierten Nachfragen des Online-Portals regensburg-digital.de zog man bei der Stadt im Februar die Reißleine. Die (durch nichts zu belegende) Geschichte mit dem Judenversteck im Haus des NS-Rüstungsbetriebs Wiedamann sei „ein Produkt der Medien“, hieß es nun.

Die in weiten Teilen bekannte Geschichte der Zinngießerei Wiedamann, ein NS-Rüstungsbetrieb mit Zwangsarbeitern, soll nun noch besser aufgearbeitet werden.

Bei der Sitzung des Kulturausschusses spricht der Kulturreferent das Thema nicht direkt an. Man kenne ja die „Zeitungsberichte über dieses Versteck (…) oder wie auch immer man es nennen will“. Weil man aber „Flagge zeigen“ müsse für „diesen Ort“, brauche es eine öffentliche Nutzung und – daran scheiden sich die Geister in der Koalition – die Anmietung zweier Räume als besagte Wohnateliers.

Künstler ins Wiedamann-Haus in Regensburg: Die Idee ist nicht ganz neu

Derschs Idee ist nicht völlig neu. Erstmals Anfang 2023 hatte er diesen Vorschlag in den Koalitionsausschuss eingebracht. Doch vor allem die CSU winkte ab. Man habe nichts gegen ein „Artist in Residence“-Programm. Angesichts der angespannten Haushaltslage aber solle man zusehen, ob nicht vorhandene Leerstände genutzt werden könnten. Ende März dann legte just die Brücke-Fraktion um Ex-Oberbürgermeister Joachim Wolbergs einen Antrag mit derselben Idee. Man solle doch Kontakt zum Eigentümer des Wiedamann-Hauses aufnehmen, hieß es.

Die Nutzung für ein „Artist in Residence“-Programm würde „nicht nur dazu beitragen, die künstlerische Szene in Regensburg zu stärken, sondern auch den Ruf der Stadt als kulturelles Zentrum in der Region und darüber hinaus zu stärken“, so die Brücke.

Erneut tagte der Koalitionsausschuss. Wolfgang Dersch lieferte weitere Details, versuchte laut Schilderungen von Teilnehmern eindringlich, die Bedenken (nicht nur) der CSU auszuräumen. Vergeblich.

Koalitionszoff um Wiedamann-Haus: OB lässt CSU auflaufen

Der Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer scheint nun der Kragen geplatzt zu sein. Für die letzte Sitzung des Kulturausschusses setzte sie nun nicht nur den Antrag der Brücke, sondern einen eigenen, im wesentlichen inhaltsgleichen Antrag des Kulturreferats auf die Tagesordnung – trotz bekannter Gegnerschaft der CSU.

Und in der Sitzung scheiterten dann auch Vermittlungsversuche der Freien Wähler. Deren Ausschusssprecherin Kerstin Radler lobt zwar ausdrücklich die Pläne für ein „Artist in Residence“-Programm, verweist aber ebenfalls auf vorhandene Leerstände. Die Verwaltung solle doch nochmal prüfen, so ihr Antrag.

Künstler ins Wiedamann-Haus: „Ein echter Glücksfall“

Kulturreferent Dersch gibt sich überrascht ob dieses Ansinnens. Die Räume im Wiedamann-Haus, die zuvor schon Ateliers gewesen seien, seien inspirierend. „Ein echter Glücksfall“. Künstler könnten hier im Tandem arbeiten. Und die Miete mit etwas mehr als 14 Euro pro Quadratmeter sei auch nicht überteuert, sondern ortsüblich. Derschs Fazit: Etwas Besseres finde man nicht.

Während die SPD in Person von Stadtrat Alexander Irmisch sich hinter Derschs Antrag stellt, halten Gabriele Opitz (FDP) und Michael Lehner dagegen.

Koalitionszoff um Künstlerprojekt: Opposition sichert der OB die Mehrheit

Sie finde Radlers Vorschlag gut, meint Opitz. So ein Wohnatelier müsse doch nicht zwingend im Zentrum sein. „Ich habe keine Sorge, dass wir Künstler finden.“ Lehner, hörbar erbost, verweist darauf, dass ansonsten, auch bei kleinen Beträgen, stets auf die angespannte Haushaltslage verwiesen werde, das hier aber offenbar egal sei.

Grüne und Brücke wundern sich derweil, warum die Koalition ihre Meinungsverschiedenheiten auf offener Bühne austrägt, während Dersch in die Zukunft blickend um Zustimmung wirbt: „Diese Entscheidung wird die Richtige gewesen sein.“ Und so geht der Vorschlag des Kulturreferenten durch – gegen die Stimmen von CSU, Freie Wähler, FDP und AfD.

Koalitionszoff in Regensburg: In CSU und SPD hat man das Zweckbündnis zunehmend satt

Und während sich in der Vergangenheit häufiger die SPD über die mangelnde Teamfähigkeit der CSU in der Koalition beklagt hatte – bei einer Delegiertenkonferenz Mitte Mai gab es sogar den Antrag, die Koalition aufzukündigen – meldet sich am Tag nach der Sitzung die CSU zu Wort und verweist auf den „klaren Koalitionsbruch“ der SPD.

Die Oberbürgermeisterin scheint davon ungerührt. „Ich hätte das von der Tagesordnung nehmen können“, sagt Maltz-Schwarzfischer noch in der Sitzung. Das habe sie dann aber nicht getan. „Und ich stehe auch zu dieser Entscheidung.“

