Große Probleme: Stahlbeton marode – Regensburger Einkaufszentrum muss Eingang sperren

Von: Stefan Aigner

Gesperrt: der Eingang zu den Arcaden in Regensburg. © Stefan Aigner

Offiziell ist von einer „technischen Störung“ die Rede. Doch die Probleme, die zur Sperrung des Eingangs bei den Regensburg Arcaden geführt haben, scheinen tiefer zu liegen.

Regensburg - Seit Ende November wundern sich Bahn-Reisende und Passanten, die über den Steg, der den Regensburger Hauptbahnhof überspannt, Richtung Arcaden laufen. Der direkte Zugang vom Bahnhofssteg zu dem Einkaufszentrum ist seit Tagen dicht.

Arcaden Regensburg sperren Eingang: Gitter, Bänder und Securitys

Der Eingang sei „aufgrund einer technischen Störung“ vorübergehend gesperrt, wird auf großen Schildern innen wie außen mitgeteilt. Gesichert ist der gesperrte Eingang zusätzlich mit Gittern und Bändern.

Sicherheitsmitarbeiter sorgen dafür, dass die Sperrung einhalten wird, andererseits weisen sie den Leuten den Weg zum Nachteingang, über den man die Arcaden vom Bahnhof kommend betreten oder in dessen Richtung verlassen kann.

Eingang bei Einkaufszentrum gesperrt: Stadt Regensburg spricht von Sanierungsmaßnahmen

An den Türen liegt das so bezeichnete „technische Problem“ allerdings nicht. Denn tatsächlich scheinen größere bauliche Maßnahmen nötig zu sein, um die Angelegenheit zu beheben, wie intensive Nachfragen unserer Redaktion ergeben.

Auch auf den beiden Parkdecks oberhalb wurden Flächen mit Absperrgittern gesichert – diese liegen direkt über dem Eingang. Die Stadt Regensburg bestätigt, dass „verschiedene Sanierungsmaßnahmen“ durchgeführt werden müssten, deretwegen man mit dem Management der Arcaden im Austausch stehe.

Eingang zu Regensburger Einkaufszentrum gesperrt - aus „Sicherheitsgründen“

Centermanagerin Anica Helbing sagt: „Die Frequenzen aufgrund des beginnenden Weihnachtsgeschäftes sind teilweise so hoch, dass wir uns aus Sicherheitsgründen dazu entschlossen haben, den gesamten Bereich zu sperren.“

Es müssten „Ertüchtigungen im Stahlbeton des Centers“ vorgenommen werden. Anders ausgedrückt: Man scheint sich – zumindest beim Andrang während des Weihnachtsgeschäfts – um die Statik zu sorgen und hat deshalb vorsorglich gesperrt.

Regensburger Einkaufszentrum ist erst 20 Jahre alt - trotzdem „sehr viele Baumaßnahmen“ nötig

Einen direkten Zusammenhang zu Sperrungen direkt oberhalb auf den Parkdecks scheint es nicht zu geben. Zumindest wenn man den Ausführungen Helbings folgt. Man führe „aktuell sehr viele Baumaßnahmen in den Regensburg Arcaden“ durch. Dies betreffe unter anderem auch das Parkhaus und die Tiefgarage.

„Hier führen wir hauptsächlich Maßnahmen aus, die mit einer Sanierung der Fahrdecke, Ertüchtigungen des Brandschutzes oder den aktuell laufenden Mieterumbauten zu tun haben“, so Helbing.

Arcaden-Management zu Sanierungsmaßnahmen: „Leider nicht unüblich“

Die einst von der Asset-Management-Gesellschaft mfi finanzierten Regensburg Arcaden feierten in diesem ihr 20-jähriges Bestehen. Mittlerweile werden sie seit geraumer Zeit der ECE Group verwaltet.

Das Hamburger Unternehmen hat sich auf Immobiliendienstleistungen und Fondsmanagement spezialisiert und verwaltet derzeit rund 200 Einkaufscenter mit einem Marktvolumen von über 30 Milliarden Euro. Eigentümerin der Arcaden ist die CommerzReal, die den Auftrag zur Verwaltung zum Jahr 2021 weg von der mfi hin zur ECE übertrug.

Die Arcaden im adventlichen Glanz

In Regensburg nimmt man nun zunehmend die wohl schon länger notwendigen Sanierungen in Angriff, die von den vormaligen Verwaltern hinterlassen wurden. Solche bauliche Maßnahmen seien angesichts des Alters der Immobilie „leider nicht unüblich“, so Helbing.

