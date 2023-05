„Knochenbrüche und Platzwunden“: Steinewerfer verletzten Mann schwer – 26-Jähriger fällt ins Gleis

Ein Mann wurde am Regensburger Hauptbahnhof schwer verletzt (Symbolbild).

Täter flüchten

Von Katarina Amtmann schließen

Bei einer Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Regensburg wurde ein junger Mann schwer verletzt. Er blutete stark aus dem Hinterkopf.

Regensburg – Ein junger Mann ist am Regensburger Hauptbahnhof von einem Stein am Kopf getroffen worden und danach schwer verletzt ins Gleisbett gefallen. Die Täter sind auf der Flucht.

Gewalt am Regensburger Hauptbahnhof: Mann von Stein getroffen und schwer verletzt

Zuvor sei es zu einer gewaltätigen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Männern gekommen, wie die Polizei am Montag (8. Mai) mitteilte. Zeugen beobachteten demnach, wie sich die Männer am Samstagmorgen gegenseitig mit Steinen bewarfen. Ein Stein traf den 26-Jährigen am Hinterkopf. Er stürzte ins Gleisbett und blieb dort schwer verletzt liegen.

Bundespolizisten waren in der Nähe, hörten die Schreie und eilten zum Bahnsteig. Sie sahen vier Männer, die in verschiedene Richtungen flüchteten. Die Personen rannten über die Gleise, kletterten auf Masten und über eine Lärmschutzwand. Die Polizisten riefen ihnen nach, aber sie reagierten nicht.

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.

Nach Auseinandersetzung am Bahnhof: Mann fällt schwer verletzt ins Gleisbett

In diesem Moment machte ein Lokführer die Polizisten auf den verletzten Mann im Gleis aufmerksam, der stark aus dem Kopf blutete. Die Beamten und ein Zeuge holten ihn aus dem Gefahrenbereich. Eine zufällig anwesende Krankenschwester leistete Erste Hilfe. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Er erlitt mehrere Knochenbrüche und Platzwunden im Gesicht. Er gab an, dass er einen Schlag am Kopf gespürt habe und dann im Gleisbett aufgewacht sei. Er habe nichts von einer Steinewerferei mitbekommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Person an Regensburger Bahnhof schwer verletzt: Polizei sucht geflüchtete Männer

ein Mann trug eine blaue Jacke sowie eine schwarze Hose

ein Mann trug eine weiße Jacke und eine blaue Jeans

ein Mann trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose

ein Mann trug eine schwarz-weiße Jacke und eine schwarze Hose

Sachdienliche Hinweise werden an die Bundespolizei Waldmünchen über die Telefonnummer 09972 9408-0 oder per E-Mail an bpoli.waldmuenchen@polizei.bund.de erbeten. (kam mit dpa)

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.