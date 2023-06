Erster Streik seit 500 Jahren: Regensburger Traditionsbrauerei steht still

Von: Stefan Aigner

Das „Kneitinger Mutterhaus“ am Arnulfsplatz. Direkt dahinter befindet sich die Brauerei. © Brauerei Kneitinger GmbH & Co.KG

Es ist ein Novum in der Geschichte der Regensburger Brauerei Kneitinger. Am Montag legten alle Beschäftigten die Arbeit nieder.

Regensburg - Seit etwa 1530 gibt es die Traditionsbrauerei Kneitinger in Regensburg. In dieser fast 500-jährigen Geschichte (den Namen Kneitinger trägt man erst seit 1861) wurde nun zum ersten Mal gestreikt. Am frühen Montagmorgen legten sämtliche Beschäftigten von Brauerei und Logistik die Arbeit nieder. „Das war lange überfällig“, sagt Brauerin Gisela Regn, die seit 23 Jahren bei Kneitinger arbeitet.

Warnstreik bei Brauerei Kneitinger: Es geht um ein Prozent mehr Gehalt

Geschäftsführer Martin Sperger, der am Montagmorgen quasi allein im Gebäude ist, kann diesen Schritt nicht verstehen. „Es ging gerade mal um ein Prozent mehr Gehalt. Da hätte man sich doch nochmal zusammensetzen können.“ Der Warnstreik sei „reiner Populismus“.

Darum geht es. Die Brauerei Kneitinger, seit 1991 in den Händen der Sophie-Kneitinger-Stiftung, ist bereits vor vielen Jahren aus dem Flächentarif der Bayerischen Mittelstandsbrauereien ausgestiegen. Die Folge: Der Haustarif liegt um 182,50 Euro pro Monat unter dem branchenüblichen Gehalt.

Als die seit Februar laufenden Verhandlungen begannen, hatten Beschäftigte und die Gewerkschaft NGG eine Vorweganhebung der Löhne und Gehälter um diesen Betrag gefordert. Ebenso eine generelle Steigerung um zwölf Prozent.

Warnstreik bei Regensburger Traditionsbrauerei: Muss der Bierpreis erhöht werden?

Nach und nach hat man sich angenähert. Das letzte Angebot der Brauerei lag laut Geschäftsführer Sperger bei einer Erhöhung um fünf Prozent für 2023 und um weitere vier Prozent ab 2024, plus Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro. Beschäftigte und Gewerkschaft hätten ein Prozent mehr gefordert. „Muss man deshalb streiken?“, fragt Sperger. „Braucht die Gewerkschaft so dringend Mitglieder?“

Schließlich sei Kneitinger keine Aktiengesellschaft. „Auch wir spüren, dass alles teurer geworden ist.“ Strom, Gas, Diesel, nennt Sperger. Und den Bierpreis in diesem Jahr erhöhen, das wolle man nicht. „Da verlieren wir Hektoliter.“

Warnstreik bei Kneitinger: „Kann sich eine Stiftungsbrauerei keine 8.000 Euro im Jahr leisten?“

Draußen drehen die Beschäftigten den Spieß um. „Es war klar kommuniziert, dass das unser ultimatives Angebot ist“, sagt ein Brauer. Es sei sowieso lächerlich, dass ein Betrieb mit 19 Beschäftigten seit Februar nicht fähig sei, ein vernünftiges Angebot vorzulegen.

Ein Prozent mehr, das seien etwa 35 Euro pro Monat und Beschäftigten – also gerade einmal 8.000 Euro im Jahr. „Das sollte sich eine Stiftungsbrauerei leisten können, die auf der anderen Seite Millionen ausgibt, um ein Gebäude wie den Prüfeninger Schlossgarten, der uns nicht einmal gehört, kernsanieren zu lassen.“

Warnstreik bei Kneitinger in Regensburg: Bierausfall von 150 Hektoliter

Irgendwann kommt drinnen in der Brauerei der Arbeitsrechtler Dr. Christian Schild dazu. Er berät die Brauerei und Geschäftsführer Sperger und versucht, die Wogen zu glätten. Es bringe jetzt nichts, so emotional zu werden. Die Beschäftigten dürften natürlich streiken – und nun müsse man eben prüfen, wie man mit deren Forderungen umgehe.

Das letzte Wort dabei hat der Stiftungsrat der Sophie-Kneitinger-Stiftung, die sich laut dem Wunsch der Stifterin der Unterstützung von Senioren und Kindern Kinderförderung verschrieben hat.

Zwischen 100 und 150 Hektoliter Bier werden in der Brauerei in der Kreuzgasse in Regensburg, direkt hinterm Kneitinger-Mutterhaus am Arnulfsplatz, jeden Tag gebraut – heute nichts. Und es wird auch so gut wie nichts ausgeliefert.

Warnstreik bei Kneitinger: Beschäftigte wollen Ausgleich für Corona-Verzicht

Nur ein Warnschuss, heißt es von den Beschäftigten. Pünktlich zur nächsten Schicht um 18 Uhr werde man den Dienst wieder antreten.

Doch dann müsse sich der Stiftungsrat auch bewegen, meint Gisela Regn. Im Dezember 2020, einer Hochzeit von Corona-Beschränkungen und Kurzarbeitergeld war Regn noch Motiv auf einem Werbemotiv der Brauerei, die der „ausgewiesenen Spezialistin für Fassbier“ mit Herz und Christbaumkugel für ihren Einsatz dankte.

Dieser Dank soll sich jetzt eben auch auf dem Bankkonto niederschlagen, fordert sie.

Warnstreik bei Kneitinger: Loyalität der Beschäftigten arg strapaziert?

Im Grunde sei Kneitinger als Arbeitgeber schon in Ordnung. Das Arbeitsklima schildern alle Beschäftigten als gut. Aber die in der Belegschaft vorhandene Loyalität – man arbeite gerne hier – habe eben auch Grenzen. Und die seien eben jetzt überschritten.

Am 20. Juni wollen sich nun Kneitinger-Geschäftsführung, Beschäftigte und Gewerkschaftssekretär Reiner Reißfelder nochmal zusammensetzen. Ob dann auch jemand vom Stiftungsrat dabei sein wird, der sich bislang kaum am Verhandlungstisch hat blicken lassen, bleibt abzuwarten.

