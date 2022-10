Für die Polizei kein Einzelfall: Zahl ausgesetzter Haustiere nimmt zu

Von: Anna Lorenz

Das einst voller Freude angeschaffte Haustier einfach am Straßenrand auszusetzen, ist auch in Bayern kein seltenes Phänomen. Polizei und Tierheime befürchten, dass dieses Schicksal noch einigen Tieren droht.

Mitterteich – Der Spaziergänger, der am Dienstag (04. Oktober) den Waldparkplatz nahe der Autobahnauffahrt Mitterteich Nord passierte, dürfte zweimal hingesehen haben. Gegen 14.30 Uhr setzte ein Mann ein kleines Tier auf dem Gelände aus. Der Fußgänger beobachtete das Geschehen und fing das zurückgelassene Wesen, das sich als Kaninchen entpuppte, wieder ein. Die verständigte Polizeiinspektion Waldsassen nahm den kleinen Schützling in Obhut – mittlerweile hat sie einiges an Routine, denn die ausgesetzte Kaninchendame ist lang kein Einzelfall.

Mitterteich: Passant beobachtet Aussetzung von Haustier – Täter droht fünfstellige Geldbuße

Erst Tags zuvor, so schilderte ein Beamter laut dem Nachrichtenportal Nordbayern, habe man „einen Hund mitgenommen, der alleine rumgestreunert ist“. Für solche Fälle hat die Polizei eine Transportbox, mit der die Tiere sicher ins Tierheim verbracht werden können. Auch das ausgesetzte Kaninchen fand auf diesem Wege im Tierheim Tirschenreuth Unterschlupf, wo Einrichtungsleiterin Daniela Riedl ihm deutliches Untergewicht bescheinigte. „Sie frisst gut“, so Riedl, „allerdings ist an ihr fast nichts dran.“

Das Verhalten des vormaligen Besitzers, den der Spaziergänger mittlerweile angezeigt hat, stößt nicht nur Tierliebhabern sauer auf. Das Gesetz sieht für die mangelnde Versorgung und das Aussetzen des Kaninchens eine Geldbuße von bis zu 25.000 Euro vor und trifft damit eine deutliche Aussage. „Jetzt hoffen wir auf Zeugenhinweise“, heißt es von der Polizeiinspektion Waldsassen, „Vielleicht hat ja ein Spaziergänger oder ein Pilzesammler etwas beobachtet?“

Ausgesetzte Haustiere mittlerweile häufiges Phänomen – „Manchen Leuten ist das Wohl der Tiere egal“

Haustiere sind für viele ein lang gehegter Traum, die emotionale Bindung sollte stark sein. Wieso also landen immer wieder Tiere an Straßenrändern, in Parks oder Badeseen? Tierheimdirektorin Riedl hat zwei mögliche Erklärungen. Einerseits könnten viele Menschen unterschätzen, wie viel Aufwand mit der Tierhaltung verbunden ist, denn selbst „ein kleines Kaninchen kostet Geld und macht Arbeit“, so Riedl.

Andererseits hätte einige Bürger sich zu Hochzeiten der Corona-Pandemie angesichts der Lockdowns ein Haustier zugelegt, das nun als Klotz am Bein empfunden würde. „Und manchen Leuten ist das Wohl der Tiere egal, die setzen sie dann eben einfach aus“, erläutert die Tierheimleiterin, die vermutet, dass dieser traurige Trend sich in Zukunft fortsetzen wird. Ungeliebte Tiere zumindest im Tierheim abzugeben, ist natürlich mit einem gewissen Maß an Scham verbunden – sie stattdessen in Wald und Wiesen ihrem Schicksal zu überlassen, mehr als verantwortungslos. (askl)