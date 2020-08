15-Jährige vermisst: Polizei sucht mit Foto nach Schülerin und hat ersten Verdacht zum Aufenthaltsort

Bevölkerung wird um Hilfe gebeten

Eine Schülerin aus Berchtesgaden wird vermisst. Die 15-Jährige könnte sich in Straubing aufhalten. Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem Mädchen.

Eine Schülerin aus Berchtesgaden wird seit Mittwoch (19. August) vermisst.

Die Polizei vermutet, dass sie sich im Bereich Straubing aufhalten könnte.

Nun suchen die Beamten mit einem Foto nach dem Mädchen.

Straubing - Seit Mittwoch (19. August) wird in Bayern eine 15-jährige Schülerin vermisst. Die Polizei Straubing bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Mädchen (15) aus Berchtesgaden vermisst: Schülerin hält sich womöglich in Straubing auf

Die Jugendliche habe am Mittwoch eine Jugendhilfeeinrichtung in Berchtesgaden verlassen. Wie die Polizei mitteilte, hielt sie sich am Donnerstag nachweislich in Straubing, rund 50 Kilometer von Regensburg* entfernt, auf. Die Vermisste ist auf Medikamente angewiesen. Die Polizei* vermutet, dass sich die 15-Jährige immer noch im Bereich Straubing aufhält.

Bitte RT!#Öffentlichkeitsfahndung

Seit Mittwoch wird eine 15-Jährige vermisst. Sie müsste sich im Stadtgebiet #Straubing aufhalten.

Personalienbeschreibung und ein Lichtbild findet Ihr hier:https://t.co/cVw6dLJRSJ

Hinweise bitte an die Polizei Straubing, Tel. 09421/868-0. pic.twitter.com/1Hi1o98Kvz — Polizei Niederbayern (@polizeiNB) August 21, 2020

Jugendliche in Straubing vermisst: Polizei sucht mit Beschreibung und Foto nach 15-Jähriger

Die Schülerin wird wie folgt beschrieben:

rund 165 cm groß, normale Figur

schwarze, schulterlange Haare

blau-grüne Augen

Narben von Schnittverletzungen am Unterarm

vermutlich mit einem schwarzen T-Shirt mit dem Logo des Salzburger Tiergartens bekleidet

Die Beamten haben auch ein Foto der Jugendlichen veröffentlicht. Dieses zeigt sie mit noch etwas helleren Haaren, ihr Aussehen habe sich ansonsten nicht verändert.

+ Die 15-jährige Schülerin wird vermisst. Vermutlich hält sie sich im Bereich Straubing auf. © Polizei Niederbayern

Hinweise nimmt die Poliziinspektion Straubing unter der Nummer 09421/868-0, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Jugendliche in Straubing vermisst: Die Polizeimeldung im Wortlaut

Die Vermisste ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.



Beschreibung:

ca. 165 cm groß, normale Figur, schwarze schulterlange Haare, blau-grüne Augen, Narben von Schnittverletzungen am Unterarm. Bekleidet ist Karina unter anderem vermutlich mit einem schwarzen T-Shirt mit dem Logo des Salzburger Tiergartens.



Das beigefügte Lichtbild zeigt Karina mit noch etwas helleren Haaren, das Aussehen hat sich aber sonst nicht verändert.

