Streit um Bußgeld wegen Gedenkaktion für Hanau-Terroropfer: Klatsche für Stadt Regensburg

Von: Stefan Aigner

Bei der offiziellen Vorstellung schmückte sich Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer noch mit der Plakataktion „Say their Names” im März 2021. © Michael Bothner

Das Amtsgericht Regensburg hat ein Bußgeldverfahren gegen den Initiator einer Gedenkaktion für Rassismus-Opfer eingestellt. Die Stadt war bis zuletzt kompromisslos.

Regensburg – Im Streit um ein Bußgeld wegen „illegaler“ Gedenkplakate für ein Hanau-Terroropfer hat die Stadt Regensburg das Nachsehen – zumindest juristisch. Mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Regensburg das entsprechende Verfahren jetzt (gemäß §47 Abs. 2 OwiG) eingestellt. Eine Ahndung der Vorwürfe hält das Gericht demnach für „nicht geboten“.

Streit um Gedenkplakate: Erinnerung an Hanau-Terroropfer aus Regensburg

Wie mehrfach berichtet, ging es um Plakate im Rahmen der Gedenkaktion „Say their Names“, die während der städtischen Internationalen Wochen gegen Rassismus im März 2021 im Stadtgebiet aufgehängt worden waren. Verschiedene Straßen und Plätze wurden dabei nach Rassismus-Opfern benannt. Aufgehängt wurden unter anderem Plakate mit dem Konterfei des früheren Regensburgers Fatih Saraçoğlu, eines der neun Opfer des Attentates von Hanau am 19. Februar 2019.



Bei der Stadt angemeldet wurde die Plakataktion von einem Mitglied des a.a.a. (Arbeitskreis für ausländische Arbeitnehmer_innen), bei dem Saraçoğlu in seiner Kindheit betreut wurde.

Streit um Gedenkplakate: Stadt lobt Aktion - und verhängt Bußgeld

Der junge Mann erhielt Monate später einen Bußgeldbescheid über 253,50 Euro – wegen mehrerer „verbotswidrig angebrachter“ Plakate, sprich: Plakate, die an nicht ausdrücklich genehmigten Stellen hingen. Bizarr dabei: Die städtische Stabsstelle Erinnerungskultur hatte die Aktion in ihrem Jahresbericht ausdrücklich lobend hervorgehoben.

Wer die „illegalen“ Plakate angebracht hat, auf die eine Vielzahl von Personen und mehrere Organisationen Zugriff hatten, ist unbekannt. Das räumt auch die Stadt Regensburg ein. Doch man einfach den Anmelder der Aktion in Haftung – ohne ihn im Vorfeld zu informieren oder die Möglichkeit zu geben, die Plakate selbst zu entfernen, so wie dies etwa bei Wahlkampfplakaten von Parteien gängige Praxis ist.

Bußgeld gegen Plakataktion sorgte für Kritik: „Oberbürgermeisterin soll Humbug stoppen“

Auch nach einem Widerspruch des Betroffenen blieb die Stadt hart, beharrte auf dem Bußgeld und zog vor Gericht. Von Kulanz keine Spur.

Das Vorgehen sorgte für scharfe Kritik im Stadtrat. Die Grünen nahmen Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer persönlich in die Verantwortung. Ihr Vorgänger Joachim Wolbergs bezeichnet das Vorgehen der städtischen Ordnungshüter, ein Bußgeld zu verhängen, ohne den Initiator der Aktion vorher zu informieren, als „Sauerei“. „Es kann keinen Unterschied geben in der Behandlung von Parteien und einer zivilgesellschaftlichen Organisation“, so Wolbergs. Und in so einem Fall habe die OB natürlich die Verantwortung dafür, „so einen Humbug“ zu stoppen.

Nach Streit um Gedenkaktion: Betroffener bleibt auf Anwaltskosten sitzen

Die Oberbürgermeisterin erklärte Anfang Mai, von alledem nichts gewusst zu haben, bezeichnete das Ganze zunächst noch als „normales Verwaltungshandeln“. Angesichts der Kritik versprach Maltz-Schwarzfischer anschließend doch, der Sache nachzugehen. Passiert ist von städtischer Seite augenscheinlich nichts.

Beendet hat das fragwürdige Vorgehen der Stadt nun das Amtsgericht Regensburg mit der Einstellung des Verfahrens.

Bitter für den Betroffenen: Weil er sich mit einem Anwalt gegen die Stadt wehren musste, bleibt er bzw. der a.a.a. auf rund 500 Euro sitzen. Denn die außergerichtlichen Kosten muss nach Entscheidung des Gerichts jeder selbst tragen.

