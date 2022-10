Nach Streit in Wohnung: Mann ersticht 25-Jährigen – Ermittlungen laufen

Von: Tanja Kipke

In Neumarkt in der Oberpfalz ermittelt die Kripo Regensburg wegen eines Tötungsdelikts. © David Inderlied/dpa/Illustration

Ein 25 Jahre alter Mann ist bei einer Auseinandersetzung in Neumarkt in der Oberpfalz getötet worden. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest.

Neumarkt i. d. Oberpfalz – Eine Auseinandersetzung in einer Wohnung in Neumarkt in der Oberpfalz endete am Donnerstagabend (6. Oktober) tödlich. Wie die Polizei mitteilt, erreichte die Beamten gegen 21.45 Uhr ein Notruf, eine Person sei durch mindestens einen Stich verletzt worden.

Mann in Wohnung erstochen: Ermittlungen der Kripo laufen

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurde ein verletzter 25-jähriger Mann in einer Wohnung aufgefunden. Diese befindet sich in der Nähe des Stadtparks. Kurze Zeit später erlag der junge Mann dort seinen schweren Verletzungen. Die Polizei konnte noch vor Ort einen 46-jährigen Verdächtigen festnehmen.

Die Ermittler stellten unter anderem einen spitzen Gegenstand als mögliches Tatwerkzeug sicher. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts aufgenommen. Der Beschuldigte soll im Laufe des Tages dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Eine Obduktion am Freitag soll zudem weitere Aufschlüsse zur genauen Todesursache geben. Genaueres zum Tathergang ist derzeit noch nicht bekannt. (tkip)

